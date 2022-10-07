Что известно про медицину в Древнем Египте, или Как несколько тысяч лет назад людей лечили

Диагностика

Папирус Эдвина Смита — один из самых значимых медицинских папирусов.

Специализация

Призвание Имхотепа, бога врачевания, Эрнест Борд, 1877—1934 годы. \ Фото: wikipedia.org.

Слева направо: Лечение мигрени путем привязывания к голове пациента глиняного крокодила. \ Изображение хирургических инструментов в Храме Ком-Омбо.

Обработка ран

Фармацевтический сосуд из Древнего Египта, 570-526 гг. до н.э.

Фармацевтические препараты

Фенхель. \ Фото: blog.com.

Клещевина обыкновенная (Ricinus communis) — масличное, лекарственное и декоративное садовое растение. \ Фото: wikipedia.org.

Клевер. \ Фото: thespelmanreport.com.

Лечение заболеваний и протезирование

Бронзовые ножи, используемые в процессе бальзамирования тела, 600-200 гг. до н. э. \ Фото: i.pinimg.com.

Стоматология Древнего Египта. \ Фото: i.pinimg.com.

Протез большого пальца из дерева и кожаное крепление; вероятно, использовался для облегчения ходьбы. \ Фото: asoan.com.

Репродукция и контрацепция

Погребальная стела с изображением Ра-Хорахты, бога солнца,

Древнеегипетское изображение появления ребёнка на свет. \ Фото: aleph-lam.com.

Сердечно-сосудистая система

Древние египтяне частенько сталкивались с различного рода заболеваниями. \ Фото:

Заключение

Слева направо: Хесира - один из великих стоматологов», что делает его древнейшим из известных дантистов. \ Имхотеп, архитектор пирамиды царя Джосера, которого боготворили, и с течением веков он превратился в идеального врача.