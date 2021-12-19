Пятерка самых лучших исторических романов Александра Дюма-отца

Этот французский романист был мега продуктивен в своей литературной деятельности. Как-то однажды было собрано все, что он написал за свою жизнь, это составило целых 302 тома! При этом один том не всегда можно вместить в рамки одной книги.
Александр Дюма использовал сюжеты для своих романов из истории. Правда, его нередко обвиняют, что он слишком вольно распоряжался историческими личностями, приписывая им те или иные черты и слова. Тем не менее, его труды не перестают вызывать интерес и пользуются немалой популярностью. Представим же подборку из пяти его исторических романов и трудов в жанре исторического приключения, которые любители литературы называют самыми лучшими в его творчестве.
1) Первым в списке будет известнейший роман, который был экранизирован и приводил в трепет не одно поколение читателей – «Граф Монте-Кристо»
История Эдмона Дантеса и его драматической, полной предательства и разных испытаний жизни, не может не захватывать дух у поклонников такого жанра. Правда, это даже не роман в историческом жанре, а скорее исторически приключенческая повесть. В общем, кто не читал, стоит почитать. Написал его Дюма в 1845 году.
2) «Асканио»
Этот роман повествует об истории, где одним из главных героев является флорентийский скульптор, ювелир и живописец Бенвенуто Челлини. Именно его мемуары использовал Дюма в своем произведении. История помощника мастера – Асканио, искренне и беззаветно любящего свою избранницу – прелестную Коломбу. Конечно, есть много подобия в романах Дюма, некоторые герои или героини вызывают впечатление, что мы уже их где-то встречали, имеют схожие черты. А многие персонажи и вовсе кочуют от романа к роману.
3) «Три мушкетера»
Этот роман, если кто и не читал, то точно слышал о нем, он не раз был экранизирован. Жанр также повествует в русле исторических приключений. Но это лишь первая часть в трилогии. Так как, кроме «Трех мушкетеров», еще есть «Двадцать лет спустя» – вторая часть, и третья часть – «Виконт де Бражелон или 10 лет спустя». История д’Артаньяна, его друзей – Портоса, Арамиса и Атоса– также, наверняка, Вам будет интересна.
4) «Графиня де Монсоро»
Написан он был в 1846 году. У Дюма есть трилогия о периоде религиозных войн во Франции, когда католики и гугеноты уничтожали друг друга на почве разных взглядов на веру и религию. В этом романе представляются перед нами известные исторически лица, реально существовавшие: король Франции, герцоги, графы. Но, конечно, линия любви является центральной, связывающей двух совсем разных людей, которым любить друг друга нельзя. Но любовь сильнее за рационализм и формальные рамки общества, в котором жили главные герои – Диана де Меридор и Арман Клермон де Бюссид’Амбуаз. Читатели заодно могут несколько улучить свои познания по истории Франции XVI века.
5) «Две Дианы»
Роман о том же веке, но немного ранее. Если в «Графине де Монсоро» мы сталкиваемся с периодом правления Генриха ІІІ, то «Две Дианы» относят нас к правлению его отца – Генриха II. Одна из Диан, о которых идет речь, была его любовницей – Диана де Пуатье. Ей было пожаловало в собственность целое герцогство Пуатье. Ее коварство было известно даже за пределами французского королевства. Она имела очень сильное влияние на короля Генриха ІІ. Даже могущественная впоследствии и не менее коварная Екатерина Медичи – королева Франции и жена того же Генриха, не могла справиться с такой соперницей. Пока сам Генрих трагично и внезапно не умер на королевском турнире. И тут уж пошла месть! Но, кроме этой Дианы, была и другая – нежное хрупкое чистое создание, которое так привлекло главного героя романа – Габриеля де Монтгомери. Тайна связи одной Дианы с другой не может не вызвать интереса у читателей, и потому это произведение, непременно, захочется прочесть до конца.
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