Плов, бутерброды и салаты: 6 блюд из ананасов для поднятия настроения

Ананасы – популярный тропический фрукт, из которого можно приготовить не только десерты и коктейли, а и множество разнообразных блюд – от салатов до оригинальных закусок. Выбирайте любой понравившийся из нижеприведённых рецептов и наслаждайтесь вкуснейшим результатом.
1. Ананасы в карамели
Ананасы в карамели. \ Фото: realfood.tesco.com.
Карамелизированные ананасы идеально подойдут не только для начинки и украшения домашних тортов, а и в качестве десерта, который не стыдно подать на праздничный стол.
Ингредиенты:
• Ананасы кольца консервированные – 1 банка (400-500 г);
• Сливочное масло – 50-70 г;
• Ром тёмный – 4-6 ст.л;
• Сахар – по вкусу.
Карамелизированные ананасы. \ Фото: soniaperonaci.it.
Способ приготовления:
• В глубокой сковороде с толстым дном смешать ром с сахаром (три-четыре столовые ложки) и сливочным маслом;
• Постоянно помешивая, растопить на медленном огне до однородной массы;
• В один слой выложить кольца ананасов;
• Полить сверху растопленным сахаром;
• Готовить две-три минуты;
• После перевернуть на другую сторону;
• Вновь полить растопленным сахаром и готовить ещё пару минут;
• После выложить на тарелку и полить оставшимся растопленным сахаром;
• Остудить до комнатной температуры и подать к столу.
2. Салат с креветками
Салат с креветками и ананасами. \ Фото: images.cutco.com.
Для приготовления этого блюда понадобится менее получаса времени и вполне доступные продукты, которые запросто можно найти на прилавках магазинов.
Ингредиенты:
• Креветки очищенные – 250-300 г;
• Ананасы консервированные – 1 банка;
• Яйца перепелиные – 6-8 шт;
• Киви среднего размера – 2 шт;
• Оливки без косточки – 1 банка/пакетик (150-180 г);
• Сыр твёрдых сортов – 150 г;
• Черри или коктейльные помидоры – 8-10 шт;
• Майонез – для заправки;
• Соевый соус – для заправки;
• Горчица дижонская – для заправки;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу;
• Петрушка свежая – 1 пучок.
Ананасовый салат с креветками. \ Фото: acouplecooks.com.
Способ приготовления:
• Креветки отварить в слегка подсоленной воде до готовности;
• Откинуть на дуршлаг и обдать ледяной водой;
• Яйца отварить вкрутую;
• Остудить и очистить;
• Разрезать на две или четыре части;
• Выложить в миску;
• Добавить охлаждённые креветки;
• Томаты вымыть;
• Просушить;
• Разрезать на четвертинки или половинки;
• Добавить в салатник;
• Киви очистить;
• Нарезать небольшим кубиком;
• Добавить в салат;
• Ананасы, если кольца, нарезать небольшим кубиком и выложить в салатник к остальным ингредиентам;
• Оливки разрезать на две части;
• Выложить в миску;
• В небольшой ёмкости смешать соевый соус с майонезом и горчицей;
• Получившейся смесью заправить салат;
• Слегка перемешать;
• При необходимости посолить и поперчить;
• Добавить мелко нарезанную петрушку;
• Посыпать тёртым сыром;
• Перемешать;
• Дать настояться несколько минут и подать к столу.
3. Бутерброды
Бутерброды с ананасами. \ Фото: southernliving.com.
Не только с маслом и колбасой, а и с ананасами и крабовыми палочками – бутерброды, которые можно приготовить как на подсушенном, так и на свежем хлебе.
Ингредиенты:
• Хлеб тостерный – 6-8 ломтиков;
• Крабовые палочки – 1 упаковка (100 г);
• Чеснок – 2-3 зубка;
• Яйца – 2-3 шт;
• Ананасы консервированные – 1 небольшая банка (200 г);
• Сыр твёрдых сортов – опционально;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу;
• Майонез – для заправки;
• Петрушка свежая – для украшения.
Бутерброды. \ Фото: img.taste.com.au.
Способ приготовления:
• Яйца отварить вкрутую;
• Дать остыть;
• Очистить;
• Натереть на самой мелкой тёрке;
• Чеснок очистить и пропустить через пресс (можно натереть на тёрке);
• Выложить всё в миску;
• Крабовые палочки натереть на крупной тёрке или же мелко нарезать;
• Добавить к остальным ингредиентам;
• Часть ананасов измельчить и смешать с остальными продуктами;
• Заправить майонезом;
• Посолить и поперчить по вкусу;
• Хорошенько перемешать;
• Получившуюся намазку равномерно распределить по хлебным ломтикам;
• Сверху посыпать тёртым сыром, выложить кусочки мелко нарезанных ананасов;
• Украсить мелко нарезанной петрушкой и подать к столу.
