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Как просто почистить замшу

Многие считают, что замшевая обувь, особенно светлая, крайне сложна в уходе и что единожды испачкавшись, она уже больше никогда не будет чистой и красивой. На самом деле все совершенно иначе!
Почистить светлую замшевую обувь очень просто, и вам даже не понадобятся какие-либо специальные средства, скорее всего, они уже есть в вашем доме. Подойдут эти способы очистки не только для обуви, но и для замшевой одежды.

Как просто почистить замшу

Способ № 1



Вам потребуются:

мицеллярная вода или лосьон для лица

Эти средства наверняка есть у каждой женщины, они хорошо очищают не только кожу лица, но и замшу, при том, нисколько ей не вредя. Просто нанесите выбранное средство на мягкую ткань, а затем протрите ею обувь. Протирать следует не только проблемное место с загрязнением, а всю поверхность — так вы точно избежите разводов. Что касается лосьонов, то подойдут любые, в том числе и спиртовые, единственное исключение — масляные и двухфазные составы.
Как просто почистить замшу

Способ № 2



Вам потребуются:

антисептик

В наши дни антисептики тоже, пожалуй, есть практически в каждом доме. Не многие знают, но с их помощью можно великолепно почистить замшевую обувь. Самым лучшим и удобным в нанесении вариантом будет антисептик в форме пены, жидкий тоже подойдет, а вот гелевый антисептик для очистки обуви брать нельзя — он оставит разводы на светлой обуви.


Как просто почистить замшу

Способ № 3



Вам потребуются:

бензин

Также великолепно с загрязнениями на светлой замше справляется обыкновенный бензин. Кого-то может смутить запах бензина, но на самом деле он очень быстро испаряется и выветривается.
Как просто почистить замшу

Способ № 4



Вам потребуются:

нашатырный спирт;
мицеллярная или обычная вода

Этот способ отлично подойдет для обуви с металлическими элементами — он очистит не только замшу, но и металл, сделав его вновь блестящим. 1 ст. л. мицеллярной или обыкновенной воды смешиваем с 0.5 ст. л. нашатырного спирта.
Как просто почистить замшу

После чистки и просыхания замши, ворс необходимо расчесать при помощи щетки. Исключением здесь является бензин: после него замша остается такой же пушистой. Что же касается щеток, то лучше пользоваться обыкновенной зубной щеткой или щеткой для одежды, а не специальной силиконовой щеткой для обуви, так как последняя «кучерявит» ворс, превращая обувь из благородной и более дорогой на вид «короткошерстной» в лохматую.

Как просто почистить замшу
А ниже вы можете посмотреть подробное видео о том, как почистить замшевую одежду и обувь, в том числе светлую.


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