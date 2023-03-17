Как не пересушить куриную грудку, или Несколько советов для хозяек

Кухня – самое популярное место в квартире. Именно там находятся источники соблазнительных ароматов, которые разжигают аппетит и притягивают домочадцев к обеденному столу. Вкусная картошечка, сочная куриная грудка под хрустящей сырной корочкой, полезное овощное рагу в мультиварке – только малая часть того, что можно приготовить за день. Хозяйкам приходится решать и более важные задачи. Например, как заточить нож при помощи подручных предметов. Об этой и других премудростях для кухни подборка лайфхаков на novate.ru.
1. Как пожарить или сварить картофель быстро и получить воздушное пюре
Из картофеля можно приготовить множество блюд / Фото: novate.ru
Картофель – универсальный корнеплод. Из него можно приготовить огромное количество блюд. Картофель варят, запекают, тушат и жарят в разных вариациях. Но есть премудрости для кухни, которые помогут хозяйкам не только ускорить процесс приготовления некоторых блюд, но и сделать их более вкусными и ароматными.
1. Для того чтобы картофельное пюре получилось воздушным и без комочков, надо полностью слить воду из кастрюли. Не всегда получается убрать всю влагу до последней капли. Но есть один лайфхак, которые поможет исправить подобную ситуацию. После варки и сливания воды, кастрюлю с картофелем накрывают чистым кухонным полотенцем. Оставляют в таком виде минут на 10-15. Полотенце впитает влагу, остатки которой преобразовываются в пар. Затем картофель хорошенько толкут и только после этого добавляют сливки, молоко или отвар. Воздушное пюре без комочков готово.
2. Быстрее свариться картофелю поможет сливочное масло. Его кусочек кладут в кастрюлю, где готовится корнеплод. Сливочное масло придаст особый аромат как картофелю в мундире, так и сваренному для пюре. В качестве альтернативы к отваривающемуся корнеплоду можно добавить и пару столовых ложек растительного масла.
3. Дополнительные вкусовые нотки придадут отварному картофелю морковка, лук или зелень. Ингредиенты добавляют в уже кипящую воду. После того как корнеплод сварился, их убирают.
Приготовить хрустящие картофельные ломтики легко, если их предварительно промыть и высушить / Фото: novate.ru
4. Нежным внутри и хрустящим снаружи картофель при жарке получится, если прибегнуть к маленькой хитрости. После того как корнеплод нарезан на бруски, их промывают под проточной холодной водой. Затем хорошенько высушивают на бумажном или кухонном полотенце. Вода убирает часть крахмала их картофеля. Жарят его на уже раскаленном растительном масле. Солят после того, как картофельные ломтики приобрели хрустящую корочку.
5. Иногда бывают ситуации, когда приготовление блюда из уже очищенного картофеля откладывается на какое-то время. Для того чтобы овощ не потемнел, его заливают холодной водой, или ошпаривают – бланшируют, кипятком.
2. Наточить нож получится и подручными предметами
Наточить нож получится и при помощи керамической чашки / Фото: novate.ru
Главным инструментом хозяйки на кухне является нож. Но иногда его лезвие затупляется. И тогда процесс чистки и нарезания продуктов питания становится трудно выполнимой задачей. Исправить ситуацию получится и без специального приспособления, которым затачивают лезвие ножей.
1. Газета. Одним из компонентов типографской краски является графит. Именно благодаря ему получится вернуть остроту лезвию ножа. Для этого газету кладут на ровную поверхность, например, стол. Затем по развернутой странице несколько раз проводят одной стороной ножа, затем другой. После процедуры кухонный инструмент моют чистящим средством.
Фольгу можно использовать не только для запекания / Фото: novate.ru
2. Фольга. Она всегда есть под рукой у хорошей хозяйки. Обычную фольгу для запекания складывают в 5-7 слоев. Кладут на ровную подложку, например, разделочную доску. Проводят по фольге ножом до тех пор, пока не будет достигнута желаемая острота лезвия.
