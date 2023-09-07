Замок Данноттар – рай для фотографов, мечта для любителей душещипательных легенд

Вряд ли в Шотландии найдется замок с более драматичной историей, чем Данноттар, расположенный на высоком утесе в окружении холодных вод Северного моря. Находясь в таком живописном месте, он не может не привлекать внимание, хотя драматические события и душещипательные истории, окружающие его на протяжении веков, вызывают не меньший интерес, чем сохранившиеся руины, тюремные подземелья и тайные ходы, сулящие жутковатые приключения.
1. Расположение одинокого замка
Одинокий замок Данноттар – рай для фотографов, мечта для любителей истории и душещипательных легенд (Stonehaven, Шотландия). | Фото: lifejourney4two.com.
Замок Данноттар (Dunnottar Castle) — самая впечатляющая из всех разрушенных прибрежных крепостей, расположенная на гигантском скалистом выступе, почти оторванном от материка. Это изюминка довольно незначительного прибрежного маршрута, который простирается на юг от гавани в Стоунхейвене (англ. Stonehaven, округ Абердиншир), от портового города, куда лежит путь всех тех, кто предпочитает зеленый туризм и посещение исторических мест. Самые активные могут оправиться пешком вдоль побережья, и одна из тропинок непременно приведет к узкому перешейку, по которому и можно попасть на территорию старинного замка. Это сегодня преодолеть последний отрезок пути не составит никакого труда, а в былые времена Данноттар считался самым неприступным замком на северо-восточном побережье Шотландии.
Сама природа побеспокоилась о безопасности людей, которые поселились на плато 50-метрового, уходящего далеко в море (Dunnottar Castle, Шотландия). | Фото: traveling-savage.com.
Глубокие ущелья со стороны суши и отвесные стены скалы со стороны моря стали прекрасной защитой для замка Данноттар (Стоунхейвен, Шотландия).
Кажется, сама природа позаботилась о том, чтобы создать одно из самых укрепленных мест на побережье, людям оставалось лишь позаботиться о том, как замаскировать два тайных входа и не забывать о круглосуточном дежурстве. Речь идет о неприступном мысе с отвесными стенами высотой 50 метров, уходящем далеко в холодные воды Северного моря. При этом свободных подходов к замку нет ни со стороны воды, ни с суши. Лишь извилистая тропинка, вырубленная вдоль скал или тайный ход, спрятанный в одном из выступов ущелья, приведет к древнему фортификационному объекту.
Извилистая тропинка среди первозданной природы приведет к древнему замку Данноттар (Стоунхейвен, Шотландия). | Фото: traveling-savage.com.
На пути следования находится Мемориал Стоунхейвен, посвященный воинам, погибшим в годы Первой и Второй мировых войн (Стоунхейвен, Шотландия). | Фото: lifejourney4two.com.
Интересный факт: Если отправиться от Стоунхейвена до замка Данноттар пешком летом или весной, то можно получить массу незабываемых впечатлений. Облагороженная и огражденная в самых опасных местах тропинка, проходящая вдоль испещренного ущельями скалистого побережья, откроет невероятные виды. По мере подъема можно увидеть травянистые вершины скал с невероятным разноцветьем, множество морских птиц (в том числе в гнездах), дельфинов, тюленей и даже малых полосатиков у побережья. Стоит отметить, что путь пройдет мимо впечатляющего величием и непомерной скорбью Военного мемориала Стоунхейвен, созданного в греческом стиле в виде беседки из колонн, на которых высечены гравюры и фамилии погибших воинов в годы Первой мировой войны (дополненные после Второй мировой войны). Также путешествующие смогут увидеть морской стек Данникаер, который в I-IX веках являлся фортом, но был практически полностью разрушен и больше никогда не восстанавливался.
2. История появления замка Данноттар и его нелегкая судьба
Замок Данноттар с первого дня своего существования играл немаловажную роль в политической и религиозной жизни Шотландии (Стоунхейвен). | Фото: undiscoveredscotland.co.uk.
Цифровая модель древнего замка Данноттар, позволяющая увидеть в целости и сохранности все архитектурные объекты (визуализация). | Фото: dunnottarcastle.co.uk.
Археологи нашли подтверждение того, что на вершине неприступной скалы, уходящей далеко в море, люди начали селиться еще до нашей эры. Были обнаружены остатки древней стоянки, датированные IV-III веком до нашей эры, но документальное подтверждение возникновения первого поселения относятся лишь к V веку нашей эры. В тот период на землях Пиктланда появился кельтский первосвященник, проповедовавший христианство – Ниниан. Он основал скит и построил первую церковь на утесе Данноттар, который стал одним из самых древних христианских мест в королевстве.
Тайный туннель, верой и правдой служивший многие столетия защитникам замка Данноттар (Стоунхейвен, Шотландия). | Фото: undiscoveredscotland.co.uk.
Колодец на территории замка, позволявший выдерживать длительные осады (Dunnottar Castle, Шотландия). | Фото: undiscoveredscotland.co.uk.
Несмотря на то, что камня в этом месте в изобилии, Церковь Ниниана была построена из плетня и глины, которую попросту покрыли соломой, как и все остальные строения, появляющиеся вокруг святыни. Со временем раннехристианский центр разросся до такой степени, что стал частью того самого морского форта, руины которого можно увидеть на пути к замку. Это поспособствовало сохранности поселения, которое просуществовало вплоть до конца IX века, до вторжения викингов. Именно это событие стало первым в чреде жестоких испытаний, выпавших на долю замка и всего королевства. В результате этого противостояния король Дональд II был убит, форт разрушен, а населенный пункт занят захватчиками, которые начали строить укрепленный замок, правда, все из того же материала – дерева и земли.
Остатки храма, построенного на месте часовни Святого Ниниана – первосвященника, обратившего местных жителей в христианство (Dunnottar Castle, Шотландия). | Фото: dunnottarcastle.co.uk.
А вот каменные объекты появились лишь в 1270-х годах, тогда же была возведена и новая каменная церковь (предполагают, что она заменила древнюю часовню Ниниана), которая соответствует нормандскому стилю. Но и эту святыню постигла незавидная участь. Когда король Англии Эдуард I сделал ставку еще и на шотландский престол, замок на скале, как и Шотландия, стали пешкой в игре королей. Английским войскам удалось захватить замок, но оттесняемые шотландцами они спрятались в церкви, чем подписали себе и святыне смертный приговор. Уильям Уоллес – командир шотландцев, попросту поджег здание вместе с врагами и всем содержимым. После этого трагического события от церкви остался лишь фундамент и несколько оконных пролетов, которые можно увидеть в более позднем варианте культового строения.
Замок Данноттар не раз становился центром борьбы за престол, что пагубно сказалось на его сохранности (Стоунхейвен, Шотландия).
Несмотря на жесточайшие захваты замка Данноттар, на его территории можно увидеть каменные руины средневековых построек (Стоунхейвен, Шотландия).
С тех пор замок не раз переходил из рук у руки, становясь то оплотом и надеждой королей на трон, то разменной монетой. Самым драматичным моментом в истории замка и его защитников стал период борьбы Карла II за корону, который всеми силами пытался вырвать трон у парламента. Он был коронован в Сконе на церемонии, предусматривающей властвование не только в Англии, но и в Шотландии. Во время церемонии были вручены ценнейшие символы шотландской монархии – корона, церемониальный меч и скипетр, которые обычно хранились в Эдинбургском замке. Но Оливер Кромвель – генерал-лейтенант парламентской армии, возглавивший Английскую революции, захватил Эдинбург, поэтому ценнейшие реликвии были отправлены в замок Данноттар. Поскольку Кромвель был полон решимости уничтожить символы власти (The Honours), как он уничтожил главные реликвии английской короны, его войска осадили замок. 69 защитников Данноттара (включая жен и слуг) держали оборону более 8 месяцев и только после 10-дневного обстрела с пушек и гибели большей части людей, замок был сдан.
Вид на Серебряный дом, где жили его владельцы и посещали короли (Dunnottar Castle, Шотландия). | Фото: dunnottarcastle.co.uk.
Один из залов замка, стены которого помнят королей, графов, предводителей мятежников и жестоких захватчиков (Dunnottar Castle, Шотландия). | Фото: dunnottarcastle.co.uk.
Интересный факт от Novate.ru: Несмотря на победу Оливер Кромвель не смог удовлетворить свои амбиции – уничтожить символы королевской власти. Как ни искали солдаты священные атрибуты, так и не смогли их разыскать. Ходили слухи, что реликвии спрятали отважные женщины. Одна из версий гласит, что англичане разрешили жене священника в Киннеффе (миссис Грейнджер) оказать помощь раненым и впустили в замок, а она на обратном пути их и вынесла, спрятав под пышными юбками. По другой легенде – их сбросили со скалы одной из служанок, делающей вид, что собирает водоросли, а она надежно спрятала в зарослях.
На самом же деле, священные атрибуты спрятал священник в церкви под алтарем, где ранее был предусмотрен тайник на случай захвата недоброжелателями. Англичане так и не смогли найти эти реликвии, как ни пытали владельца замка и его жену.
3. Замок Данноттар – современная достопримечательность
Живописная природа и исторические ценности привлекают современников – фотографов, любителей зеленого туризма, истории и душещипательных легенд Данноттара (Стоунхейвен, Шотландия).
Остатки зданий и помещений на территории легендарного замка Шотландии (Dunnottar Castle, Стоунхейвен).
История и легенды Данноттара, дикие окрестности и захватывающие виды сделали замок одним из самых посещаемых мест Абердиншира. Особенно он притягателен для фотографов, ведь окружение замка меняется вместе с шотландской погодой, временем суток и поры года. Хотя и туристам есть что посмотреть, и заметно это уже на подходах к тайным лестницам и туннелям. Сегодня посетители могут увидеть ряд зданий, точнее остатки: часовни, конюшни, кузницы, складов, казарм, руины более древней каменной крепости и башни. Для туристов открыты несколько залов графа, так называемые Серебряный дом и четырехугольник Данноттара, демонстрирующие богатства графов Маришалей, на протяжении сотен лет являющихся владельцами замка, который не раз посещали короли.
Тюремная камера, в которой одновременно содержалось до 70 человек, не желающих отречься от своей веры (Dunnottar Castle, Шотландия).
Хотя самым драматичным объектом станет Убежище вигов — особенно жестокий эпизод в истории замка Данноттар. Там содержались ковенантеры – последователи шотландского национального движения в защиту пресвитерианской церкви, которые задерживались за посещение тайных религиозных служб своей веры. Они отказались подписать клятву отречения и были заключены в подземелье (аналог тюрьмы «последней инстанции» Алькатрас XVII-го века), где многие умерли от голода, ужасной тесноты и антисанитарии, другие – были подвергнуты пыткам или убиты за попытку побега.
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