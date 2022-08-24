Идеи создания поделок из спилов дерева

Во время благоустройства дачного участка иногда приходится спиливать ветки или срубать мешающие растения.

Но не нужно их сразу же утилизировать — из спилов дерева могут получиться оригинальные поделки. Такой декор преобразит любую комнату или сад, нужно лишь определиться с тем, какое именно изделие смастерить.







Обрамления для рамок и зеркал

Оригинальные часы

Деревянные подставки

Садовая тропинка

Необычный стол

Елочные украшения

Деревянный светильник

Табурет из срезов

Красивая столешница

Композиция на стену

Вазоны для сада

Декоративная сова

Напольное покрытие из спилов

Подсвечники из срезов

Интересная идея кухонного фартука

Кормушка для птиц

Ограждение из срезов

Блюдце для фруктов

Облицовка фасадов

Удобные полки

Поднос из спила

Чтобы сделать окантовку, нужно сначала нарезать много древесных заготовок. Потом можно приступать к основным работам:Зеркало, фото или картину укладывают на фанеру толщиной 9 мм. Контур предмета обводят карандашом. Размер нарисованной фигуры увеличивают на 8–10 см и отмечают линией.Лобзиком выпиливают основание и обрабатывают края шкуркой. На заднюю сторону заготовки фиксируют планку-держатель.Фотографию, зеркало или картину приклеивают в центр фанеры при помощи жидких гвоздей и укрывают плотной тканью. Сверху придавливают тяжелым предметом.Оставшуюся часть декорируют спилами дерева, используя также жидкие гвозди.После высыхания убирают пресс и монтируют декоративный элемент на стену.Совет. Если использовать кругляки разного размера, то рамка будет смотреться интересней.Для работы необходимо подготовить: спил дерева, дрель, часовой механизм со стрелками, краски либо лак, кисточка.Первым делом в середине заготовки дрелью делается углубление для вставки часового механизма. Затем древесину покрывают краской либо лаком. После этого приступают к оформлению циферблата. Его делают при помощи прибора для выжигания, трафарета или наклеек.На другой стороне изделия фиксируют металлическую петлю для монтажа часов на стену. Эта необычная поделка с цифрами и стрелками станет украшением дизайна.Срезы можно использовать для создания подставок под горячую посуду. Мастерить такие вещи лучше из сырья хвойных пород:При нагревании от подставок будет исходить приятный запах эфирных масел. Кухонный аксессуар создают из прямоугольной, круглой или квадратной доски и спилов дерева разной формы. Кругляши фиксируют к основе клеем ПВА. После схватывания материала верхнюю часть шлифуют, ведь подставка для посуды должна иметь ровное покрытие.Готовый аксессуар можно залить эпоксидной смолой, которая устойчива к температурным перепадам. А чтобы не портить стол, на нижнюю сторону подставки стоит наклеить силиконовые ножки.На даче для создания дорожки можно использовать поперечные срезы дерева, а не привычные плитки. Укладывают элементы вплотную друг к другу, в результате получается прочный настил из экологичного материала.Вначале нужно сделать заготовки. Для таких целей больше подходит древесина твердых пород — ясень, бук или дуб. Распиливают бревно на несколько частей толщиной около 10‒15 см. Спилы дерева покрывают олифой или медным купоросом, чтобы защитить материал от вредителей и гниения.Размечают границу будущей тропинки и делают неглубокую яму. Траншею покрывают пленкой, на которую насыпают щебень и песок. Сверху поливают водой. На подготовленное основание укладывают произвольно спилы дерева. Для их уплотнения используют киянку. Пустоты между деревянными заготовками заделывают землей либо песком. Дорожку на последнем этапе оформляют по бокам низкорослыми цветами, камнями или досками.Срезы дерева могут пригодиться для создания дачной мебели. Хорошо, если имеется спил большого диаметра. Из него получится интересный стол с природным рисунком. Заготовку шлифуют и покрывают лаком, после этого к ней приделывают ножки.