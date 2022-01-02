С нами не соскучишься!

8 011 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Леонид Руси
    Нам тоже нужно ссылать педиков на север к белым медведям...Что грозило любов...
  • РОМАН Молчанов
    С наступающим ! Спасибо.Маленькие кухонны...
  • Лилия Царенкова
    АХ-ренеть.. Не, ну я давно заметил, что "храмы" притягивают нечисть. Ышо в пору моей молодости я познакомился с некот...Что нужно знать в...

На диком пляже в Австралии найдено послание в бутылке, отправленное более ста лет назад


В Австралии найдено послание в бутылке, отправленное 132 года назад.

В Австралии найдено послание в бутылке, отправленное 132 года назад.

Казалось бы, истории о посланиях в бутылках, выброшенных океаном на пустынный берег, - наследие приключенческих романов. Но бывает и так, что реальная жизнь намного увлекательнее литературы. Совсем недавно на безлюдном пляже на западе Австралии была обнаружена бутылка с… письмом из прошлого. 132 года назад ее выбросили в Индийский океан. Сегодня это послание считается старейшим в мире.


Судно, с борта которого послание было выброшено в океан, держало путь из Уэльса в Индонезию. Предположительно, понадобилось не менее года, чтобы ее принесло к австралийскому берегу. Когда бутылка была обнаружена, она была наполнена песком и откупорена: на пляже она пролежала очень долго.

На диком пляже в Австралии найдено послание в бутылке, отправленное более ста лет назад

*Послание в бутылке*. Кадр из художественного фильма.

 

Бутылку обнаружила австралийка Тоня Ильман. Женщина собирала мусор на пляже и наткнулась на красивую бутылку из-под джина. Подобрала, поскольку подумала, что из нее можно сделать отличное украшение для комнаты. Уже после увидела внутри послание и поняла, что к ней в руки попала настоящая морская реликвия.

Когда Тоня принесла бутылку домой, то увидела, что внутри лежит непонятный сверток. Вытрусила с мыслью, что это может быть обычный окурок, но каково же было ее удивление, когда оказалось, что это лист бумаги, свернутый в трубочку.
Супруг Тони Ким Ильман опубликовал фотографию диковинной находки на своем персональном сайте, а также разослал новость в несколько информационных агентств.
Бутылка пролежала на пляже Австралии более 100 лет.

Бутылка пролежала на пляже Австралии более 100 лет.

 

Чета Ильман бережно высушила крохотный сверток, перевязанный веревкой. На обеих сторонах листа был написан текст. Ильман обратился к BBC, когда бумагу удалось высушить и прочесть текст, там получил ответ: необходимо связаться с консульством Германии в Австралии.

На записке значилась дата 12 июня 1886 года и предположительно название корабля «Паула». Самим Ильманам показалось, что история слишком неправдоподобна, они не могли поверить, что бутылка действительно провела в воде и на пляже больше ста лет.
Послания в бутылках время от времени находят в разных частях света.

Послания в бутылках время от времени находят в разных частях света.

 

Ильман стал искать в сети любую информацию о загадочном послании. И действительно вскоре он наткнулся на данные о том, что Немецкая военно-морская обсерватория более ста лет назад проводила эксперимент, в рамках которого пыталась выяснить, в каком направлении движутся течения в океане. Тогда тысячи бутылок были выброшены в океан. Эксперимент длился на протяжении многих лет с 1864 до 1933 года (год, когда Адольф Гитлер занял пост канцлера Германии). Послание в бутылке должно было содержать следующую информацию: точное время и дату, когда бутылку сбросили за борт, название судна, его координаты и маршрут движения.

На всех посланиях также была просьба к нашедшему связаться с Немецкой военно-морской обсерваторией или ближайшим немецким консульством. Когда семья Ильман передала свою находку в музей, немецкие эксперты подтвердили ее подлинность.
В Австралии найдено послание в бутылке, отправленное 132 года назад.

В Австралии найдено послание в бутылке, отправленное 132 года назад.

 

В Германии в архивах были найдены сведения о судне «Паула». В его бортовом журнале значится информация, что 12 июня 1886 года бутылка была выброшена за борт в рамках эксперимента. Координаты в журнале совпадали с теми, что значатся в записке. Почерк, которым сделаны пометки в журнале и написана записка, тоже был идентичным.

BBC сообщает, что послание, найденное Ильманами, - старейшее из всех, которые до сегодняшнего дня были обнаружены в рамках эксперимента. Три года назад похожую бутылку нашли в Германии, записка была написана 108 лет назад. Всего же из тысяч выброшенных за борт посланий в настоящий момент обнаружено только 662.

Сейчас семья Ильман передала бутылку в Музей Австралии сроком на два года. После этого раритет вернется в их частную коллекцию.

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





На диком пляже в Австралии найдено послание в бутылке, отправленное более ста лет назад

И не забудьте:
На диком пляже в Австралии найдено послание в бутылке, отправленное более ста лет назадПодписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх