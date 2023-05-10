Как капризы актёров изменили популярные фильмы

Продюсеры не особо жалуют, когда актеры влазят в съемочный процесс и начинают указывать, как и что нужно переделать. Но бывают и исключения, когда с настойчивостью актера легче согласиться, чем препираться. Иногда от этого картины выигрывают, но бывает, что именно благодаря изменению сценария терпят фиаско, невзирая на звездный состав. Сегодня мы представляем подборку таких фильмов, где актеры решили настоять на своих правках. А уж улучшился или ухудшился от этого фильм – вам виднее.
«Мир Юрского периода», 2015 год
Брайс Даллас Ховард в фильме
Ну, на что только не пойдешь, лишь бы угодить женщине! Вот и режиссеру Колину Треворроу пришлось уступить настойчивым, даже категоричным требованиям актрисы Брайс Даллас Ховард. Дело в том, что она, как истинная женщина, настаивала на том, что ее героиня просто обязана была отлично выглядеть и носить туфли на высоком каблуке. Милому капризу звезды уступили, и в результате во всех сценах ее героиня бегает в весьма некомфортной обуви. Впрочем, это никак не отразилось на рецензии критиков – в целом фильм был принят тепло. Вот только зритель до сих пор недоумевает: как можно убегать от двадцати двух тонного динозавра по влажной почве джунглей на каблуках? Но актриса неизменно отвечает, что ей было вполне комфортно.
«Миллион способов потерять голову», 2014 год
«Миллион способов потерять голову», 2014 год
А иногда желание внести свою лепту в создание фильма продиктовано банальной обидой. Все помнят сатирический мультипликационный сериал «Гриффины», который многие годы смешил людей. Так вот одна из шуток впоследствии аукнулась автору программы Сету МакФарлейну. В частности, в одном из эпизодов один из героев семейки заявил, что актер Лиам Нисон не способен перевоплотиться в ковбоя, так как ему помешает его ирландский акцент. Все посмеялись и забыли, но только не сам Лиам. Спустя много лет МакФарлейн пригласил знаменитость в свой фильм «Миллион способов потерять голову», который был снят в стиле комедийного вестерна. Как вы догадываетесь, роли бандита со Среднего Запада исполнил Лиам Нисон. Маленькая месть была произведена – актер согласился играть лишь на своих условиях. Так появился ковбой с загадочным ирландским акцентом.
«Криминальное чтиво», 1994 год
«Криминальное чтиво», 1994 год
Во время подготовки к съемкам произошло сразу две нелепости, которые, как не странно, добавили «изюминку» конечному варианту фильма. Дело в том, что согласно сценарию у человека с добрым сердцем, читающим библию, должен был на голове находиться огромный афро парик. Это придало бы своеобразный контраст сцене, ведь волосы его коллеги Винсента были гладко зачесаны назад. Но костюмеры немного ошиблись и предоставили вариант волосяного покрова головы с забавными завитушками. Между тем Сэмюэля Джексона они так насмешили, что он попросил парик оставить. В интервью MTV он потом рассказывал, что при первой примерке стало понятно: эта забавная находка – именно так и должен выглядеть его герой.
«Мумия» , 2017 год
«Мумия» , 2017 год
«Поумничать» на съемочной площадке – это порой дело чести для актеров-звезд первой величины. Том Круз согласился сниматься в картине «Мумия» лишь на условии, что ему будет позволено не только импровизировать в рамках своей профессии, но и вносить коррективы и в съемочный процесс, и в сценарий. Причем последний он перелопатил настолько, что даже самой мумии осталось гораздо меньше экранного времени, чем герою Круза. В итоге зрители увидели лишь жалкую подобию предыдущего фильма 1999 года – вместо приключений и комедии картина напоминала жалкий боевик с бессвязным сюжетом. Да и критики тоже не поскупились на негативные отзывы: фильм получил целых восемь номинаций на антипремию «Золотая малина», а Том Круз и вовсе выиграл ее в номинации «самый худший актер года».
«Ангелы Чарли», 2000 год
«Ангелы Чарли», 2000 год
Криспину Гловеру в картине досталась лишь второстепенная роль и то, по его мнению, с дурацкими репликами. Поэтому актер не стал сильно утруждать сценаристов, а предложил создателям просто… вычеркнуть все его слова. Необычное предложение сделать героя Криспина молчаливым понравилось режиссеру, и актер за все съемки не проронил ни слова. В итоге зритель странного и даже неоднозначного Тощего мужика Энтони запомнили ничуть не хуже, чем ту блондинку, рыженькую и черненькую. Ну, а фильм от этого нестандартного хода только выиграл.
«Особо опасен», 2008 год
«Особо опасен», 2008 год
Привлечь на съемки знаменитость такого уровня, как Анджелина Джоли – особая удача. Ну, а удержать – и того более. Голливудская кинозвезда согласилась сыграть в российском боевике режиссера Тимура Бекмамбетова, но, как и ей полагается, немного покапризничала. Возможно, ей не подошел наш климат или еще что-то не понравилась, но от съемок в продолжении она отказалась, предложив ее героиню … убить. Впрочем, такая концовка оказалась весьма эффектной и убедительной, и в целом боевик был хорошо принят зрителями.
«Мстители», 2012 год
«Мстители», 2012 год
Сделать другую концовку предложил и Роберт Дауни-младший. В исходном варианте фильма она была менее веселой: после завершении битвы с Читаури и сброса бомбы Тони Старк лишь спрашивает «Что дальше?». Актер посчитал, что фраза в этом варианте звучит как-то неубедительно, и предложил немного изменить сценарий. Как следует из журнала «Entertainment Weekly», у директора Джосса Уидона накопилось целых три страницы поправок, предложенных звездой. Согласно им, Железный Человек оказался не настолько мрачен и умеет остроумно шутить. К тому же для оживления сценария актер попросил снять в качестве «бонуса» еще одну сцену, когда герои вместе едят пиццу. Вот тут фраза «Что дальше?» пришлась как раз кстати. Единственное – это то, что возникли некоторое сложности: так как основные съемки уже закончились, то актеры немного расслабились, а Крис Эванс начал отращивать бороду. Поэтому в кадре за общим столом Капитан Америка не ест – у него накладной челюстной протез, скрывающий щетину.
«Шрек», 2001 год
«Шрек», 2001 год
А вы знали, что оказывается Шрек – огр из Шотландии? К сожалению, в русском переводе об этом трудно догадаться, а вот на языке оригинала все четко прослеживается. Сделать его таковым настоял Майк Майерс. По его мнению, так как ярче будет заметна разница между главным антигероем лордом Фаркуардом, говорящем на чисто королевском английском акценте, и Шреком, простым парнем из глубинки. К тому же шотландский акцент звучал более драматично, придавая разговору главного героя больше эмоций. Вся пикантность ситуации заключалась в том, что эта идея пришла Майерсу тогда, когда треть мультфильма уже была озвучена. Ну что ж, руководство «DreamWorks» пришлось расщедриться и выделить дополнительные несколько миллионов долларов на переозвучку анимации. А это, к слову сказать, примерно 10% от всего бюджета картины.
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