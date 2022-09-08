Как наследником империи Македонского стал простой воин: Из грязи в князи и обратно

Круче «Игры престолов»

Деметрий Осаждающий.

Деметрий с отцом безжалостно уничтожали всех конкурентов.

Терпение и труд всё перетрут

Деметрий справедливо заслужил своё прозвище Осаждающий.

Военная машина приводила всех врагов в ужас.

Монета с изображением Деметрия.

Разнузданные пиры и полигамия

Деметрий прославился не только своим военным искусством.

Вернулся туда откуда пришёл

Деметрий был с позором изгнан и пленён одним из своих врагов.