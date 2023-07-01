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Средства, которые должны быть в арсенале у каждого огородника

Различные болезни и вредители — одна из самых распространенных причин плохого урожая. Чтобы избежать необратимые последствий, растения в саду и на огороде необходимо обрабатывать средствами, которые обладают инсектицидным и фунгицидным действием.
Оптимальный вариант — использование бюджетных натуральных средств, которые действуют не хуже, чем дорогие химические препараты.

Средства, которые должны быть в арсенале у каждого огородника

Обработку растений от вредителей можно проводить с препаратом, приготовленном на основе пищевой соды, которая сделает растения более устойчивыми к вредителям. Пищевая сода также нейтрализует кислотность почвы, делая ее более пригодной для выращивания овощных культур. Преимуществом этого препарата является и то, что его смело можно использовать даже в период плодоношения.
Для приготовления подкормки 2 ч л соды необходимо растворить в 2 л воды. Добавьте к раствору немного растительного масла и жидкого мыла, это поможет средству лучше держаться на листьях растений. Используйте препарат для опрыскивания растений по листу один раз в 2 недели.

Средства, которые должны быть в арсенале у каждого огородника

Еще одна эффективная обработка сада проводится с использованием сульфата меди. Это средство доказало свою эффективность в борьбе с грибковыми заболеваниями, в том числе с фитофторозом, мучнистой росой и плодовой гнилью. Чтобы приготовить 1 % раствор препарата, берут 100 г порошка сульфата меди и растворяют в 1 л воды, нагретой до 50 градусов. Затем раствор разводят холодной водой до 9 литров и используют для опрыскивания растений по листу. Использовать препарат на основе сульфата меди необходимо до начала периода плодоношения.

Средства, которые должны быть в арсенале у каждого огородника

Паприка содержит активный компонент капсоицин, который отпугивает насекомых и вредителей. Чтобы приготовить действенный препарат, 1 ч л паприки разведите в 1 л воды. Добавьте к раствору немного жидкого мыла и оставьте настаиваться на 2-3 часа. Процедите настой, разведите его в 10 л воды и используйте для опрыскивания поврежденных растений в саду и на огороде.

Средства, которые должны быть в арсенале у каждого огородника

Приготовить инсектицид и фунгицид можно на основе куркумы. Для этого 1 ч л порошка разводится в 1 л воды. После добавления небольшого количества жидкого мыла препарат можно использовать для опрыскивания растений по листу.

Средства, которые должны быть в арсенале у каждого огородника

Помимо того, что описанные выше средства защитят сад и огород от бактерий и вредителей, они дадут растениям большое количество питательных веществ, что положительно скажется на качестве и количестве урожая.

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