4. Плов
Плов с ананасами. \ Фото: garlicandzest.com.
Бытует мнение, что плов возник в Персии, где он впервые упоминается в летописях. Стоит также отметить тот факт, что это блюдо прошло долгий путь от древних персов через Ближний Восток, Азию и Европу, и уже оттуда попало в Америку. Следовательно, существует энное количество рецептов и способов его приготовления. И одним из них мы делимся с вами.
Ингредиенты:
• Ананасы консервированные – 1 банка;
• Рис – 2 стакана;
• Перец красный болгарский крупный – 1 шт;
• Лук белый или фиолетовый небольшой – 1 шт;
• Имбирь молотый – по вкусу;
• Чеснок гранулированный – по вкусу;
• Соевый соус – опционально;
• Семена кунжута – для подачи;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу;
• Масло подсолнечное – опционально;
• Лук зелёный – для подачи.
Плов с добавлением ананасов. \ Фото: thechunkychef.com.
Способ приготовления:
• Рис промыть под холодной проточной водой;
• После отварить до готовности в слегка подсоленной воде;
• Откинуть на дуршлаг;
• Остудить;
• Лук очистить;
• Мелко нарезать;
• Выложить в глубокую сковороду с толстым дном;
• Обжарить три-четыре минуты на небольшом количестве подсолнечного масла;
• Приправить чесноком и имбирём;
• Перец вымыть;
• Удалить плодоножку и семена;
• Мякоть нарезать небольшой соломкой или кубиком;
• Выложить в сковороду;
• Перемешать;
• Обжарить пять-шесть минут;
• После добавить рис и нарезанные кубиком ананасы;
• Приправить солью и перцем;
• Готовить десять-пятнадцать минут;
• После дать плову настояться;
• Перед подачей посыпать мелко нарезанным зелёным луком.
5. Печёнка куриная
Печень куриная. \ Фото: foodbymars.com.
Полчаса на то, чтобы приготовить восхитительно вкусную жареную печень с добавлением ананасов – блюдо, которое отлично подойдёт как к гарниру, так и без него.
Ингредиенты:
• Печёнка куриная – 0,5 кг;
• Масло подсолнечное – для жарки;
• Перец сладкий жёлтый или красный – 1 шт;
• Лук белый или фиолетовый – среднего размера – 1 шт;
• Ананасы консервированные – 1 банка (200-250 г);
• Чеснок – 3-4 зубка;
• Травы пряные – по вкусу;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу;
• Соевый соус – опционально;
• Уксус яблочный – опционально;
• Горошек зелёный – 1 горсть.http://navote.ru/?p=31552
Печёнка куриная. \ Фото: naturalhealth365.com.
Способ приготовления:
• С печени срезать всё лишнее;
• После ополоснуть под холодной проточной водой;
• Как следует просушить бумажными полотенцами;
• При желании печёнку можно нарезать соломкой среднего размера;
• Выложить на сковороду, приправить солью, смесью перцев и пряными травами;
• Добавить пропущенный через пресс чеснок и мелко нарезанный лук;
• Обжарить десять-пятнадцать минут на небольшом количестве подсолнечного масла на среднем огне;
• Затем добавить соевый соус, смешанный с яблочным уксусом;
• Готовить до тех пор, пока жидкость не выпарится;
• Готовую печень выложить на тарелку;
• Перец вымыть;
• Просушить;
• Удалить семена и плодоножку;
• Мякоть нарезать небольшой соломкой;
• Обжарить пять-шесть минут на той же сковородке, где жарилась печень;
• Затем добавить нарезанные кубиком ананасы и зелёный горошек;
• Перемешать;
• Готовить около десяти-двенадцати минут;
• Овощной гарнир выложить поверх печени;
• Посыпать семенами кунжута и подать к столу.
6. Желе
Ананасовое желе. \ Фото: pralsa.com.
Ананасовое желе – десерт, который придётся по вкусу как взрослым, так и детям. Это лакомство порадует своим кисло-сладким послевкусием и отлично подойдёт к шампанскому, а также к кофе/чаю.
Ингредиенты:
• Сок ананасовый – 0,5 л;
• Апельсиновый сок – 0,5 л;
• Ананасы консервированные – 1 банка (400 г);
• Желатин – 1 пакетик (25-30 г).
Желе с ананасами. \ Фото: takayama-pudding.com.
Способ приготовления:
• В сотейник слить ананасовый сок из банки + пол-литра;
• Добавить желатин;
• Перемешать и оставить набухнуть;
• После поставить на медленный огонь;
• Влить апельсиновый сок;
• Перемешать и прогреть до полного растворения желатина (НЕ доводя до кипения);
• Ананасы нарезать мелким кубиком;
• Выложить на дно стаканов или формочек;
• Залить желатиновой смесью;
• Остудить до комнатной температуры;
• Поставить в холодильник до полного застывания;
• После подать к столу.
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