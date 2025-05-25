Яйца Фаберже и еще 6 потерянных сокровищ, которые пытаются найти сейчас

Какие потерянные сокровища пытаются найти до сих пор/ фото: kerenkopal.com, proza.ru
Разные мировые конфликты поспособствовали тому, что некоторые исторические драгоценности были похищены, потеряны и не найдены до сих пор. Этот факт будоражит воображение многих мечтателей быстро разбогатеть — они пытаются их разыскать.
1. Ожерелье Патиала
Ожерелье изготовил ювелирный дом Cartier/ фото:proza.ru
В 1925 году махараджи из Индии Бхупиндер Сингха заказал в ювелирном доме Cartier нагрудное украшение для себя. На его изготовление потребовалось три года, поскольку содержало большое количество драгоценных каменей — около трех тысяч бриллиантов, общий вес которых составил почти 963 карат. А также семь больших бриллиантов, вес которых составлял до 73 карата. Первозданное ожерелье можно было рассмотреть на фотографии владельца.
Но спустя 23 года украшение таинственным образом исчезло. После его некоторые части были обнаружены по всему миру. В Женеве был найден небольшой фрагмент, в Лондоне — маленькие бриллианты. Французский ювелирный дом пытался выкупить все части, чтобы восстановить ожерелье, однако самые крупные камни так и не смогли найти. Позже Cartier все же создал аналог украшения с найденными частями. Но оригинальные бриллианты ищут по сей день. Сейчас стоимость восстановленного украшения составляет больше 30 миллионов долларов.
2. Свело-желтый бриллиант Флорентиец
Желтый бриллиант был разбит на части/ фото: business-humanrights.org
Пожалуй, самым популярным бриллиантом во всем мире является австрийский желтый бриллиант или Флорентинец.династии Габсбургам. Они разместили бриллиант на хранение в резиденцию Хофбург, из которой он был украден.
В 1918 году стало известно, что в разных европейских городах стали находить похожие экземпляры. Оказалось драгоценный камень был разбит и продан разным людям. О местонахождении разбитых частей желтого бриллианта по сей день ничего не известно.
3. Шкатулка графини Изабеллы Чарторыйской
Шкатулка содержала ценные польские реликвии королей/ фото: fishki.net
В Пулави в Храме Сибиллы герцогиня Изабелла Чарторыйская хранила свои самые ценные драгоценности. Они располагались в деревянной шкатулке, украшенной золотыми элементами и драгоценными камнями. Самым важным в ней считались реликвии, которые остались от королей Польши. Однако в 1939 году во время военного конфликта королевскую шкатулку пришлось вынести из Храма, чтобы спрятать во дворце. Но немецкие солдаты обнаружили сокровища своего противника. Они их забрали с собой и больше их никто не видел...
4. Потерянные яйца Фаберже
Фаберже изготовил около 71 ювелирного яйца/ фото: Pinterest.com
В 1885 году в семье императора Александра III появилась традиция дарить своей жене Марии Федоровне на Пасху яйца, но не куриные, а драгоценные и с ювелирным сюрпризом внутри. Императрица была в восторге от такого изделия - его изготавливал ювелир Карл Фаберже. С тех пор в их семье каждый год появлялось по одному новому яйцу, которое обязательно должно было уникальным. Эту традицию сохранил их сын Николай II. Правда, он уже дарил два яйца — своей маме и супруге. В результате за несколько лет появилось 71 уникальное яйцо, которое было изготовлено из белой эмали, золота, платины, бриллиантов и аквамаринов.
В каждом яйце находилась фигурка-сюрприз/ фото: sunlight.net
В начале 1900 года из-за массовых революций ювелир потерял два драгоценных подарка, а затем произошла смена власти. Марии Федоровне пришлось переехать в Польшу. С собой она взяла лишь одно памятное яйцо. Остальные украшения стали сувенирами для богатых людей. Считается, что до наших дней сохранилось только 65 ювелирных яиц, судьба остальных неизвестна.
5. Украденный крест Такера
Такер нашел крест с изумрудами на дне океана/ фото: yaplakal.com
Океанист Тедди Такер, который стал главным консультантом для фильма «Титаник, однажды нашел на дне океана золотой крест с изумрудами. Предположительно, эта находка являлась испанского происхождения. В начале 50-х годов ювелиры из Индии оценили изделие в 75 тысяч долларов. Спустя четыре года ученый продал крест губернатору Бермудских островов. Таинственный артефакт стал главным достоянием местного музея. В середине 70-х годов сама королева Великобритании Елизавета II собралась изучить эту находку, но перед ее приездом крест таинственным образом исчез из музея. С тех пор его так и не нашли. Современные ювелиры считают, что его могли переплавить и продать.
6. Великий колокол Дхаммазеди
Колокол во время кражи упал в реку/ фото: en.wikipedia.org
В 1484 году в Перу по приказу короля Дхаммазеди был вручную отлит самый большой в мире колокол. Он был изготовлен в качестве подарка для пагоды Дагоуне. Он больше века был самым главным украшением храма. Но после того, как в стране начались военные конфликты, его решили расплавить и изготовить оружия. Ценность колокола повысилась и для противников из Португалии. Они попытались его похитить, но во время транспортировки уронили в реку Янгон. 294 тонны стало тонуть в иле на дне. В наши дни он считается исчезнувшим без следа.
7. Янтарная комната
Янтарную комнату можно посетить в Екатерининском дворце/ фото: expeditionunknown.fandom.com
Янтарный кабинет или Янтарная камора — это один из самых известных шедевров 18 века, который находился в Екатерининском дворце Царского Села. Этот кабинет был отделан панелями, панно и декоративными элементами из настоящего янтаря. Он был изготовлен для короля Фридриха I, а затем передарен Петру I. Во время Великой Отечественной Войны дворец попал под оккупацию и янтарные ценности были вывезены немецкими солдатами в Кенигсберг. После военного конфликта поиски мировой ценности не увенчались успехом. Украшения из янтаря разыскивали несколько десятков лет. Есть несколько теорий, куда янтарные панно и панели могли деться — пострадать от пожара, быть спрятаны в подземном бункере, разрушиться во время транспортировки, храниться в специально оборудованном тайнике, спрятаны в пещере Дрездена (здесь были найдены мелкие остатки).
В советское время комнату попытались восстановить на прежнем месте. Она была изготовлена из аналогичного янтаря и по той же технике. Над проектом трудились лучшие специалисты страны. В 2003 году российские мастера создали новую комнату в честь 300-летия Санкт-Петербурга. Сейчас каждый желающий может посетить ее в Екатерининском дворце, а вот ее оригинальные части продолжают искать по всему мире до сих пор.
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