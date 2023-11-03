10 советских фильмов, которые пользуются успехом у западного зрителя

Для советского зрителя эти фильмы давно стали классикой. Их помнят и знают почти наизусть, могут без запинки процитировать наиболее яркие высказывания героев. Однако и западный зритель имел возможность по достоинству оценить шедевры советского кинематографа. Для кого-то эти фильмы стали возможностью познать загадочную русскую душу, а кто-то изучал по ним жизнь простых советских граждан. Как бы там ни было, но некоторые наши культовые фильмы популярны за рубежом и сегодня.
«Летят журавли», 1957 год
«Летят журавли». / Фото: www.mycdn.me
Правдивая история человеческих взаимоотношений в призме войны взволновала не только советского зрителя. Главный приз Каннского кинофестиваля однозначно говорит о ценности фильма для мирового искусства. В отличие от привычного образа женщины, ждущей своего возлюбленного с фронта, в фильме показаны душевные метания молодой девушки, её боль, тоска и желание выжить.
Фильм «Летят журавли» до сих пор пользуется успехом у западного зрителя, хотя с момента выхода картины на экраны прошло уже больше 60 лет.
«Война и мир», 1965 год
«Война и мир». / Фото: www.wikimedia.org
Очередная экранизация произведения русского классика, казалось, не могла преподнести никаких сюрпризов. Однако Сергею Бондарчуку удалось удивить зрителей во всём мире. Для того времени масштабность и фундаментальность картины были просто ошеломительными. А если добавить сюда безупречную игру актёров, новаторские приёмы операторов, использованные во время съемок, то ошеломительный успех киноэпопеи становится вполне объяснимым. В настоящее время картина «Война и мир» Сергея Бондарчука остается столь же популярной, как и полвека назад.
«Операция «Ы» и другие приключения Шурика», 1965 год
«Операция «Ы» и другие приключения Шурика». / Фото: www.yandex.net
Одна из самых популярных комедий Гайдая нашла и за рубежом своих почитателей. Фильм позволял не только познакомиться с тонкостями русского чувства юмора, но и ощутить разницу между голливудской и советской комедией. Разочарованных после просмотра фильма не было, а игру Александра Демьяненко многие сочли более интересной и смешной, чем работы популярных американских комиков.
«Белое солнце пустыни», 1969 год
«Белое солнце пустыни». / Фото: www.livejournal.com
Если бы Леонид Брежнев не увидел фильм Владимира Мотыля, то «Белое солнце пустыни» пролежало бы на полке ещё много лет. Однако по личному распоряжению генсека картину не только выпустили в прокат, но и подготовили к демонстрации за границей. Иностранные зрители с удовольствием знакомились с историей товарища Сухова и смогли оценить тонкий юмор фильма и трагедию главного героя.
«Иван Васильевич меняет профессию», 1973 год
«Иван Васильевич меняет профессию». / Фото: www.vesti-ukr.com
Искрометный юмор, необычный сюжет и разноплановые герои в необычных условиях оказались интересны не только советскому зрителю. За рубежом смогли сполна оценить все достоинства фильма и полюбить картину «Иван Васильевич меняет профессию» почти так же, как и зрители Советского Союза.
«Мама», 1976 год
«Мама». / Фото: www.fastpic.ru
Изначально музыкальная сказка снималась совместно советскими, французскими и румынскими кинематографистами на трех языках: русском, английском и румынском. При этом именно русская версия оказалась наиболее слабой с точки зрения кинематографии. По воспоминаниям актёров версии для иностранного проката снимали в трех, а то и пяти дублях, а «отечественную» часть всегда снимали с первого, потому что на повторы просто уже не хватало времени. Впрочем, сказка «Мама» по-прежнему остается одной из самых популярных на постсоветском пространстве. Да и зарубежный зритель о ней не забывает.
«Место встречи изменить нельзя», 1979 год
«Место встречи изменить нельзя». / Фото: www.comboplayer.ru
Многосерийный фильм Станислава Говорухина стал для иностранного зрителя настоящим открытием. Впечатляла как игра актёров, так и историческая достоверность картины. Иностранцы часто сравнивают фильм с «Крёстным отцом» и с удовольствием смотрят, как представители правопорядка боролись с преступностью в Советском Союзе.
«Москва слезам не верит», 1979 год
«Москва слезам не верит». / Фото: www.pinimg.com
Этот фильм можно по праву назвать одним из самых популярных советских фильмов среди иностранцев. Рональд Рейган искренне считал, что фильм позволяет лучше узнать загадочную русскую душу и понять ментальность и национальные особенности русских. В США прокат картины был ограничен. Однако фильм стал настолько популярен, что зрители просили руководство некоторых кинотеатров устроить дополнительные сеансы для тех, кто ещё не успел посмотреть замечательный советский фильм.
«Чародеи», 1982 год
«Чародеи». / Фото: www.playcast.ru
Наивная и добрая сказка, снятая по произведениям Стругацких, была совершенно необычной для советского зрителя, а для иностранцев оказалась интересна в своей простоте и искренности. В Голливуде в то время уже вовсю снимали сложные спецэффекты, но советским кинематографистам удалось покорить сердца зрителей качественной работой и ярким сюжетом.
«Кин-дза-дза!», 1986 год
«Кин-дза-дза!» / Фото: www.pikabu.ru
Восприятие картины западным и советским зрителем отличалось кардинально, а вот успех был невероятным как в СССР, так и за границей. Если отечественные любители кино увидели в фильме «Кин-дза-дза!» неприкрытую сатиру на государственную систему того времени, то иностранцы обратили внимание на фантастическую комедию, прежде всего, как на антиутопию. Для любителей фантастики «Кин-дза-дза!» оказался сравним со «Звёздными войнами».
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии