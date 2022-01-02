На диком пляже в Австралии найдено послание в бутылке, отправленное более ста лет назад

В Австралии найдено послание в бутылке, отправленное 132 года назад.
Казалось бы, истории о посланиях в бутылках, выброшенных океаном на пустынный берег, - наследие приключенческих романов. Но бывает и так, что реальная жизнь намного увлекательнее литературы. Совсем недавно на безлюдном пляже на западе Австралии была обнаружена бутылка с… письмом из прошлого. 132 года назад ее выбросили в Индийский океан. Сегодня это послание считается старейшим в мире.
Судно, с борта которого послание было выброшено в океан, держало путь из Уэльса в Индонезию. Предположительно, понадобилось не менее года, чтобы ее принесло к австралийскому берегу. Когда бутылка была обнаружена, она была наполнена песком и откупорена: на пляже она пролежала очень долго.
*Послание в бутылке*. Кадр из художественного фильма.
Бутылку обнаружила австралийка Тоня Ильман. Женщина собирала мусор на пляже и наткнулась на красивую бутылку из-под джина. Подобрала, поскольку подумала, что из нее можно сделать отличное украшение для комнаты. Уже после увидела внутри послание и поняла, что к ней в руки попала настоящая морская реликвия.
Когда Тоня принесла бутылку домой, то увидела, что внутри лежит непонятный сверток. Вытрусила с мыслью, что это может быть обычный окурок, но каково же было ее удивление, когда оказалось, что это лист бумаги, свернутый в трубочку. Супруг Тони Ким Ильман опубликовал фотографию диковинной находки на своем персональном сайте, а также разослал новость в несколько информационных агентств.
Бутылка пролежала на пляже Австралии более 100 лет.
Чета Ильман бережно высушила крохотный сверток, перевязанный веревкой. На обеих сторонах листа был написан текст. Ильман обратился к BBC, когда бумагу удалось высушить и прочесть текст, там получил ответ: необходимо связаться с консульством Германии в Австралии.
На записке значилась дата 12 июня 1886 года и предположительно название корабля «Паула». Самим Ильманам показалось, что история слишком неправдоподобна, они не могли поверить, что бутылка действительно провела в воде и на пляже больше ста лет.
Послания в бутылках время от времени находят в разных частях света.
Ильман стал искать в сети любую информацию о загадочном послании. И действительно вскоре он наткнулся на данные о том, что Немецкая военно-морская обсерватория более ста лет назад проводила эксперимент, в рамках которого пыталась выяснить, в каком направлении движутся течения в океане. Тогда тысячи бутылок были выброшены в океан. Эксперимент длился на протяжении многих лет с 1864 до 1933 года (год, когда Адольф Гитлер занял пост канцлера Германии). Послание в бутылке должно было содержать следующую информацию: точное время и дату, когда бутылку сбросили за борт, название судна, его координаты и маршрут движения.
На всех посланиях также была просьба к нашедшему связаться с Немецкой военно-морской обсерваторией или ближайшим немецким консульством. Когда семья Ильман передала свою находку в музей, немецкие эксперты подтвердили ее подлинность.
В Австралии найдено послание в бутылке, отправленное 132 года назад.
В Германии в архивах были найдены сведения о судне «Паула». В его бортовом журнале значится информация, что 12 июня 1886 года бутылка была выброшена за борт в рамках эксперимента. Координаты в журнале совпадали с теми, что значатся в записке. Почерк, которым сделаны пометки в журнале и написана записка, тоже был идентичным.
BBC сообщает, что послание, найденное Ильманами, - старейшее из всех, которые до сегодняшнего дня были обнаружены в рамках эксперимента. Три года назад похожую бутылку нашли в Германии, записка была написана 108 лет назад. Всего же из тысяч выброшенных за борт посланий в настоящий момент обнаружено только 662.
Сейчас семья Ильман передала бутылку в Музей Австралии сроком на два года. После этого раритет вернется в их частную коллекцию.
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