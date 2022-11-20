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Как посадить привитую розу, чтобы она не превратилась в шиповник

Сейчас многие садоводы занимаются осенней посадкой роз. Важно помнить, что посадку важно завершить за 2-3 недели до того, как наступят устойчивые отрицательные температуры.
Но следует помнить и еще об одном правиле, которое касается посадки привитых роз. Для того чтобы привитые розы не превратились в шиповник, их следует правильно посадить. Допустив ошибку, можно получить совершенно не тот результат, на который вы рассчитывали.

Как посадить привитую розу, чтобы она не превратилась в шиповник

В регионах с холодными зимами привитые розы обязательно сажать так, чтобы точка прививки была заглублена не менее чем на 10 см. Такая посадка защитит точку прививки от перемерзания.

Как посадить привитую розу, чтобы она не превратилась в шиповник

Если же надземная часть, расположенная выше точки прививки, подмерзнет, корням будет некуда девать питательные вещества, которые они получают из почвы, растение будет вынуждено отрастить побеги от шиповника, что приведет к перерождению привитой розы.

Как посадить привитую розу, чтобы она не превратилась в шиповник

Следуя этому простому правилу по посадке привитых роз, вы получите ожидаемый результат и очень красивые кустики роз.
Подробно о посадке привитых на шиповник роз смотрите на видео:


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