Иногда сверху стол заливают эпоксидной смолой, чтобы заполнить трещины в древесине. Разместить готовую мебель стоит в беседке или на террасе.Небольшие спилы из веток обычно применяют для изготовления детских игрушек к Новому году. Проще всего разукрасить деревянные элементы красками. Еще можно выжечь на них специальным аппаратом различные узоры.Несложно сделать снеговика: достаточно скрепить между собой три круглых заготовки при помощи термоклея. В верхней части поделки создается отверстие для веревки.Можно смастерить из срезов новогоднее дерево. Из фанеры вырезают фигуру елки. На подготовленную основу приклеивают спилы дерева разной формы, некоторые из них покрывают зеленой краской. Для подставки используют толстый спил, в котором делается небольшое углубление. В паз, смазанный клеем, устанавливают елку.Совет. Для таких поделок желательно использовать мягкую древесину: ель, лиственницу или сосну.Для создания такой поделки понадобится 10 заготовок толщиной по 2 см и прозрачная пластиковая труба. Во всех спилах в центре делается отверстие, после чего кругляки шлифуют и покрывают лаком. Заготовки нанизывают на трубу, соблюдая при этом небольшую дистанцию. Затем внутрь пластикового изделия вставляется светодиодная лента. Останется лишь подключить источник света к блоку питания.Этот предмет мебели легко соорудить из спила дерева. Берется большой кругляк, шлифуется с двух сторон и обрабатывается антисептиком. Заготовку можно покрасить или покрыть лаком. К полученному основанию приделываются ножки. Табурет из спила станет яркой деталью интерьера.Делается изделие из листа фанеры. По бокам материала создаются бортики высотой примерно 7 см. Потом заготавливают срезы толщиной около 2,5‒3 см. Кору с них удаляют, а боковым сторонам придают гладкость.В созданный из фанеры короб устанавливают плотно спилы дерева разного диаметра. Зазоры между круглыми деталями и трещины заделывают эпоксидной смолой. Когда поверхность высохнет, ее нужно хорошо отшлифовать. Сверху укладывают закаленное стекло, равное размерам столешницы, либо покрывают 2‒3 слоями лака. Используя металлический уголок, варят раму и ножки. На готовый каркас фиксируют столешницу.Из деревянных спилов получится прекрасное настенное украшение. Применяют для этого срезы разной формы и величин. Панно мастерят из любой породы древесины. Круглякам можно придать форму прямоугольника или квадрата.Настенное украшение начинают создавать с рамки. Делается она из гипсокартона, МДФ или фанеры.На заметку! Если делается небольшая композиция, то элементы фиксируют к основе при помощи клея. При создании панно внушительного размера лучше для крепления деревянных спилов применять саморезы.Деревянные элементы выкладывают на основу, согласно задумке, и приклеивают. Затем на панно наносят олифу, а пустоты между срезами заполняют прозрачным склеивающим составом. Чтобы улучшить вид поделки, несколько деревянных кругляков можно затонировать. Настенную композицию нередко украшают ветками, засушенными травами и шишками.Станут эти поделки прекрасным дачным декором. Для изготовления клумбы используют широкий спил дерева. Применять нужно только настоящую и здоровую древесину, не поврежденную вредителями, иначе они могут в дальнейшем испортить цветы.Важно! Дубовый срез не стоит использовать, так как проделать в нем отверстие в домашних условиях слишком трудно. Лучше всего для создания клумб походит береза либо бук.Процесс изготовления вазона из деревянного спила выглядит следующим образом:Отступив от края среза не менее 5 см, рисуется окружность.По разметке делается выемка. Делается это несколькими методами: выжигается, выпиливается или выдалбливается. Еще один вариант — использовать аммиачную селитру. Сначала высверливают несколько отверстий, а потом засыпают в них нитрат аммония. Спустя 2‒3 недели естественным путем образуется впадина.