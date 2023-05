Приключения Серийного Нарушителя

Фотограф Брэдли Гарретт, в обычной жизни занимающийся антропологией и археологией, изучает и заброшенные места в городах по всему миру, пробираясь в подземные бункеры, туннели метро, системы канализации и небоскребы.



Эти снимки являются частью новой книги Explore Everything, рассказывающей о невидимых обычным людях местах. 300 мест в восьми странах… Часть из них мы сегодня увидим.







Фотографии © Bradley Garrett





Воздушная база Boneyard, которая сейчас является кладбищем самолетов. Также смотрите статью «Граффити на кладбище самолетов в пустыне Аризоны»:







Электростанция Баттерси, Южный Лондон, Великобритания. «Это самое большое кирпичное сооружение в Европе. Здесь находятся заброшенные системы управления питанием и освещением города. Находиться здесь внутри одному — невероятное чувство»:







Внутри заброшенного здания в Детройте. Также смотрите статью «Детройт — город-банкрот»:







Заброшенная станция метро на линии Пикадилли, Лондон, Великобритания:







Хитросплетения проводов в метро, Лондон, Великобритания:







Наверху 25-этажного офисного центра The Shard («Осколок»), Южный Лондон, Великобритания. Церемония открытия состоялась 5 июля 2012 года, этот снимок сделан раньше:







Заброшенная церковь в Детройте, штат Мичиган:







Бывшая психиатрическая больница в графстве Суррей, Великобритания:







Станция-призрак Invalides в парижском метро на 8-й линии:







Олимпийский стадион, Пномпень, Камбоджа:







Помещение закрытой в 1997 году угольной шахты Zeche Hugo в Германии. В этих клетках шахтеры оставляли свою одежду и ценности, пока были на работе:







Заброшенный замок Mesen в Бельгии:







Подземные коммуникации в Лондоне:







Недостроенная многофункциональная арена The Hydro в городе Глазго. Обещает стать одним из самых знаковых зданий во всей Шотландии:







Наверху строящегося здания Tour Horizons в городе Булонь-сюр-Мер на севере Франции:







Заброшенный театр Мичиган в Детройте:







Наверху здания Legacy Tower в Чикаго:







Заброшенный бассейн в городе Дарем на северо-востоке Англии:







Наверху Ritz-Carlton в Чикаго, штат Иллинойс:







Наверху моста Forth Rail, Эдинбург, Шотландия, май 2012 года. Железнодорожный мост через Ферт-оф-Форт проходит через залив Ферт-оф-Форт у восточного берега Шотландии. Возведенный с 1882 по 1890 годы, мост стал одним из первых консольных мостов в мире, а также несколько лет имел максимальную длину пролета:







