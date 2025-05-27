В честь кого в СССР назвали шоколад «Алёнка» и что стало с девочкой в цветном платочке

Шоколад/ фото: ohlebe.ru, iberia-restaurant.ru
Маленькая девочка в цветном платочке на плитке шоколада «Аленка» - это не выдуманный портрет, а самая настоящая фотография. 8-месячная малышка стала самой узнаваемой во времена Советского Союза. Ее даже прозвали главной Аленкой страны. Но кто же эта девочка и что стало с ней теперь?
1. Как появился первый шоколад «Аленка» («Аленушка»)
Советская фабрика/ фото: shoes-web.ru
В начале 60-х годов правительство Советского Союза приняло государственную продовольственную программу, смысл которой заключался в преодолении товарного дефицита в СССР. Заводы, фабрики и комбинаты должны были обеспечивать население отечественными продуктами по доступной стоимости. Особое внимание было направлено на создание качественного бюджетного шоколада, который смогли покупать семьи разного достатка. Кондитерские фабрики со всей страны стали проводить эксперименты по созданию того самого идеального шоколада. Лишь через три года московской фабрике «Красный Октябрь» удалось осуществить эту задумку. Они придумали рецепт вкусного шоколада, который презентовали с названием «Аленушка».
2. Кто был изображен на первой шоколадной плитке
Картина Васнецова/ фото: culture.ru
Известно, что в Советском Союзе было модно называть сладости в честь литературных героев. Вот и шоколад было принято решение назвать в честь героини народной сказки «Сестрица Аленушка и братец Иванушка». Для оформления обертки создатель шоколада решил использовать фотографию картины Виктора Васнецова «Аленушка». Идея была не новой — ранее фабрика уже выпускала конфеты с изображением картин известных художников.
Однако в этот раз руководство идею дизайнеров не поддержало. Шоколадка с изображением склонившей над водой девушки с грустью в глазах не могла приносить радость детям. Тогда ее переименовали в «Аленку» - это было самое распространенное советское имя, даже Елен иногда так называли ласково. Кроме того, бытуем мнение, что шоколад был назван в честь дочерей известных космонавтов Советского Союза Юрия Гагарина и Валентины Терешковой. А вот определиться с изображением на обертке руководство так и не смогло...
3. Конкурс фотографий
Фотография дочери Александра Геринас/ фото: playground.ru
Вскоре жители прочитали в газете «Вечерняя Москва» о том, что руководство фабрики объявило конкурс, в котором может принять участие любой желающий, для этого нужно лишь прислать фотографию маленькой девочки. Победитель конкурса станет один участник — его снимок появится на обертке шоколада. В конкурсе приняли участие жители со всей страны, но победил московский фотограф Александр Геринас. Он прислал фотоснимок своей 8-месячной дочери Елены. Правда, эта фотография была сделана несколько лет назад и была уже опубликована в журнале «Здоровье» и «Советское фото». Однако это не помещало выиграть конкурс. Фотограф разрешил использовать авторскую фотографию для иллюстрации шоколада и никаких претензий не имел.
4. Художник внес свой вклад
Кондитерская фабрика/ фото: rbth.ru
Несмотря на то, что снимок маленькой девочки понравился руководству фабрики, штатный художник и дизайнер Николай Маслов настоял на усовершенствовании образа. Он изменил карий цвет глаз на голубой, добавил румянца на щечки и дорисовал пухленькие губки. Иллюстрация для обертки шоколада была готова! Первая партия плиток вышла в 1966 году. Шоколад оказался очень вкусным, с запоминающим названием и оберткой. Советская школьница Александра Егорова даже прислала на фабрику собственного сочинения стихотворение, которое начиналось со слов: «Познакомиться с Аленкой из детишек каждый рад...». Его разместили на обороте.
Руководство «Красного Октября» раскрыло секретный рецепт и другим советским фабрикам - «Рот Фронт», имени Петра Бабаева. Они тоже стали выпускать шоколад, но именно 100-граммовая шоколадка от «Красного Октября» стала самой популярной.
5. Самая знаменитая Аленка страны
Отечественный шоколад/ фото: Pinterest.com
Снимок Елена Геринас прославился на весь СССР и за его пределами. Все детство девочка наслаждалась вкусным шоколадом, на котором был ее портрет. После распада Советского Союза «Красный Октябрь» продолжает выпускать легендарный шоколад «Аленка». И, наверняка, многие задавались вопросом, что стало с этой малышкой с обертки шоколада. Конечно, эта девочка стала уже взрослой, а, значит, теперь имеет свои права.
Елена Геринас/ фото: idnes.cz
В 2000 году Елена подала в суд на фабрику с требованием о признании за ней авторского права на использование фотоснимка. А также она попросила выплатить ей 5 миллионов рублей в качестве гонорара. Однако руководство фабрики не признало иск, поскольку ее папа не заключал никакого договора. Во время суда было предоставлено большое количество фотографий для установления личности на обертке, а также Елена показала тот самый платок, который ее мама завязала по-особенному — она была левша. Сотрудникам фабрики удалось доказать, что фотография была улучшена художником и образ получился собирательный. Елене было отказано в иске. После судебного процесса Елена больше не отстаивала свое авторство. Но теперь ее стали приглашать на телевидение как эксперта в области шоколада. Она получила профессию фармаколога, вышла замуж и воспитывает двоих детей.
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