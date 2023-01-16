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После этой подкормки ваш антуриум зацветёт даже зимой

Подкормите домашние цветы этим доступным и бюджетным натуральным удобрением, чтобы поддержать в зимний период. И тогда они зацветут намного раньше, окрепнут, а листья зазеленеют!

После этой подкормки ваш антуриум зацветёт даже зимой

Возьмите 4 ст. л. овсяных хлопьев любой фракции.

После этой подкормки ваш антуриум зацветёт даже зимой

Залейте литром чистой воды. Пробейте блендером до однородности.

После этой подкормки ваш антуриум зацветёт даже зимой

Процедите через сито.

После этой подкормки ваш антуриум зацветёт даже зимой

Полученным питательным удобрением полейте все домашние цветы. Это можно повторять раз в месяц. В овсяных хлопьях содержится множество полезных веществ, которые помогут домашним растениям окрепнуть и набраться сил во время зимнего периода!

После этой подкормки ваш антуриум зацветёт даже зимой
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Антуриумподкормка

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