Как наследником империи Македонского стал простой воин: Из грязи в князи и обратно

Александр Македонский был великим воином и гениальным полководцем, но очень плохим и недальновидным политиком. Он умер, не оставив внятного завещания и достойного преемника, чтобы унаследовать его империю. Родной сын был ещё младенцем, а сводный брат не смог справиться с поставленными задачами. Борьба за власть, драмы, инцест, отравления и заговоры привели на трон одну из самых возмутительных фигур во всей эллинистической эпохе. История головокружительного взлёта и оглушительного падения Деметрия Осаждающего — далее в обзоре.
Круче «Игры престолов»
Эллинистическая эпоха ознаменовалась невероятно драматической борьбой за власть. Наверное, никогда история не знала столь кровавых козней, странных браков, которые зачастую были прямым инцестом и такой мощной перекройки карты мира. Именно в такой период, в таких условиях и появился на политической арене один из самых противоречивых правителей того времени. Если бы не его величество случай, мир мог бы и не узнать имени простого воина Деметрия, который по его воле стал царём.
Деметрий Осаждающий.
Деметрий был воином и сыном воина по имени Антигон Одноглазый. Они прошли бок о бок с Александром Великим все войны. У них не было ни капли дворянской крови и никаких шансов занять престол. Тем не менее, низкое происхождение не помешало им вступить в кровопролитную борьбу за власть и трон империи Македонского. Много лет они сражались, захватывая земли и без тени жалости уничтожая всех соперников.
Деметрий с отцом безжалостно уничтожали всех конкурентов.
В конце концов эта борьба с другими претендентами привела к тому, что великая империя развалилась на мелкие княжества. Деметрий всё же выделялся на общем фоне всех этих царьков. У него была выдающаяся военная репутация.
Терпение и труд всё перетрут
Биограф Деметрия, древнегреческий автор Плутарх, писал, что политика Деметрия была похожа на усердную работу и усердную игру. Он был известен своей невероятной изобретательностью и даже экстравагантностью, когда дело доходило до осадного вооружения. За таланты в этой области он и получил своё прозвище «Осаждающий».
Деметрий справедливо заслужил своё прозвище Осаждающий.
Он придумал использовать настоящее чудовище под названием Хелеполис (покоритель городов). Это было страшное огромное устройство типа мобильной башни размерами с девятиэтажный дом. Башня была загружена солдатами. Когда она неслась по направлению к городу-цели — выглядело это просто ужасающе. Один вид и звук производили неизгладимое впечатление на защитников цитадели. Многие просто бросали своё оружие и обращались в паническое бегство.
Военная машина приводила всех врагов в ужас.
В истории иногда бывает невероятно трудно отделить факты от вымысла. Некоторые летописцы рассказывали удивительные и странные истории о Деметрии. По их сведениям он манипулировал временем, меняя календарь так, чтобы успеть поскорее чем положено завершить своё посвящение в мистерии (религиозном культе). Кроме того, он стал одним из первых правителей Западного мира, поместивших на монеты своё изображение. До этого там обычно чеканили лики богов или умерших великих правителей. Также по приказу Деметрия в его честь воспевали гимны, где его именовали ожившим богом, называя сыном Посейдона и Афродиты.
Монета с изображением Деметрия.
Разнузданные пиры и полигамия
Пиры Деметрия принесли ему ещё более печальную репутацию. У него было несколько жён, что противоречило закону. Всего их было пять. Правитель также развлекался со множеством куртизанок. Самой любимой из них была женщина по имени Ламия. Имя последней, относящиеся к страшному мистическому чудовищу, пожирающему человеческую плоть, было вполне оправданно. Вместе с царём они развлекались так, что повергали общественность в настоящий ужас.
Деметрий прославился не только своим военным искусством.
Например, однажды афиняне хотели почтить Деметрия, позволив ему символически жениться на богине Афине. Деметрий вместо благодарности за оказанную невероятнейшую честь, совершил кощунство. Они с Ламией вошли в храм и совершили там различные действия, которые шокировали девственную богиню. Кроме этого царь облагал народ непомерными налогами только для того, чтобы отдавать деньги своим многочисленным женщинам.
Вернулся туда откуда пришёл
Все эти чудачества, совершенно непочтительное поведение и кощунственная дерзость очень беспокоили подданных. Государственная деятельность требует большой административной работы. Деметрия же это вообще никак не интересовало. Прошения он всегда принимал, обещая прочитать, но обычно просто их выбрасывал. Такое поведение привело к тому, что царь был с позором изгнан из Македонии. Делая то, к чему привык, он в итоге пришёл к тому, что его пленил один из врагов.
Деметрий был с позором изгнан и пленён одним из своих врагов.
Будучи пленником он просто валялся целый день и предавался пьянству. В итоге умер. Это был печальный конец для такой яркой личности. Деметрий не сохранил свой трон, но он, безусловно, заслужил своё место в истории, став таким возмутительным, но при этом всё же не лишённым очарования царём, вполне заслужившим своё прозвище Осаждающий. Воин, для которого не было непобедимых цитаделей.
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