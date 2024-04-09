Идеи применения старых стульев на дачном участке

Старые стулья могут стать идеальным материалом для создания уникальных и оригинальных элементов на дачном участке.







Вместо того, чтобы выбросить их или хранить без надобности в гараже, можно воплотить различные креативные идеи, чтобы придать уникальность и стиль любому саду. Работать с ними намного легче, чем со старыми дверями или окнами.





Соул можно перекрасить или оставить как есть



Размещение растений на стуле

На стульях можно размещать не только растения

На стульях всё ещё можно сидеть

Минусы таких дизайнерских идей

Первым способом использования старых стульев может быть создание оригинальной цветочной клумбы. Можно разместить стулья в ряд или же в форме круга, для создания интересного акцента. На каждом стуле можно разместить цветочный горшок или целую грядку, чтобы создать яркую и красочную клумбу. Можно просто поставить горшки с цветами, а можно убрать сидушку и установить прочный каркас из сетки для горшка. Обмотать стул бечевкой или оставить как есть.Цветочная грядкаРядом с высокими обильно цветущими растениями, включая садовые розы, металлический садовый стул витиеватой формы выглядит эффектно. Если стул обладает высоким сиденьем, то идеальным выбором будут плетущиеся растения с крупными цветами. Такой элемент будет не только функциональным, но и добавит веселых и игривых ноток на дачный участок.Еще одним способом использования старых стульев может быть создание вертикального сада. Вертикальные сады становятся все более популярными, благодаря своей оригинальности и практичности. Можно закрепить стулья один над другим и повесить горшки с цветами на их спинки, создавая красивую композицию прямо на стене. Такой вертикальный сад станет настоящим украшением дачного участка, подчеркивая его индивидуальный и креативный стиль.Вертикальный садДля декорации террасы цветами тоже можно использовать старые стулья, чтобы эта красота была выше. Это выглядит очень мило и естественно, особенно если стулья окрашены в тот же цвет, что и деревянные элементы террасы.Можно попробовать создать идеальный дизайн поиграв с цветами и оттенками, пропорциям и цветовой гаммой. Стулья действительно можно прибить на стену, как советуют некоторые дизайнеры, оживить старый забор или стену сарая. Тогда должны совпадать тона розового стульев с растениями на переднем плане. В композиции должны бать и функциональность — декорация высокой стены в тени. Но ножки в таком случае им всё же отпилить.Прикрепляешь стул к забору и высаживаешь растенияКроме того, старые стулья можно использовать для создания высоких грядок. Просто установить стулья сиденьем вверх и наполнить их землей. Такие грядки будут удобными в использовании и помогут продлить сезон выращивания растений. Высокие грядки также способствуют более простой и удобной работе с ними, а также предотвращают рост сорняков.Если стул имеет мягкую обивку, которая хорошо сочетается с зеленым окружением на участке, то его можно оставить и не беспокоиться о его уходе.Можно дать стулу просто обрасти растениямиМягкая обивка на стуле, прорастёт мхом и сможет придать ему природный и органический вид, гармонично вписываясь в окружающий ландшафт. Мох не нужно поливать, это влагоустойчивое растение и не требует большого ухода. Она обычно растет медленно и можно не беспокоиться о том, что мох слишком быстро заполонит стул или превратит его в гнездо для насекомых или грибков. Это добавит естественности и экологичности обстановке, придавая стулу уникальный и приятный вид без необходимости в постоянном уходе как за цветами.Отлично приспособить старый стул можно для ведерка со льдом в тором будут стоять напитки для жаркого лета. Оставить его в патио на участке, возле костра или бассейна, Это уже будет не просто ведро или термосумка, а специально оборудованная конструкция. и полезным может стать старый стул в сочетании с ведром! Такой предмет просто незаменим для пикников в жаркую погоду и сразу создает атмосферу летнего отдыха.