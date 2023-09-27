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Как отмыть от многолетнего нагара казан, кастрюли, сковородки и другую посуду

Отмойте казан, утятницу, мантницу, сковородки, кастрюли и вообще любую посуду из алюминия. нержавейки, эмали от старого, многолетнего нагара. Это возможно!

Как отмыть от многолетнего нагара казан, кастрюли, сковородки и другую посуду

В достаточно большой таз влейте 7 л кипятка. Растворите в нём 150 гр. натёртого хозяйственного мыла (1 кусок). Сюда же добавьте 200 гр. кальцинированной соды.
И 2 флакона канцелярского клея (каждый по 100-110 гр.).

Как отмыть от многолетнего нагара казан, кастрюли, сковородки и другую посуду

Теперь просто вываривайте посуду до тех пор, пока весь старый нагар не сойдёт!

Как отмыть от многолетнего нагара казан, кастрюли, сковородки и другую посуду

Вы сразу же увидите, как нагар размягчается и с лёгкостью счищается губкой. Это очень просто, но требует некоторого времени.

Как отмыть от многолетнего нагара казан, кастрюли, сковородки и другую посуду

Доведите всю свою посуду до блеска и идеальной чистоты этим простым способом!

Как отмыть от многолетнего нагара казан, кастрюли, сковородки и другую посуду
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Нагарпосуда

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