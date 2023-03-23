Приправа, которая способна вернуть к жизни самую безнадежную орхидею

Орхидея — удивительное растение, которому можно подарить вторую жизнь, даже если кажется, что цветок погиб. Не спешите выкидывать засохшую орхидею, ведь если на ней осталось хотя бы несколько здоровых корней, то ее можно будет восстановить.

Следует отметить, что процесс восстановления и размножения орхидеи довольно простой, вам не придется тратить много времени, сил и денег на покупку дорогих препаратов. Все, что вам потребуется — обычная куркума, которая содержит огромное количество питательных веществ, необходимых для роста растений.

Удалите засохшие листья и полностью засохшие корни. Обрежьте верхнюю часть ствола орхидеи так, чтобы на ней было хотя бы 2-3 здоровых корня.







Подрежьте обрезанную часть ствола со второй стороны. Для того чтобы предотвратить попадание бактерий и грибка в ствол растения, капните на срезы воском от свечи. Аналогичным образом обработайте место среза на взрослом растении.







Одну чайную ложку порошка куркумы залейте 1 литром воды и оставьте настояться на 10-15 минут. Профильтруйте раствор через марлю.







Залейте веточку настоем куркумы и оставьте на 30 минут. Помимо того, что куркума содержит витамины А, Е, С, К, витамины группы В, а также калий и кальций, она также обладает ярковыраженным антибактериальным действием.







Оставшуюся воду с куркумой используйте для полива под корень и опрыскивания материнского растения.







Проводите обработку с куркумой 1 раз в 2 недели. На восстановление растения потребуется один-два месяца, что зависит от сорта орхидеи.







Поместите веточку на древесные опилки и накройте мхом так, чтобы корни оставались на поверхности. Накройте растение пластиковой емкостью с несколькими отверстиями для создания оптимальных условий для выращивания.







Регулярно опрыскивайте растение, чтобы поддерживать высокий уровень влажности. Ориентировочно через три недели на веточке появятся новые молодые корни.

Продолжайте ухаживать за растением, и примерно за 3 месяца на веточке вырастут молодые листочки и еще больше здоровых крепких корней. Такую орхидею можно будет пересаживать на постоянное место.





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