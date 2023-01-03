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5 продуктов, которые нас разоряют, хотя вроде бы должны помочь в экономии


5 продуктов, которые нас разоряют, хотя вроде бы должны помочь в экономии


Маркетинг - наука, которая способна сбить с толку даже самых прошаренных покупателей. Иногда нам кажется, что мы покупаем что-то для экономии, а оказывается с точностью до наоборот. Материал расскажет о пяти разоряющих нас продуктах, которые мы покупаем вроде бы как во благо бюджету.

1. Специи в супермаркетах


Вам лишь кажется, что дёшево. / Фото: news.myseldon.com

Вам лишь кажется, что дёшево. / Фото: news.myseldon.com

 

Не стоит покупать специи в супермаркетах, потому что цена на них однозначно завышена: маленькая баночка весом 35 граммов может обойтись в эквивалент $3 и больше. Сотрудники маркетинговой службы знают: если вы решили приготовить ужин дома и уже купили все нужные ингредиенты, то не пойдете в другой магазин за специями. А зря. В местных этнических лавках специи обычно продаются на 90 % дешевле, чем в супермаркетах.

2. Кофе из кофейных автоматов



Думаете, экономите? / Фото: vendmarket.kz


Думаете, экономите? / Фото: vendmarket.kz

 

Нам кажется, что мы значительно экономим, ведь латте или американо из кофейного автомата стоит в 2-3 раза дешевле, чем в кофейне. Но! Кофейное зерно удорожается на 10 000 % по пути от куста, до чашки в кофейне! А значит, что купив кофе из автомата, оно удорожилось на 5 000 %! Поэтому по-настоящему экономно будет пить домашний кофе из термоса.

3. Томатная паста


Наценочка рулит! / Фото: ru.dreamstime.com

Наценочка рулит! / Фото: ru.dreamstime.com

 

Томатная паста - продукт, который после итальянского ужина с друзьями хранится в холодильнике минимум полгода. А стоит упаковка эквивалент $1,5 за 500 граммов! Более того, магазинная паста может содержать много сахара, что вредно для здоровья. Альтернативный вариант для приготовления домашней пасты: купить 1 кг помидоров можно за $ 1 плюс соль и оливковое масло, которые, скорее всего, уже есть у вас дома, найдите в интернете подходящий рецепт, и - вуаля! - домашняя томатная паста готова.

4. Готовая кулинария


Обман по ценам. / Фото: m.ru24.net

Обман по ценам. / Фото: m.ru24.net

 

Готовые блюда кулинарном отделе супермаркета — отличный вариант, если нет желания или времени делать их самостоятельно. Однако немногие знают, что один такой перекус обходится нам в гораздо большую сумму, чем если бы мы купили все те же самые ингредиенты и сами приготовили. К примеру, 100 граммов печёной картошки в буфете обойдется нам в эквивалент $0,7. А килограмм картофеля на развес в среднем стоит $0,3!!!

5. Мюсли для завтрака


Спорно! / Фото: ohyena.ru

Спорно! / Фото: ohyena.ru

 

Иногда нам бывает просто лень готовить по утрам и мы предпочитаем полуфабрикаты. Например, мюсли. Наверняка вы замечали, что это продукт недешевый. Изучив товары на прилавках, мы убедились, что цена на них начинается от $3 за упаковку весом 300 граммов. На самом деле мюсли достаточно легко сделать самостоятельно. Купите хлопья (примерно $0,7 за кг), смесь орехов и сухофруктов ($1–2 за кг) и перемешайте их. Добавьте молоко, мед или сок. В результате зкономите в 10-15 раз!

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5 продуктов, которые нас разоряют, хотя вроде бы должны помочь в экономии

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5 продуктов, которые нас разоряют, хотя вроде бы должны помочь в экономииПодписаться на мой Instagram
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