7 советов от полицейских, которые помогут отпугнуть даже профессиональных автоугонщиков

Противоугонные советы от полицейских.
Автомобиль - одна из самых весомых ценностей любого человека и домохозяйства. Стоит ли удивляться, что число угонов из года в год только растет? Злоумышленники могут похитить автомобиль всего за несколько мгновений, если водитель будет слишком наивен, самонадеян и не осмотрителен. Вот несколько полезных советов от полицейских, которые помогут сберечь свой автомобиль.
1. Ключи в замке
Не стоит оставлять ключи в замке.
Остановились на светофоре? Чистите машину от снега? Никогда и ни при каких условиях не оставляете ключи в замке. Практика знает действительно дерзкие угоны. В криминальном мире есть воры, которые специализируются именно на таких случаях.
2. Механическая «противоугонка»
Вообще полезная вещица.
Противоугонную систему стоит включать, даже если покидаете машину всего на 15 минут. Печальная практика показывает, что очень часто автомобили воруют, когда их хозяева отлучились недалеко и ненадолго.
3. Парковка у кинотеатра
Только если кино под открытым небом.
Никогда не паркуйте авто рядом с кинотеатром. Очень часто угонщики караулят своих жертв именно в таких местах. С началом сеанса, вор всегда знает, сколько примерно времени у него есть для совершения своего темного дела.
4. Нет шаблонам
Не делай как все, сделай под себя.
Ставите на машину сигнализацию? Не поленитесь найти такую мастерскую, которая выполнит установку не по шаблону, а по индивидуальной схеме. Это значительно повысит безопасность вашего автомобиля. Лучший вариант - обзавестись какой-нибудь секретной кнопкой.
5. Все в кучу
Еще одна распространенная ошибка водителей.
Никогда не носите ключи от автомобиля и ключи от противоугонной системы на одной связке. Что будет, если вы потеряете всё сразу? Все сделаете лучший подарок для угонщика автомобилей. Не ленитесь раскладывать подобные вещи по разным и достаточно надежным карманам.
6. Обновление
Важное вливание капитала.
Если приобретаете вторичный автомобиль с противоугонной системой и сигнализацией, не пожалейте денег и времени, чтобы заменить и то, и другое. История знает много случаев, когда машину угоняли сразу после продажи. Совпадение? Полицейские так не думают.
7. Звони в полицию
Не нужно заниматься самодеятельностью.
Если заметили, что кто-то пытается что-то сделать с вашим автомобилем, в первую очередь не бегите на мерзавца с кулаками, а вызывайте полицейских. Куда важнее в такой ситуации не просто сохранить машину, но и поймать преступника.
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