7 советов от полицейских, которые помогут отпугнуть даже профессиональных автоугонщиков

Противоугонные советы от полицейских.

1. Ключи в замке

Не стоит оставлять ключи в замке.

2. Механическая «противоугонка»

Вообще полезная вещица.

3. Парковка у кинотеатра

Только если кино под открытым небом.

4. Нет шаблонам

Не делай как все, сделай под себя.

5. Все в кучу

Еще одна распространенная ошибка водителей.

6. Обновление

Важное вливание капитала.

7. Звони в полицию

Не нужно заниматься самодеятельностью.