Вторая жизнь старого стулаМожно отрезать сидушку стула пополам вертикально, то впечатление будет не просто лучше, а даже замечательное и использовать как полку в ванной комнате. Можно также отрезать лишнюю часть сверху и даже перевернуть его. Стиль шебби-шик ( стиль интерьера, для которого одновременно характерны романтичность, роскошь и налет антикварности) добавляет новой нотки в дачный интерьер.Тоже любопытный вариантЕщё одним способом использования старых стульев может быть создание уютного и комфортного уголка отдыха на природе. С помощью подушек и пледов, можно превратить стул в уютное место для чтения книги, дружеских посиделок или просто для отдыха на свежем воздухе. Такой уголок станет прекрасным дополнением к вашему участку и местом, где можно прекрасно провести время с близкими и друзьями. Если есть опасение на счёт того — выдержит ли стул человеческий вес, то можно отпилить ему ножки и поставить на возвышение, сделав просто силушкой со спинкой.Наиболее практичная идея – это оставить стул в качестве стула, но придать ему вторую жизнь через ремонт или отделку. Результат полностью зависит от идеи и исполнения. Например, вариант покраски и росписи цветочными узорами будут смотреться очень стильно. Однако, стоит помнить, что для того, чтобы вновь покрасить стул лаком, залить сидушку эпоксидный смолой или просто отшлифовать и покрасить, стул должен быть гладким, без ярко выраженных неровностей.Стул можно и отремонтироватьА цветы которые хочется задекорировать быть плоскими, без толстых выступающих частей. Их размещают на первом слое лака. Там, где головки цветов перекрываются, каждый слой покрывается лаком и затем еще два-три слоя сверху. Для уличных стульев следует использовать лак для работы на открытом воздухе.Инновационная, но очень оригинальная идея – создание элегантной и уникальной банкетки из старых стульев. Она не только привлекает своим прекрасным внешним видом, но и демонстрирует гораздо большую функциональность и практичность по сравнению с классическими стульями. Для этой замечательной идеи используются стулья с отличной прочностью каркаса, даже если сиденья на них уже вышли из употребления. Тогда придётся докупить досок и сделать сидушку прочнее.Банкетка из стульевСуть всего процесса заключается в сборке нового каркаса из двух-трех одинаковых стульев. Первоначально стулья крепко скрепляются вместе, образуя основу банкетки. Затем выполняется окраска каркаса. Также возможен вариант создания каркаса целиком из спинок стульев. Сиденье для нового изделия можно изготовить из дерева, а можно предусмотреть его мягкую обивку, используя фанеру, поролон и яркую ткань. Обычно стулья устанавливаются спинками в направлении друг к другу. Однако, возможно соединение стульев параллельно друг другу. Кроме того, можно экспериментировать с различными стульями, чтобы получить интересный и необычный вариант.Но, это уже будет не стул, такие небольшие диваны с спинками, разной высоты и установленные на необычных местах, называются козетками и получили особую популярность в эпоху барокко.Вид у такой банкетки может быть любойОднако, у дизайнеров есть и негативное мнение на этот счёт. Такая концепция вызывает сомнения по двум причинам. Во-первых, она имеет сомнительное эстетическое значение. В обычный садовый ансамбль такой вариант не подходит, яркая раскраска или старый материал стула может выглядить неэстетично. Вторая причина — сложный уход. Прорастать трава не будет, но из-за маленького объема, земля в стуле будет сильно высыхать, требуя частого полива.Частый полив в свою очередь сделает стулья трухлявыми гораздо быстрее, к тому же солнце и дождь тоже завершат дело. Домашние стулья попросту не рассчитаны на долгое нахождение на отрытом воздухе.Однако, стулья всё равно продолжат разрушатьсяСоветы по поводу того, что старый стул можно прибить к стене и использовать как полку тоже не совсем практичный, ведь такого количества места которое он будет занимать из-за ножек и спики в доме попросту нет.