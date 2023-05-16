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Приключения Серийного Нарушителя

Фотограф Брэдли Гарретт, в обычной жизни занимающийся антропологией и археологией, изучает и заброшенные места в городах по всему миру, пробираясь в подземные бункеры, туннели метро, системы канализации и небоскребы.

Эти снимки являются частью новой книги Explore Everything, рассказывающей о невидимых обычным людях местах. 300 мест в восьми странах… Часть из них мы сегодня увидим.

Приключения Серийного Нарушителя

Фотографии © Bradley Garrett


Воздушная база Boneyard, которая сейчас является кладбищем самолетов. Также смотрите статью «Граффити на кладбище самолетов в пустыне Аризоны»:

Воздушная база Boneyard

Электростанция Баттерси, Южный Лондон, Великобритания. «Это самое большое кирпичное сооружение в Европе. Здесь находятся заброшенные системы управления питанием и освещением города. Находиться здесь внутри одному — невероятное чувство»:

Электростанция Баттерси, Южный Лондон, Великобритания

Внутри заброшенного здания в Детройте. Также смотрите статью «Детройт — город-банкрот»:

Внутри заброшенного здания в Детройте

Заброшенная станция метро на линии Пикадилли, Лондон, Великобритания:

Заброшенная станция метро на линии Пикадилли, Лондон, Великобритания

Хитросплетения проводов в метро, Лондон, Великобритания:

Хитросплетения проводов в метро, Лондон, Великобритания

Наверху 25-этажного офисного центра The Shard («Осколок»), Южный Лондон, Великобритания. Церемония открытия состоялась 5 июля 2012 года, этот снимок сделан раньше:

Наверху 25-этажного офисного центра The Shard («Осколок»), Южный Лондон, Великобритания

Заброшенная церковь в Детройте, штат Мичиган:

Заброшенная церковь в Детройте, штат Мичиган

Бывшая психиатрическая больница в графстве Суррей, Великобритания:

Бывшая психиатрическая больница в графстве Суррей, Великобритания

Станция-призрак Invalides в парижском метро на 8-й линии:

Станция-призрак Invalides в парижском метро на 8-й линии

Олимпийский стадион, Пномпень, Камбоджа:

Олимпийский стадион, Пномпень, Камбоджа

Помещение закрытой в 1997 году угольной шахты Zeche Hugo в Германии. В этих клетках шахтеры оставляли свою одежду и ценности, пока были на работе:

Помещение закрытой в 1997 году угольной шахты Zeche Hugo в Германии

Заброшенный замок Mesen в Бельгии:

Заброшенный замок Mesen в Бельгии

Подземные коммуникации в Лондоне:

Подземные коммуникации в Лондоне

Недостроенная многофункциональная арена The Hydro в городе Глазго. Обещает стать одним из самых знаковых зданий во всей Шотландии:

Недостроенная многофункциональная арена The Hydro в городе Глазго

Наверху строящегося здания Tour Horizons в городе Булонь-сюр-Мер на севере Франции:

Наверху строящегося здания Tour Horizons в городе Булонь-сюр-Мерна севере Франции

Заброшенный театр Мичиган в Детройте:

Заброшенный театр Мичиган в Детройте

Наверху здания Legacy Tower в Чикаго:

Наверху здания Legacy Tower в Чикаго

Заброшенный бассейн в городе Дарем на северо-востоке Англии:

Заброшенный бассейн в городе Дарем на северо-востоке Англии

Наверху Ritz-Carlton в Чикаго, штат Иллинойс:

Наверху Ritz-Carlton в Чикаго, штат Иллинойс

Наверху моста Forth Rail, Эдинбург, Шотландия, май 2012 года. Железнодорожный мост через Ферт-оф-Форт проходит через залив Ферт-оф-Форт у восточного берега Шотландии. Возведенный с 1882 по 1890 годы, мост стал одним из первых консольных мостов в мире, а также несколько лет имел максимальную длину пролета:

Наверху моста Forth Rail, Эдинбург, Шотландия

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