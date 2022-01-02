На диком пляже в Австралии найдено послание в бутылке, отправленное более ста лет назад

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В Австралии найдено послание в бутылке, отправленное 132 года назад.

Казалось бы, истории о посланиях в бутылках, выброшенных океаном на пустынный берег, - наследие приключенческих романов. Но бывает и так, что реальная жизнь намного увлекательнее литературы. Совсем недавно на безлюдном пляже на западе Австралии была обнаружена бутылка с… письмом из прошлого



Казалось бы, истории о посланиях в бутылках, выброшенных океаном на пустынный берег, - наследие приключенческих романов. Но бывает и так, что реальная жизнь намного увлекательнее литературы. Совсем недавно на безлюдном пляже на западе Австралии была обнаружена бутылка с… письмом из прошлого . 132 года назад ее выбросили в Индийский океан. Сегодня это послание считается старейшим в мире.

*Послание в бутылке*. Кадр из художественного фильма.

Бутылка пролежала на пляже Австралии более 100 лет.

Послания в бутылках время от времени находят в разных частях света.

В Австралии найдено послание в бутылке, отправленное 132 года назад.