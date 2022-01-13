Как просто почистить замшу

Многие считают, что замшевая обувь, особенно светлая, крайне сложна в уходе и что единожды испачкавшись, она уже больше никогда не будет чистой и красивой. На самом деле все совершенно иначе!

Почистить светлую замшевую обувь очень просто, и вам даже не понадобятся какие-либо специальные средства, скорее всего, они уже есть в вашем доме. Подойдут эти способы очистки не только для обуви, но и для замшевой одежды.







Способ № 1

Способ № 2

Способ № 3

Способ № 4

мицеллярная вода или лосьон для лицаЭти средства наверняка есть у каждой женщины, они хорошо очищают не только кожу лица, но и замшу, при том, нисколько ей не вредя. Просто нанесите выбранное средство на мягкую ткань, а затем протрите ею обувь. Протирать следует не только проблемное место с загрязнением, а всю поверхность — так вы точно избежите разводов. Что касается лосьонов, то подойдут любые, в том числе и спиртовые, единственное исключение — масляные и двухфазные составы.антисептикВ наши дни антисептики тоже, пожалуй, есть практически в каждом доме. Не многие знают, но с их помощью можно великолепно почистить замшевую обувь. Самым лучшим и удобным в нанесении вариантом будет антисептик в форме пены, жидкий тоже подойдет, а вот гелевый антисептик для очистки обуви брать нельзя — он оставит разводы на светлой обуви.бензинТакже великолепно с загрязнениями на светлой замше справляется обыкновенный бензин. Кого-то может смутить запах бензина, но на самом деле он очень быстро испаряется и выветривается.нашатырный спирт;мицеллярная или обычная водаЭтот способ отлично подойдет для обуви с металлическими элементами — он очистит не только замшу, но и металл, сделав его вновь блестящим. 1 ст. л. мицеллярной или обыкновенной воды смешиваем с 0.5 ст. л. нашатырного спирта.После чистки и просыхания замши, ворс необходимо расчесать при помощи щетки. Исключением здесь является бензин: после него замша остается такой же пушистой. Что же касается щеток, то лучше пользоваться обыкновенной зубной щеткой или щеткой для одежды, а не специальной силиконовой щеткой для обуви, так как последняя «кучерявит» ворс, превращая обувь из благородной и более дорогой на вид «короткошерстной» в лохматую.А ниже вы можете посмотреть подробное видео о том, как почистить замшевую одежду и обувь, в том числе светлую.