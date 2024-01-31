Отличный способ посадки кабачков и огурцов

Способ посадки семян оказывает огромное влияние на дальнейший рост и развитие культур. Так, например, получить богатый урожай кабачков и огурцов можно, если посадить семена одним необычным, но эффективным способом.







Для посадки подготовьте конус высотой примерно 20 см из обрезанной пластиковой бутылки.







Подготовьте лунку и заглубите в нее конус примерно на половину. Залейте подготовленную лунку водой.







Поместите в лунку 3 семечка кабачка или огурца и присыпьте их 3-4 см земли.







Расстояние между лунками при таком способе посадки должно составлять ориентировочно 80 — 100 см.





Какие преимущества дает пластиковый конус:



защищает семена от муравьев и других насекомых;



создает дополнительное тепло, что стимулирует быструю всхожесть семян.



После того как семена кабачков прорастут и появится первый настоящий лист, конус можно будет убрать. При выращивании огурцов конус можно оставить: корневая система огурцов прорастет глубоко в грунт. Наличие конуса поможет нарастить корневую систему с боковой сторон кустиков, что сделает посадки более сильными.

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