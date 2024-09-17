Что такое «Киропедия», и Почему ею зачитывались Цезарь и Македонский

Предисловие

Лидия, Египет, Мидия и Нововавилонское царство ко времени образования Державы Ахеменидов. \ Фото: eratayn.com.

Лидия ко времени завоевания её Киром Великим. \ Фото: pinterest.com.

Ксенофонт

Слева направо: Ксенофонт (рис. из «Военной энциклопедии»). \ Ксенофонт — древнегреческий писатель и историк афинского происхождения, полководец и политический деятель.

Маршрут отряда 10 тысяч, возглавляемых Ксенофонтом. \ Фото: historicalmoments2.com.

Классификация работы

Киропедия - описание жизни и правления персидского царя Кира.

Киропедия Ксенофонта, автор Бретт Маллиган, 2017 год.

Слева направо: Рельеф, изображающий персидского гвардейца, Ахемениды, VI-V века до н.э. \ Рельеф, изображающий двух слуг с едой и питьём, Ахемениды, 358-338 гг. до н.э.

Слева направо: Персидские лучники. \ Кир Великий - царь Ахеменидской державы.

Дворец Кира. \ Фото: niwagatari.com.

Держава Ахеменидов. \ Фото: wikimedia.org.

Цилиндр с воззванием Кира «к вавилонянам». \ Фото: bibelwissenschaft.de.

Слева направо: Текст цилиндра Кира. \ Персидские воины.

Влияние

Мавзолей Кира в Пасаргадах. \ Фото: iiprt.com.

Слева направо: Гай Юлий Цезарь. \ Александр Македонский.

Наследие

Гробница Кира Великого на банкноте 50 риалов, 1974 год. \ Фото: thecoinhouse-auctions.eu.

Кир Великий. \ Фото: i.ytimg.com.