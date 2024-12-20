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Первый в истории конкурс «Мисс Вселенная»

Впервые самую красивую девушку в целой Вселенной выбирали в 1952 году. И первый титул мисс Вселенная завоевала фотомодель и актриса из Финляндии Арми Куусела, которой, на тот момент, было 17 лет. В качестве приза победительнице вручили коробку шоколадных конфет, золотой браслет и обратный билет на самолёт компании Pan American Airways.



Первый в истории конкурс «Мисс Вселенная»

Конкурс проходил в Калифорнии (США), на побережье Лонг-Бич 28 июня 1952 года.

Первый в истории конкурс «Мисс Вселенная»

Среди фавориток конкурса значились также мисс Гавайи, мисс Греция, мисс Гонконг и мисс Германия.

Первый в истории конкурс «Мисс Вселенная»

Первый в истории конкурс «Мисс Вселенная»

Первый в истории конкурс «Мисс Вселенная»

Первый в истории конкурс «Мисс Вселенная»

Первый в истории конкурс «Мисс Вселенная»

Первый в истории конкурс «Мисс Вселенная»

Первый в истории конкурс «Мисс Вселенная»

Первый в истории конкурс «Мисс Вселенная»

Первый в истории конкурс «Мисс Вселенная»

Первый в истории конкурс «Мисс Вселенная»

Первый в истории конкурс «Мисс Вселенная»

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