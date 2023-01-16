После этой подкормки ваш антуриум зацветёт даже зимой

Подкормите домашние цветы этим доступным и бюджетным натуральным удобрением, чтобы поддержать в зимний период. И тогда они зацветут намного раньше, окрепнут, а листья зазеленеют!







Возьмите 4 ст. л. овсяных хлопьев любой фракции.







Залейте литром чистой воды. Пробейте блендером до однородности.







Процедите через сито.







Полученным питательным удобрением полейте все домашние цветы. Это можно повторять раз в месяц. В овсяных хлопьях содержится множество полезных веществ, которые помогут домашним растениям окрепнуть и набраться сил во время зимнего периода!





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