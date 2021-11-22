Почему дальнобойщик в Пакистане тратит на украшение грузовика больше,чем на свадебное платье невесты

Украшение машин в Пакистане - традиция, которой придерживаются все водители.

Чем богаче водитель, тем наряднее фура.

Обычай украшать грузовики появился в 1920-е годы.

Грузовик Bedford.

Дальнобойщики ухаживают за своими фурами так же трепетно, как и за невестами.

Фуры обязательно украшают колокольчиками.

Грузовик, украшенный ярко и от души.

Грузовик с украшениями.

Пакистанские дальнобойщики обязательно украшают свой транспорт.

Пакистанские дальнобойщики обязательно украшают свой транспорт.

Пакистанские дальнобойщики обязательно украшают свой транспорт.