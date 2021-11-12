Ламинат в интерьере, или Смелое решение оформления стен

Серо-голубой ламинат с имитацией под дерево - прекрасно дополнит стену в прихожей.

1. Оформление стен ламинатом в гостиной

Декорирование стены ламинатом.

Ламинат с имитацией под шершавую деревянную поверхность придаёт интерьеру некий шик и роскошь.

Когда пол и стена выполнены в едином стиле и и цвете.

Благородные шоколадные оттенки идеально смотрятся со светлой мебелью.

Серая матовая стена под дерево - идеальное решение для дизайн гостиной.

Центральная стена и стена-перегородка выполненные в единой цветовой палитре и стиле.

Глянцевая поверхность придаёт помещению какой-то особый лоск.

Небольшая стена отделанная ламинатом.

2. Оформление стен ламинатом в спальне

Ламинат на стене в спальне.

Тёмные древесные оттенки прекрасно впишутся в интерьер спальни.

При наличии тёмного пола, акцентируйте внимание на светло-серой стене. Это поможет визуально расширить помещение.

Серая стена с эффектом старения.

Тёплые медовые оттенки придают помещению особый уют и тепло.

Стена цвета молочного шоколада прекрасно смотрится со светлой кроватью.

3. Оформление стен ламинатом в прихожей

Прихожая, выполненная в благородных шоколадно-коричневых тонах.

Серо-голубой ламинат с имитацией под дерево - прекрасно дополнит стену в прихожей.

Светлый пол в сочетании с тёмной стеной - прекрасный контраст.

Дизайн стены в прихожей.

4. Оформление стен ламинатом в кухне

Современная кухня с эффектом старения.

Светлый ламинат идеально смотрится не только на полу, а и на стенах в кухне.

Ламинат разных оттенков приятно разбавит интерьер. это станет поистине роскошным украшением стен.

Ламинат с нежно розовым оттенком идеально дополнит кухню, визуально расширив помещение.

Современные идеи декора стен ламинатом.

Кухня, выполненная в тёплых тонах и оттенках.

5. Оформление стен ламинатом в ванной

Ламинат на стенах в ванной.

Дизайн ванной со стеной из ламината.

Оформление стен ламинатом.

Идеи и варианты оформления стен ламинатом.

Интерьер ванной комнаты.

Современная ванная комната.