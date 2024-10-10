Эти вещи в доме тормозят достаток и привлечение удачи

Каждая вещь в доме имеет свою особую энергетику будь то положительную, или отрицательную. Но мало кто задумывается над тем, что старенький любимый свитер, подаренная чашка или же искусственные цветы, радующие глаз – могут быть самыми настоящими «вампирами», негативно влияющими на благосостояние.







1. Первое правило: избавьтесь от старья

2. Второе правило: избавьтесь от щербленной и битой посуды

3. Третье правило: избавьтесь от «мёртвых» вещей

4. Четвёртое правило: избавьтесь от кошельков и копилок

5. Пятое правило: избавьтесь от чужих вещей

6. Шестое правило: избавьтесь от старого нижнего и постельного белья

7. Седьмое правило: избавьтесь от порванных или одиночных носков

8. Восьмое правило: избавьтесь от ненужных продуктов

Пересмотрите все вещи и избавьтесь от старья.Во многих культурах суеверия предполагают, что старые вещи могут оказывать пагубное влияние на привлечение процветания и удачи. Это поверье основано на идее, что старьё олицетворяет застой и негатив, и что его хранение может принести несчастье. Поэтому принято выбрасывать или заменять старые вещи, такие как одежда, обувь, посуда, мебель и бытовая техника, чтобы освободить место для новой, позитивной энергии. Есть несколько способов привлечь удачу и процветание с помощью старых вещей. Один из — пожертвовать или раздать одежду, посуды или технику, которая вам больше не нужна, или которой вы не пользуетесь. Считается, что эта практика привлекает положительную энергию и удачу в жизнь, создавая пространство для появления новых, позитивных вещей. Другой вариант — перепрофилировать или переработать старые предметы, чтобы дать им новую жизнь. Например, покрасьте старый комод или превратите давно позабытую футболку в сумку многоразового использования. Таким образом, обновляя старьё, вы привлекаете в свою жизнь новую энергию и возможности.Щербленную и битую посуду также не стоит держать в доме.Большинство людей склоняется к мнению, что сколы и разбитая посуда притягивают негатив. Существует поверье, что такие предметы являются предвестниками несчастья и негативной энергии. Поэтому хранение битой и щербленной посуды в доме, приводит к ухудшению здоровья, финансовым трудностям и проблемам в отношениях. Следовательно, нужно поскорее выбросить или заменить всю «проблемную» посуду, чтобы сохранить приток удачи и позитивной энергии в дом.Какими бы красивыми ни были искусственные цветы, не держите их в доме, если хотите привлечь удачу и денежный поток.Считается, что искусственным цветам не хватает жизненной силы и позитивной энергии настоящих растений. Поэтому, зачастую, они привносят в пространство ощущение застоя и негатива. И, как правило, подобное приводит к неудаче, ухудшению здоровья и финансовым трудностям. Из-за этого во многих культурах искусственные цветы воспринимаются в штыки. Считается, что их наличие дома или на рабочем месте, оказывает негативное влияние на судьбу человека. То же самое касается и сухоцветов, поскольку они считаются символом смерти и траура. Избавиться нужно и от различного рода статуэток из натуральной кости, чучел животных, ракушек, увядающих букетов, больных растений, порванных и разбитых вещей и старых книг с пожелтевшими страницами.Копить мелочь — плохая идея.Идея о том, что наличие копилки с мелочью может помешать человеку привлечь богатство и позитивную энергию, основана на суевериях и культурных верованиях, а не на каких-либо конкретных доказательствах. Тем не менее психологи и эзотерики настоятельно рекомендуют не собирать мелочь, а наоборот пускать её в оборот. Таким образом вы сможете избавиться от негативной энергии, привлекающей бедность. То же самое касается и хранения старых кошельков, которые символизируют брешь в бюджете и уж точно никак не привлекут в дом богатство. Поэтому обязательно пересмотрите свои копилки и кошельки. Избавьтесь от мелочи и «пустоты», тем самым впуская новый поток положительной энергии.Не держите в доме чужие вещи и подарки, которые не радуют душу и глаз.В некоторых культурах существует поверье, что наличие в доме предметов, принадлежащих другим людям – своего рода «портал для оттока денег». Зачастую, убеждение основано на представлении о том, что предметы, подаренные или оставленные другими людьми, могут неосознанно влиять на мышление человека, принятие решений или поведение в отношении денег, приводя к негативным финансовым результатам. Это поверье часто связано мыслью о том, что забытые, или подаренные не от чистого сердца предметы обладают негативной энергетикой или несут в себе несчастье, унаследованное от их предыдущего владельца. Если вы считаете, что вещи других людей в вашем доме могут стать «источником оттока денег и привлечения бедности», есть несколько способов исправить ситуацию:1. Просто уберите вещи из своего дома и оставьте только те, которые принадлежат вам.2. Проведите ритуал очищения или сожгите шалфей, чтобы избавиться от любых негативных энергий или невезения, которые могли быть привлечены этими предметами.3. Визуализируйте и проявляйте позитивную энергию и финансовое изобилие в своём доме.Нижнее и постельное бельё всегда должны быть свежими и не рваными.Вера в то, что старое нижнее бельё несёт в себе негатив и бедность, основана на культурных и духовных представлениях об энергии, символике и значении одежды, особенно нижнего белья. В некоторых культурах оно рассматривается как прямая связь с телом и личной энергией человека, и поэтому старое и поношенное нижнее бельё воспринимается как носитель негативной энергии и застоя, которые, в свою очередь, могут притягивать бедность и несчастья. Кроме того, порванное, заношенное нижнее бельё также может ассоциироваться с нечистоплотностью или плохой гигиеной, тем самым ассоциируясь как символ бедности. Стоит также обратить внимание и на старое, порванное, застиранное постельное бельё, поскольку оно также притягивает весь негатив, суля бедность, разлад и негатив.Рванным носкам также не место в доме.Не стоит забывать и о том, что рваные носки, могут удерживать негативную энергию и приносить несчастье, а их хранение в доме приводит к негативным последствиям. Это убеждение часто основывается на идее о том, что порванная одежда каким-то образом ослаблена или осквернена, и что её хранение в доме – первые предвестники финансовых трудностей, разлада и негатива. Поэтому лучше всего выбросить или заменить порванные носки, а вместе с ними и любую другую старую одежду, которая лежит годами, пылясь в шкафу.Не затаривайтесь впрок продуктами.Ненужные продукты часто воспринимаются негативно, поскольку они могут привести к растрате ресурсов, беспорядку и чрезмерному потреблению. Когда люди покупают впрок, в том числе ненужные товары это может привести к избытку неиспользованных или недостаточно используемых продуктов. Это не только создаёт беспорядок, но и способствует расточительству, поскольку, продукты, купленные впрок в конечном итоге, будут выброшены за ненадобностью и окажутся на свалке. К тому же, существует поверье, что запас продуктов на будущее может привести к бедности. Основано оно на идее о том, что хранение круп, консервов, специй и прочих продуктов для дальнейшего потребления может создать ощущение дефицита или нехватки чего-либо. Это убеждение предполагает, что, откладывая еду на будущее, можно послать Вселенной сигнал о том, что человек не в полной мере принимает изобилие и процветание в настоящий момент. В результате это убеждение предполагает, что человек может продолжать испытывать бедность, а не изобилие. Важно помнить, что это убеждение не подкреплено научными доказательствами поэтому воспринимать подобного рода запасы можно по-своему.