Подальше от городской суеты: дом в пещере

Cliff Haven - дом в пещере.
Относительно недавно на аукцион был выставлен необычный дом. Он построен прямо в пещере в живописном каньоне (штат Юта, США). Для желающих сбежать от городской суеты это – идеальный вариант.
Cliff Haven - дом, построенный внутри естественной пещеры.
Дом Cliff Haven расположен в каньоне Montezuma Canyon, что в двадцати минутах езды от города Монтиселло. На первый взгляд можно подумать, что его изолированность означает сплошные неудобства.
Cliff Haven. Гостиная.
Дом совершено самодостаточный и обладает всем техническим оснащением, необходимым для комфортного проживания. Солнечные батареи образуют достаточно энергии, к тому же в доме есть резервный генератор для чрезвычайных ситуаций. Система сбора дождевой воды позволяет использовать жидкость для полива небольшого сада, расположенного рядом с жилищем. Позади дома выкопан тоннель, который обеспечивает естественную циркуляцию воздуха.
Cliff Haven. Гостиная.
Жилая площадь дома составляет 195 квадратных метров. На ней расположены гостиная с кухней, три спальни и две ванные комнаты. Рядом находится гараж, в котором достаточно места для трех автомобилей.
Cliff Haven Кухня.
Несмотря на то, что жилище было построено еще в 1986 году, оно и сегодня выглядит очень эффектно.
Cliff Haven. Спальня.
Cliff Haven. Гараж.
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