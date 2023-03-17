Как не пересушить куриную грудку, или Несколько советов для хозяек

1. Как пожарить или сварить картофель быстро и получить воздушное пюре

Из картофеля можно приготовить множество блюд / Фото: novate.ru

Приготовить хрустящие картофельные ломтики легко, если их предварительно промыть и высушить / Фото: novate.ru

2. Наточить нож получится и подручными предметами

Наточить нож получится и при помощи керамической чашки / Фото: novate.ru

Фольгу можно использовать не только для запекания / Фото: novate.ru

3. Премудрости приготовления сочной куриной грудки в духовке

Что может быть вкуснее сочной куриной грудки, запеченной в духовке / Фото: chefmarket.ru

4. Премудрости натирания сыра

Процесс натирания сыра на терке можно сделать увлекательным / Фото: spicami.ru

5. Секрет сочного и вкусного овощного рагу в мультиварке

В мультиварке можно приготовить практически любое блюдо / Фото: samchef.ru

Овощное рагу не только вкусное, но и полезное блюдо / Фото: novate.ru