Почему дальнобойщик в Пакистане тратит на украшение грузовика больше,чем на свадебное платье невесты

Украшение машин в Пакистане - традиция, которой придерживаются все водители.
Дальнобойщики в Пакистане проводят за рулем фуры больше времени, чем дома с женой. Так что не стоит удивляться, что свои 10-тонные авто они украшают всеми возможными способами. Порой кажется, что их машины-любимицы выглядят наряднее невест.
Чем богаче водитель, тем наряднее фура.
Дальнобойщики в Пакистане не жалеют сил и времени на то, чтобы украсить свою фуру. Яркие расцветки кузова, декор из искусственных цветов, постеров, ленточек и вельветовой обивки салона – все это можно увидеть практически на каждом транспортном средстве. Кабину, как правило, изготавливают на заказ, чтобы она отличалась от остальных. Но, пожалуй, больше всего удивляет привычка водителей вешать рядом с колесами металлические колокольчики. Во время езды можно услышать их перезвон под рычание колес. Американские военные даже прозвали этот транспорт “звенящие фуры”. Интересно, что и невесты к свадебному наряду тоже надевают колокольчики, так что и в этом есть сходство.
Обычай украшать грузовики появился в 1920-е годы.
Идея украшать транспорт пришлась по душе не только дальнобойщикам. Изощряются также и водители пассажирских автобусов, водовозов, грузовиков, рикши и даже продавцы с тележками. Все они стараются выделиться и потому выбирают для декора самые яркие цвета.
Грузовик Bedford.
Необычная традиция сформировалась в 1920-е годы. Именно тогда в стране появились британские фургоны Bedford, которые считались самыми надежными и престижными на протяжении полувека. Каждая компания, владевшая таким грузовиком, рисовала логотип, чтобы даже неграмотные люди могли распознать, кому принадлежит транспорт. Логотипы становились все более изощренными, в 1950-е годы водители принялись наносить рисунки на весь кузов. Те, кто сумел разбогатеть, не жалели денег на то, чтобы демонстрировать это всеми возможными способами.
Дальнобойщики ухаживают за своими фурами так же трепетно, как и за невестами.
Водители не желают денег на украшения для машин. В среднем за декорирование фургона многие готовы отдать заработанное за два года. Некоторые и вовсе тратят все многолетние сбережения, лишь бы их машина выглядела лучше, чем у других. Бывают случаи, когда дизайн обновляют каждый 3-4 года.
Фуры обязательно украшают колокольчиками.
Грузовик, украшенный ярко и от души.
Многие водители считают правильным вкладывать больше средств в фуру, чем в благополучие собственной семьи. Они уверены, что богато украшенная машина – лучшая реклама их бизнеса, знак того, что водитель хорошо за ней следит, а значит, и товары перевозит ответственно.
Грузовик с украшениями.
Роспись фургонов и фур – это налаженный бизнес, в котором сегодня задействованы более 50 тысяч человек. Это и профессиональные художники, и владельцы лавочек со всякими безделушками и аксессуарами. Правда, в последние годы отрасль развивается все активнее, и водители все чаще выбирают клеящиеся стикеры вместо рисунков. Культурологи обеспокоены тем, что оригинальному искусству жители Пакистана предпочитают массмаркет. Видимо, традиция постепенно угасает.
Пакистанские дальнобойщики обязательно украшают свой транспорт.
Пакистанские дальнобойщики обязательно украшают свой транспорт.
Пакистанские дальнобойщики обязательно украшают свой транспорт.
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