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Азербайджанская кухня

Азербайджанская кухня

На одной из старейших улиц Баку находится ресторан-музей Ширваншах. Во время последней поездки встречался там с друзьями. Место необычное, хотя бы потому что ресторан расположен в здании бывшей бани. Внутри множество «пустых» пространств, где нет столиков. Вместо них большое количество разных экспонатов, древних артефактов и инсталляций. Выглядит, безусловно, красиво, но у меня сердце кровью обливалось: в Долькабаре проблема с посадочными местами, и мы стараемся использовать пространство зала по максимуму.

Впрочем, Кавказ – это место, где еде и гостеприимству традиционно уделяется огромное внимание. Поэтому неудивительно, что все сопутствующие кухне условия стараются выполнить на высшем уровне. Под катом несколько фотографий ресторанов Баку и национальных азербайджанских блюд…

Азербайджанская кухня

Пример ресторанно-музейных «экспонатов»:

Азербайджанская кухня

Азербайджанская кухня

Азербайджанская кухня

В каждом ресторане есть просторный общий зал. Он безусловно хорош, внутри играют музыканты, но для азербайджанцев это компромиссный вариант. Если вас хотят порадовать вниманием и особым отношением, обязательно забронируют отдельный «кабинет»:

Азербайджанская кухня

Так выглядит персональная комнатка, хотя, как правило, каждая из них сделана с индивидуальным дизайном, чтобы подчеркнуть особое отношение. Например, это пространство называется «Портной Иосиф». Внутри всё стилизовано под старую мастерскую портного – утюги, манекен, швейная машинка и т.д.:

Азербайджанская кухня

Поговорим о кухне. Плов считается королем азербайджанской кухни. Рис готовится отдельно, и подают с разными добавками. Самые популярные из них на фото (слева направо) – говурма (каштаны, лук, мясо, курага, изюм), фисинджан (тертые орехи, тертый лук, мясные, или куриные фрикадельки, приправы – невероятно вкусно!), чыхыртма (жареные курица, яйца, лук), сябзи (мясо и много видов зелени):

Азербайджанская кухня

А это ресторан Караван Сарай, бывший гостиный двор, где останавливались торговцы и караваны верблюдов, следующих по Великому Шелковому Пути:

Азербайджанская кухня

Здесь кабинеты расположена в кельях, где раньше ночевали и столовались путники и торговцы:

Азербайджанская кухня

Ещё один ресторан на месте постоялого двора, называется Арт Гарден:

Азербайджанская кухня

Кельи оформлены разными художниками:

Азербайджанская кухня

Азербайджанская кухня

Люля кябаб и куриный кябаб, подается с нарезанным луком:

Азербайджанская кухня

Есть в Баку и современные рестораны. Ресторан Мерси Баку в Старом Городе. забавно обыграно название столицы с французским оттенком:

Азербайджанская кухня

Ресторан европейской кухни в аквапарке Далга Бич на берегу Каспия:

Азербайджанская кухня

Рыба на гриле, очень вкусная:

Азербайджанская кухня

Пара фотографий рынка. Последнее время городской рынок для меня – обязательная локация для посещения в любом городе:

Азербайджанская кухня

Потрясающие бакинские помидоры. Кажется, их отбирал и упаковывал настоящий художник-оформитель:

Азербайджанская кухня

Яблоки блестят, словно их натирали воском:

Азербайджанская кухня

Прилавки с фруктами:

Азербайджанская кухня

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