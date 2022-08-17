20 колоритных фотографий женщин из разных племён, славящихся оригинальными обычаями

Каждая женщина красива по-своему.

1. Эфиопская женщина в головном уборе в виде глиняной «шляпы»

Не каждый мужчина может иметь жену , не всем брак по карману.

2. Завидная невеста

Жена стоит 8-10 коров — для Эфиопии это целое состояние.

3. После обряда шрамирования

Женщины племени хамер добровольно готовы страдать, проходя через обряд шрамирования, чтобы получить хорошего мужа.

4. Красота по-африкански

У африканских племен Сурма и Мурси губной диск традиционно играет важную социальную роль.

5. Африканские женщины Сурма и Мурси частенько обмениваются между собой этими украшениями

Чем больше диаметр губного диска, тем выше авторитет девушки и тем большим спросом она пользуется как невеста .

6. Украшения из подручных материалов

Экзотические украшения африканского племени, живущего вдали от цивилизации.

8. Африканская модница

Женщины вынимают диски во время еды или перед сном, но вне дома или на людях не расстаются с ними.

9. Завидный жених

Животноводство – это одно из основных занятий племени.

10. Люди, живущие по законам природы и древним обычаям

Превозмогая боль, жители «украшают» себя всевозможными пунктирами и рельефами, вырезая их на коже.

11. Неотъемлемая часть культуры - скарификация

Тело декорируется шрамами и пирсингом

12. Женщина из племени Хамер

Эфиопскому племени Хамер интересно общаться с приезжающими их фотографировать туристами, потрогать и посмотреть на белого человека.

13. Приготовление пищи

Как и многие другие племена долины Ома племя напрямую не соприкасается с цивилизацией .

14. Замысловатые головные уборы

Племя Эфиопии в основном говорит на амхарском и оромо языках.

15. Жительница племени сурма

Сурма не имеют зеркал, поэтому украшать себя доверяют соплеменникам.

16. Беременные женщины племени хамер

17. Женщина из племени Сурма

Племя находится в юго-западной части Эфиопии и отгорожено от всего мира труднодоступными горами.

18. Ещё в юном возрасте девочкам прорезают нижнюю губу

Женщина вытащила тарелку из губы и наружный край губы под дыркой отвисает вниз на 10–15 см . в виде своеобразного круглого жгута.

19. Природная красота и достоинства сурма

Диаметр такой посудины в губе может достигать 30-ти сантиметров

20. Молодая мать из племени сурма с ребенком

Жительница племени сурма , являющегося одним из самых таинственных среди народов.