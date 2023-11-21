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Сочное блюдо из куриной грудки, которое не ударит по кошельку


Филе курицы, запеченное в духовке.

Филе курицы, запеченное в духовке.

На сегодняшний день стоимость говядины и свинины так высока, что многим приходится в основном довольствоваться курицей. И когда она надоедает в традиционно жареном или вареном виде, тогда можно попробовать несложное, но вкуснейшее блюдо, рецепт которого мы представляем ниже.

Филе курицы, запеченное в духовке.

Филе курицы, запеченное в духовке.

 

Сегодня главным ингредиентом станет куриное филе. Одни предпочитают его за невысокую калорийность, другим, наоборот, «белое» мясо кажется совершенно несочным. Мы решили угодить и тем, и другим.

Ингредиенты:

· куриное филе - 1 кг;
· картофель - 5 шт;
· помидоры - 3 шт;
· молоко - 200 мл;
· лук - 2 шт;
· 2 яйца;
· сыр - 200 гр;
· сметана - 3 ст. л.;
· 3 зубчика чеснока;
· подсолнечное масло - 2 ст. л.;
· фольга для запекания;
· соль, перец и зелень по вкусу.
Рецепт приготовления блюда из куриной грудки.

Рецепт приготовления блюда из куриной грудки.

 

1. Филе нужно нарезать на небольшие кусочки. После этого залейте его молоком и поставьте на 1 час в холодильнике. Такой маринад сделает филе мягким и сочным.

2. Фольгу необходимо сложить в несколько слоев и сделать из нее формочки с бортиками. Внутри смажьте их растительным маслом и переложить на противень.

3. Картофель почистить и нарезать слайсами. Уложите их на дно формочек, добавьте соль и перец.

4. Затем тоже самое проделайте с луком.

5. Сверху выкладывается грудка, которую надо посолить и поперчить.
Блюдо из грудки в духовке.

Блюдо из грудки в духовке.

 

6. Взбейте яйца со сметаной и полейте полученной смесью грудку.

7. Следующий слой: нарезанные кружочками помидоры и притрусите их измельченным чесноком и тертым сыром.

8. Духовку разогревать до 180 градусов. Блюдо необходимо запекать в течение 40 минут.
Запеченная куриная грудка готова.

Запеченная куриная грудка готова.

 

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