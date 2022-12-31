Старейшая пирамида в мире может свидетельствовать о существовании загадочной цивилизации

Старейшая пирамида Египта построена почти 5000 лет назад, но недавно начато исследование подобного ей сооружения, скрытого под слоями земли и щебня, которое, возможно, в четыре раза старше.



Если это правда, этот факт может заставить переписать историю и пролить свет на неизвестную, но передовую для своего времени и мощную древнюю цивилизацию.













Мегалит Гунунг Паданг был обнаружен в 1914 году и является крупнейшим в Индонезии. Он расположен на высоте 885 метров над уровнем моря среди вулканов











Доктор Хилман, главный геолог в индонезийском Центре геотехнических исследований, считает, что найденная пирамида будет доказательством существования древней развитой







Структура покрыта массивными прямоугольными камнями вулканического происхождения и, возможно, скрывает стены и комнаты, ступени и террасы, что свидетельствует о







Исходя из исследований с применением георадара был сделан вывод, что холм над сооружением имеет в толщину 100







Эксперты датируют эти слои, находящиеся ниже поверхности земли на три-четыре метра, 6500-м и 12 500 годами.



Однако выводы доктора Хилмана оспариваются, и 34 индонезийских археолога и геолога подали петицию с критикой методов и мотивов его проекта. Они говорят, что







Вулканолог Сутикно Бронто считает, что обнаруженная структура — не пирамида, а кратер старого вулкана, и камни приняли свою форму в результате природной эрозии, а не под воздействием человека. Другой анонимный эксперт скептически относится к существованию развитой древней цивилизации, считая, что

Самые старые пирамиды в мире

Если строение в Западной Яве действительно имеет возраст 20 000 лет, то она будет самой старой на Земле. В 1996 археологи обнаружили пирамиды на



Бразильские пирамиды сделаны из раковин и строились, вероятно, в несколько этапов в течение десятилетий или даже столетий, говорится в The Independent.



Пирамида Джосера



Самая старая из известных пирамид Египта — ступенчатая пирамида Джосера, которая была построена примерно в 2700 году до н. э. и состоит из шести ступеней. Архитектор по имени



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И не забудьте:

Подписаться на мой Instagram Мегалит Гунунг Паданг был обнаружен в 1914 году и является крупнейшим в Индонезии. Он расположен на высоте 885 метров над уровнем моря среди вулканов , банановых пальм и чайных плантаций в 120 километрах к югу от Джакарты.Доктор Хилман, главный геолог в индонезийском Центре геотехнических исследований, считает, что найденная пирамида будет доказательством существования древней развитой цивилизации на острове Ява и что большая часть ступеней пирамиды была построена несколькими поколениями людей. Некоторые камни были соединены между собой неизвестным древним клеем, и радиоуглеродный анализ показал, что он был изготовлен примерно в 7000 г. до нашей эры.Структура покрыта массивными прямоугольными камнями вулканического происхождения и, возможно, скрывает стены и комнаты, ступени и террасы, что свидетельствует о комплексной застройке.Исходя из исследований с применением георадара был сделан вывод, что холм над сооружением имеет в толщину 100 метров и состоит из нескольких слоев. До сих пор искусственные сооружения были обнаружены максимум на глубине 15 метров.Эксперты датируют эти слои, находящиеся ниже поверхности земли на три-четыре метра, 6500-м и 12 500 годами.Однако выводы доктора Хилмана оспариваются, и 34 индонезийских археолога и геолога подали петицию с критикой методов и мотивов его проекта. Они говорят, что проведение раскопок угрожает сохранности мегалита.Вулканолог Сутикно Бронто считает, что обнаруженная структура — не пирамида, а кратер старого вулкана, и камни приняли свою форму в результате природной эрозии, а не под воздействием человека. Другой анонимный эксперт скептически относится к существованию развитой древней цивилизации, считая, что техническая оснащенность людей того времени была недостаточна, чтобы построить пирамиду, ведь инструменты, найденные в пещере неподалеку, датируемые 7000 г. до нашей эры, были очень примитивны.Если строение в Западной Яве действительно имеет возраст 20 000 лет, то она будет самой старой на Земле. В 1996 археологи обнаружили пирамиды на Атлантическом побережье южной части Бразилии, построенные около 3000 г. до нашей эры, что делает их на несколько сотен лет старше, чем самые древние пирамиды Египта.Бразильские пирамиды сделаны из раковин и строились, вероятно, в несколько этапов в течение десятилетий или даже столетий, говорится в The Independent.Самая старая из известных пирамид Египта — ступенчатая пирамида Джосера, которая была построена примерно в 2700 году до н. э. и состоит из шести ступеней. Архитектор по имени Имхотеп построил её для захоронения фараона Джосера. Древнее сооружение было повреждено в 1992 году землетрясением, проделавшим большое отверстие в его куполообразной крыше, но восстановление идёт полным ходом.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: