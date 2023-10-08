Чем накормить хулиганов, чародеек и уставших путников: 5 культовых блюд из «Ведьмака»

Вы когда-нибудь задумывались над тем, что едят люди и нелюди в мире «Ведьмака», придуманном Анджеем Сапковским? Что подают уставшим путникам и очаровательным чародейкам в тавернах? Пироги из Туссента, кроличий паштет, уха от Лютика и горячо любимые хрустики Цири – лишь малая часть тех блюд, которые можно без труда отыскать в книге. Мы же в свою очередь собрали одни из самых простых и доступных рецептов, вкусив которые, захочется добавки.
1. Омлет из апельсинов
Апельсиновый омлет. \ Фото: static.onecms.io.
Что уж говорить, а мир «Ведьмака» не перестаёт удивлять. Взять хотя бы тот же апельсиновый омлет, пользующийся популярностью у хулиганов и девиц лёгкого поведения. Блюдо неоднозначное, оригинальное и небанальное на вкус. Его обязательно стоит попробовать хотя бы раз в своей жизни, чтобы решить для себя, захотите повторить, или нет.
Ингредиенты:
• Яйца – 6 шт;
• Апельсины – 2 шт;
• Сахар – по вкусу;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу;
• Масло оливковое или подсолнечное – для жарки.
Омлет из апельсинов. \ Фото: tastingtable.com.
Способ приготовления:
• Выжать апельсиновый сок в миску;
• Смешать с яйцами, сахаром, солью и смесью молотых перцев;
• Перемешать до однородной массы;
• Жарить омлет на подсолнечном или оливковом масле до полной готовности.
2. Сэндвич
Сэндвич. \ Фото: bing.com.
Сэндвич – тот самый вариант, который одинаково хорош как для перекуса, так и для завтрака. И несмотря на то, что на его приготовление понадобится чуточку больше времени, нежели обычно, но поверьте, результат стоит того.
Ингредиенты:
• Филе куриное среднего размера – 1 шт;
• Хлеб тостерный – 6 ломтиков;
• Яйца – 3 шт;
• Томаты с плотной мякотью – 2 шт;
• Бекон – 4-6 ломтиков;
• Горчица дижонская – опционально;
• Майонез – опционально;
• Прованские травы – по вкусу;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу;
• Листья салата – 1 пучок;
• Масло – для жарки.
Сэндвичи. \ Фото: google.com.
Способ приготовления:
• Бекон обжарить на сухой сковороде до золотистого цвета со всех сторон;
• Выложить на тарелку;
• Куриное филе при необходимости зачистить;
• Вымыть под холодной проточной водой;
• Как следует просушить бумажными полотенцами или салфетками;
• Мякоть нарезать ломтиками средней толщины;
• Сдобрить солью, смесью молотых перцев и прованскими травами;
• Обжарить до румяности со всех сторон на той же сковороде, где готовился бекон;
• Затем обжарить яйца на небольшом количестве масла;
• Выложить на тарелку;
• В миске смешать майонез с горчицей;
• Хлеб подсушить на сухой сковороде или в тостере;
• После хлебные ломтики смазать соусом;
• Выложить сверху по салатному листу, по одному обжаренному яйцу, несколько ломтиков куриного филе, полоску бекона и нарезанные кружками средней толщины томаты;
• Сверху накрыть вторым кусочком хлеба;
• Подать к столу.
3. Паста с индейкой
Паста. \ Фото: i.pinimg.com.
Да-да, паста с индейкой, соусом и рикоттой – блюдо, которое не оставило равнодушным ни одного персонажа в мире «Ведьмака». И скорее всего, вам оно так же придётся по вкусу.
Ингредиенты:
• Макароны – 0,5 кг;
• Индейка филе – 0,5 кг;
• Йогурт греческий – 1 стакан;
• Грибы средней величины – 8 шт;
• Томаты коктейльные или черри – 8-12 шт;
• Вино красное – 0,5 стакана;
• Чеснок – 2-4 зубка;
• Рикотта – 0,5 стакана;
• Прованские травы – по вкусу;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу;
• Масло подсолнечное или оливковое – для жарки.
Паста с грибами и филе. \ Фото: static.onecms.io.
Способ приготовления:
• Макароны отварить в слегка подсоленной воде до готовности, согласно инструкции на упаковке;
• Откинуть на дуршлаг;
• Филе при необходимости зачистить;
• Вымыть под холодной проточной водой;
• Просушить салфетками или бумажными полотенцами;
• Мякоть нарезать соломкой средней толщины или кубиком небольшого размера;
• В миске смешать йогурт с солью, смесью молотых перцев и прованскими травами;
• Хорошенько перемешать;
• В получившейся смеси замариновать мясо, оставив на час-два в прохладном месте;
• Промаринованное мясо обжарить семь-восемь минут на небольшом количестве оливкового или подсолнечного масла;
• Затем влить вино;
• Тушить на среднем огне пятнадцать-двадцать минут;
• После добавить макароны;
• Аккуратно перемешать;
• Готовить около двух-трёх минут;
• Грибы вымыть;
• Просушить;
• Очистить;
• Нарезать соломкой или ломтиками средней толщины;
• Обжарить пять-шесть минут на небольшом количестве масла;
• Пасту выложить порционно на тарелки;
• Сверху украсить грибами, нарезанными на четвертинки томатами;
• Посыпать рикоттой и подать к столу.
4. Вареники
Вареник с луком и сметаной. \ Фото: google.com.
Как насчёт вареничков с творожно-картофельной начинкой, да под сметанку и жареный лучок? Согласитесь, звучит очень заманчиво. Так что даже не пытайтесь себя сдержать, просто наслаждайтесь вкусным блюдом, получая от трапезы удовольствие.
Ингредиенты:
• Мука – 2 стакана;
• Яйца – 2 шт;
• Вода – 0,5 стакана;
• Картошка – 0,5 кг;
• Творог – 1 стакан;
• Лук белый крупный – 1 шт;
• Смесь молотых перцев – по вкусу;
• Соль – по вкусу;
• Масло подсолнечное или оливковое – для жарки.
Варенички. \ Фото: zira.uz.
Способ приготовления:
• Картошку вымыть;
• Очистить;
• Отварить в слегка подсоленной воде до готовности;
• После пропустить через мясорубку с крупной сеткой;
• Добавить творог и одно яйцо;
• Приправить смесью перцев и солью по вкусу;
• Аккуратно перемешать;
• Лук очистить;
• Мелко нарезать;
• Обжарить до лёгкого золотистого цвета на небольшом количестве оливкового или подсолнечного масла;
• В миске смешать муку с водой и яйцом;
• Замесить тесто;
• После его раскатать тонким пластом;
• С помощью стакана выдавить кругляшки;
• В центр каждой вареницы выложить начинку;
• Сформировать вареники;
• Варить в слегка подсоленной воде пять-шесть минут;
• Подавать со сметаной и жареным луком.
5. Сыр из трактира
Сыр. \ Фото: lactaid.com.
Помните, как в таверне «Под Задумчивым Драконом» подавали фирменный сливочный сыр? Мы же в свою очередь делимся с вами его рецептом. Блюдо получается нежным и очень вкусным. С ломтиком хлеба, вином или в современных реалиях с чашечкой кофе – выбор остаётся за вами.
Ингредиенты:
• Молоко – 1 л;
• Сметана – 1,5 стакана;
• Яйца – 3 шт;
• Соль – по вкусу.
Домашний сыр. \ Фото: cdn.momsdish.com.
Способ приготовления:
• В миске смешать сметану с яйцами;
• Молоко довести до кипения;
• Проварить пару минут;
• Щедро приправить солью;
• Затем аккуратно, тоненькой струйкой влить сметанную смесь;
• Перемешать;
• Готовить на среднем огне семь-восемь минут или до образования крупных хлопьев;
• После откинуть на дуршлаг, предварительно застелив его марлей;
• Поставить под гнёт;
• Остудить и отправить в холодильник на двенадцать-шестнадцать часов;
• Готовый сыр нарезать порционно и подать к столу.
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