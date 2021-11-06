Как сделать камень травертин из бетона

В сегодняшней статье поделимся технологией изготовления искусственного камня травертин. За основу будем использовать краситель и белый цемент.

Своим личным опытом изготовления искусственного травертина с нами поделился автор YouTube канала «Мрамор».

В качестве красителя можно использовать покупной краситель либо изготовить его самостоятельно — из кирпича. Для этого нужно будет измельчить кирпич в порошок.

Основные этапы работ

Первым делом из красителя и белого цемента необходимо будет сделать два разных оттенка.

Смешиваем ингредиенты и добавляем немного воды, чтобы легче было перемешивать. В результате у нас должно получиться две кучки разного оттенка.

Далее подготавливаем форму для изготовления плитки. Размеры — на ваше усмотрение.

В качестве основания формы используется лист стекла. Перед укладкой приготовленной колерованной смеси поверхность необходимо будет смазать, чтобы первый слой не прилипал.

Теперь приступаем к заполнению формы.

Берем понемногу смеси с каждой кучки, смешиваем все вместе и выкладываем (крошим) на поверхность стекла. Уплотняем материал руками.

На следующем этапе из белого цемента и красителя замешиваем раствор. Воды уже добавляем побольше. Перемешиваем до однородной консистенции.

Выкладываем раствор в форму поверх первого слоя. Аккуратно разравниваем мастерком или штукатурной кельмой. Оставляем до высыхания.

После застывания раствора разбираем форму и извлекаем плитку.

По цвету и текстуре она напоминает природный камень травертин. При этом лицевая поверхность гладкая, красиво переливается на солнце. В общем, можно сказать, что эксперимент удался.

Видео по теме

Подробно о том, как своими руками сделать камень травертин из бетона (на основе белого цемента и красителя), вы можете посмотреть в авторском видеоролике ниже. Спасибо за внимание.