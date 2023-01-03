5 продуктов, которые нас разоряют, хотя вроде бы должны помочь в экономии

1. Специи в супермаркетах

Вам лишь кажется, что дёшево. / Фото: news.myseldon.com

2. Кофе из кофейных автоматов

Думаете, экономите? / Фото: vendmarket.kz

3. Томатная паста

Наценочка рулит! / Фото: ru.dreamstime.com

4. Готовая кулинария

Обман по ценам. / Фото: m.ru24.net

5. Мюсли для завтрака

Спорно! / Фото: ohyena.ru