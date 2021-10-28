Какие предметы стали символом знаменитых людей

15 декабря на аукционе Christie’s продадут личные вещи бывшего премьера Великобритании Маргарет Тэтчер, в том числе сумочки, которые были визитной карточкой «железной леди» и стали символом ее власти. Так же, как прославились сумочки Тэтчер, броши плотно ассоциируются с бывшим госсекретарем США Мадлен Олбрайт, шляпки — с королевой Великобритании Елизаветой II, а водолазки — с основателем Apple Стивом Джобсом. Вещи-артефакты и их хозяева — далее.



Сумка Тэтчер

Шляпки Елизаветы II

Броши Олбрайт

Черная водолазка Гейтса и Холмс

Пиджаки Меркель

Спортивный костюм Кадырова

Часы Пескова

Часы Ресина

Украшения Матвиенко

Аленькие тапочки Сердюкова и Васильевой

Кепка Лужкова

Часы патриарха