3. Чашки и тарелки. Наверняка на кухне найдется хотя бы один керамический предмет с шероховатым дном. Он то и подойдет для заточки ножа. Тарелку или чашку ставят вверх дном на нескользкую поверхность. Затем режущим инструментом несколько раз проводят по шершавому участку. Важно. Лезвие ножа должно двигаться параллельно дну керамической посуды.
Эти кухонные премудрости подходят только для классических ножей. Керамический инструмент для заточки лучше отдать в руки профессионалу. Иначе такой нож можно испортить или сломать.
3. Премудрости приготовления сочной куриной грудки в духовке
Что может быть вкуснее сочной куриной грудки, запеченной в духовке / Фото: chefmarket.ru
Блюда, приготовленные из куриной грудки не только вкусные, но и очень полезные. Но зачастую при запекании в духовке мясо получается сухим или жестким. Исправить это поможет простой лайфхак.
Сочность куриной грудке придает сок, который в ней содержится. Если запекать мясо в духовке по классическому рецепту, то он быстро вытекает, и грудка становится сухой. Исправить это просто. Духовку разогревают до 200-240°C. Затем туда отправляют противень или емкость с мясом на 15-20 минут. После жарочный шкаф выключают, куриную грудку вытаскивают. Запечатывают емкость с мясом фольгой для запекания и отправляют в горячую духовку на 20-25 минут. Опять вытаскивают и проверяют грудку на готовность. При необходимости отправляют в жарочный шкаф еще на несколько минут.
4. Премудрости натирания сыра
Процесс натирания сыра на терке можно сделать увлекательным / Фото: spicami.ru
Сыр едят не только на бутербродах. Добавляют его во множество блюд, которым он придает особые вкусовые качества. В зависимости от рецептуры приготовления сыр натирают на крупной или мелкой терке. Как облегчить этот процесс, подскажут простые лайфхаки.
1. Если твердый сыр оставить при комнатной температуре на час, то его получится натереть ровными длинными полосочками. Продукт станет мягче и не будет крошиться и рассыпаться в руках.
2. Если терку смазать сливочным или растительным маслом, то сыр не будет слипаться. Из него получится рассыпчатая стружка.
3. Если сыр мягких сортов и терку поместить в морозильную камеру на 15-20 минут, то можно без особого труда получить воздушную «паутинку». Сырная стружка не будет слипаться, образовывая комки, и забивать в отверстиях терки.
5. Секрет сочного и вкусного овощного рагу в мультиварке
В мультиварке можно приготовить практически любое блюдо / Фото: samchef.ru
Мультиварка – универсальное приспособление, при помощи которого можно приготовить практически любое блюдо. Одним из них является овощное рагу. Оно полезное и вкусное, и отлично подходит для гарнира. Для того чтобы рагу в мультиварке получилось особенно ароматным, попробуйте один из лайфхаков.
1. Солить овощи, которые тушатся в мультиварке, лучше после того, когда они достигли степени «аль денте» – полуготовности. Соль ускоряет выработку сока, который содержится в овощных кусочках. Если сыпучий минерал добавить в самом начале процесса готовки, блюдо потеряет свои вкусовые качества.
2. Аппетитный вид рагу приобретет, если овощи нарезать одинаковыми кусочками. Это могут быть как кубики, так и соломка, и брусочки. Перемешивать их надо сразу после забрасывания в чашу мультиварки и перед подачей на стол. Иначе можно получить «овощную кашу».
Овощное рагу не только вкусное, но и полезное блюдо / Фото: novate.ru
3. Для того чтобы овощное рагу не превратилось в суп, воду или не добавляют совсем, или наливают ее немного на донышко чаши перед тем, как закладываются овощи. В процессе готовки из них все равно выделяется сок. Этого количества жидкости вполне хватает для получения аппетитного рагу.
4. Усилить и подчеркнуть вкусовые качества овощного рагу поможет столовая ложка сметаны или сливок, добавленная в блюдо в процессе его приготовления.
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