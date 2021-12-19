Пятерка самых лучших исторических романов Александра Дюма-отца

Этот французский романист был мега продуктивен в своей литературной деятельности. Как-то однажды было собрано все, что он написал за свою жизнь, это составило целых 302 тома! При этом один том не всегда можно вместить в рамки одной книги.







Александр Дюма использовал сюжеты для своих романов из истории. Правда, его нередко обвиняют, что он слишком вольно распоряжался историческими личностями, приписывая им те или иные черты и слова. Тем не менее, его труды не перестают вызывать интерес и пользуются немалой популярностью. Представим же подборку из пяти его исторических романов и трудов в жанре исторического приключения, которые любители литературы называют самыми лучшими в его творчестве.







1) Первым в списке будет известнейший роман, который был экранизирован и приводил в трепет не одно поколение читателей – «Граф Монте-Кристо»

2) «Асканио»

3) «Три мушкетера»

4) «Графиня де Монсоро»

5) «Две Дианы»