Подкормите домашние цветы этим доступным и бюджетным натуральным удобрением, чтобы поддержать в зимний период. И тогда они зацветут намного раньше, окрепнут, а листья зазеленеют!
Возьмите 4 ст. л. овсяных хлопьев любой фракции.
Залейте литром чистой воды. Пробейте блендером до однородности.
Процедите через сито.
Полученным питательным удобрением полейте все домашние цветы. Это можно повторять раз в месяц. В овсяных хлопьях содержится множество полезных веществ, которые помогут домашним растениям окрепнуть и набраться сил во время зимнего периода!
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После этой подкормки ваш антуриум зацветёт даже зимой
Подкормите домашние цветы этим доступным и бюджетным натуральным удобрением, чтобы поддержать в зимний период. И тогда они зацветут намного раньше, окрепнут, а листья зазеленеют!
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