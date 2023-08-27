Советская реклама сигарет, от которой и правда закурить охота

Существует легенда, что русские курильщики стали откладывать трубки, меняя их на сигареты, во время Крымской войны 1854-1856 гг. Говорят, французские солдаты делились табачно-бумажными изделиями с противником. Жест, который тогда мог быть воспринят как проявление дружественности, сегодня считался бы хитрым способом подвергнуть врага медленной смерти.



После нескольких лет застоя в 1920-х годах в табачной промышленности СССР произошло оживление. Папиросами много занимались частные предприниматели. Росли спрос и конкуренция, и вскоре рынок табачных изделий насчитывал в несколько раз больше наименований, чем большинство товаров повседневного спроса.







В 1920-30-х годах табаком заинтересовался известный русский селекционер, заядлый курильщик Иван Мичурин, который был недоволен тем, что русские люди покуривают самосад. Казалось, весь СССР «смолил», настолько сильной была пропаганда папирос. В ней не обошлось и без старой доброй печатной рекламы. Сейчас эти плакаты вызывают смех и недоумение, но тогда создавались исключительно для того, чтобы курить хотелось всем.











































































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