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Как сделать камень травертин из бетона

Как сделать камень травертин из бетона

Как сделать камень травертин из бетона

В сегодняшней статье поделимся технологией изготовления искусственного камня травертин. За основу будем использовать краситель и белый цемент. 

Своим личным опытом изготовления искусственного травертина с нами поделился автор YouTube канала «Мрамор».

В качестве красителя можно использовать покупной краситель либо изготовить его самостоятельно — из кирпича. Для этого нужно будет измельчить кирпич в порошок. 

Основные этапы работ

Первым делом из красителя и белого цемента необходимо будет сделать два разных оттенка.

Смешиваем ингредиенты и добавляем немного воды, чтобы легче было перемешивать. В результате у нас должно получиться две кучки разного оттенка. 

Как сделать камень травертин из бетона

Далее подготавливаем форму для изготовления плитки. Размеры — на ваше усмотрение. 

В качестве основания формы используется лист стекла. Перед укладкой приготовленной колерованной смеси поверхность необходимо будет смазать, чтобы первый слой не прилипал. 

Как сделать камень травертин из бетона

Теперь приступаем к заполнению формы.

Берем понемногу смеси с каждой кучки, смешиваем все вместе и выкладываем (крошим) на поверхность стекла. Уплотняем материал руками. 

Как сделать камень травертин из бетона

Как сделать камень травертин из бетона

Как сделать камень травертин из бетона

На следующем этапе из белого цемента и красителя замешиваем раствор. Воды уже добавляем побольше.

Перемешиваем до однородной консистенции. 

Как сделать камень травертин из бетона

Выкладываем раствор в форму поверх первого слоя. Аккуратно разравниваем мастерком или штукатурной кельмой. Оставляем до высыхания.

Как сделать камень травертин из бетона

Как сделать камень травертин из бетона

После застывания раствора разбираем форму и извлекаем плитку.

Как сделать камень травертин из бетона

По цвету и текстуре она напоминает природный камень травертин. При этом лицевая поверхность гладкая, красиво переливается на солнце. В общем, можно сказать, что эксперимент удался. 

Как сделать камень травертин из бетона

Видео по теме

Подробно о том, как своими руками сделать камень травертин из бетона (на основе белого цемента и красителя), вы можете посмотреть в авторском видеоролике ниже. Спасибо за внимание. 

 

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