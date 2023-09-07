Замок Данноттар – рай для фотографов, мечта для любителей душещипательных легенд

1. Расположение одинокого замка

Одинокий замок Данноттар – рай для фотографов, мечта для любителей истории и душещипательных легенд (Stonehaven, Шотландия). | Фото: lifejourney4two.com.

Сама природа побеспокоилась о безопасности людей, которые поселились на плато 50-метрового, уходящего далеко в море (Dunnottar Castle, Шотландия). | Фото: traveling-savage.com.

Глубокие ущелья со стороны суши и отвесные стены скалы со стороны моря стали прекрасной защитой для замка Данноттар (Стоунхейвен, Шотландия).

Извилистая тропинка среди первозданной природы приведет к древнему замку Данноттар (Стоунхейвен, Шотландия ). | Фото: traveling-savage.com.

На пути следования находится Мемориал Стоунхейвен, посвященный воинам, погибшим в годы Первой и Второй мировых войн (Стоунхейвен, Шотландия). | Фото: lifejourney4two.com.

2. История появления замка Данноттар и его нелегкая судьба

Замок Данноттар с первого дня своего существования играл немаловажную роль в политической и религиозной жизни Шотландии (Стоунхейвен). | Фото: undiscoveredscotland.co.uk.

Цифровая модель древнего замка Данноттар, позволяющая увидеть в целости и сохранности все архитектурные объекты (визуализация). | Фото: dunnottarcastle.co.uk.

Тайный туннель, верой и правдой служивший многие столетия защитникам замка Данноттар (Стоунхейвен, Шотландия). | Фото: undiscoveredscotland.co.uk.

Колодец на территории замка, позволявший выдерживать длительные осады (Dunnottar Castle, Шотландия). | Фото: undiscoveredscotland.co.uk.

Остатки храма, построенного на месте часовни Святого Ниниана – первосвященника, обратившего местных жителей в христианство (Dunnottar Castle, Шотландия). | Фото: dunnottarcastle.co.uk.

Замок Данноттар не раз становился центром борьбы за престол, что пагубно сказалось на его сохранности (Стоунхейвен, Шотландия).

Несмотря на жесточайшие захваты замка Данноттар, на его территории можно увидеть каменные руины средневековых построек (Стоунхейвен, Шотландия).

Вид на Серебряный дом, где жили его владельцы и посещали короли (Dunnottar Castle, Шотландия). | Фото: dunnottarcastle.co.uk.

Один из залов замка, стены которого помнят королей, графов, предводителей мятежников и жестоких захватчиков (Dunnottar Castle, Шотландия). | Фото: dunnottarcastle.co.uk.

3. Замок Данноттар – современная достопримечательность

Живописная природа и исторические ценности привлекают современников – фотографов, любителей зеленого туризма, истории и душещипательных легенд Данноттара (Стоунхейвен, Шотландия).

Остатки зданий и помещений на территории легендарного замка Шотландии (Dunnottar Castle, Стоунхейвен).

Тюремная камера, в которой одновременно содержалось до 70 человек, не желающих отречься от своей веры (Dunnottar Castle, Шотландия).