Готовый вазон надо установить на подготовленное место, добавить в него плодородную почву и посадить цветы.Необязательно засыпать грунт в клумбу можно использовать кашпо с растениями.Поделка в виде хищной птицы оригинально будет смотреться не только в саду, но и в доме. Кору убирать и шлифовать срезы дерева не нужно. Для создания фигуры берутся два спила размером 15 и 20 см, а также четыре по 5 см. Элементы прибивают гвоздями или фиксируют клеем.Для туловища совы используется овальная заготовка большого диаметра. Глаза делают из древесных спилов небольших размеров, их крепят к верхней части основного круга. Элемент размером 15 см разрезают пополам. Эти части используют в качестве крыльев: их крепят к основе по бокам чуть ниже глаз. Вместо клюва можно использовать шишку. При помощи выжигателя по дереву придают сове выразительности.Полы из деревянных срезов выглядят безупречно и стильно. Перед работой необходимо выровнять основание: оно должно быть ровным и без перепадов. При укладке спилов дерева на бетонную поверхность рекомендуется использовать цементный раствор.Покрытие шлифуется, пока не станет идеально гладким. На деревянную поверхность наносят защитные средства от насекомых и грибков. После этого поверхность покрывают лаком в несколько слоев.Чтобы сделать такие изделия, применяют спилы разных размеров и толщины, а также любые сорта древесины. Из подсвечников разных форм составляют сложные сеты, которые украсят стол или полку.Достаточно при помощи дрели в деревянном элементе вырезать небольшое углубление и вставить в него свечу. Удобнее создавать посадочное место сверлом форстнера.Оформить рабочую зону на кухне в стиле эко помогут деревянные спилы. Тонкие срезы приклеивают к стене. Поверхность тщательно обрабатывают антипиреном, который защитит от спонтанного возгорания, а затем наносят лак. Желательно кухонный фартук из колец заключить под стекло, чтобы легче отмывать жирные следы после готовки.Собирать домик для пернатых лучше из березовых спилов. Можно взять один большой круг и вырезать в нем небольшое углубление. Прикрепить к внешним стенкам кормушки цепочку, добавить внутрь корм и повесить на ветку.Существует и другой вариант создания птичьего домика. К большому спилу по краю прибивают длинные заготовки меньшего диаметра, оставляя место под леток. Вместо крыши можно использовать березовую кору или хвойные ветки.На садовом участке несложно смастерить забор из деревянных спилов. Фиксируют кругляки на плотную сетку, обрезную доску или металлический каркас. Крепят элементы, как правило, на саморезы и гвозди. Установленные деревянные спилы нужно обработать горячей олифой либо антисептиком. Ограждение после этого надо покрасить, учитывая большую площадь, делать это лучше валиком.Для изготовления поделки из спилов дерева понадобятся степлер и металлическая миска вогнутой формы. Блюдо переворачивают и к изнаночной стороне прикладывают спилы. Соединяют их между собой при помощи степлера. Заготовку снова поворачивают и сцепляют скобами с внутренней стороны.Внешние стены дома можно отделать деревянными срезами. Ведь этот материал является безопасным и недорогим. Во время оштукатуривания фасада достаточно приложить спилы к цементному составу. Для украшения стены применяют кругляши разных диаметров.Создать уникальный декор для дома из натурального дерева несложно. Кругляк большого диаметра распиливают пополам и удаляют все шероховатости. Спилы обрабатывают морилкой либо лаком. Фиксируют к ним мебельные кронштейны и вешают на стену.Из поперечного среза древесины размером от 25 см получится оригинальный поднос. Но, прежде чем сделать полезную в хозяйстве вещь, нужно обработать кругляк льняным маслом, чтобы избежать появления плесени и грибка, а также разбухания. Через сутки излишки продукта убирают тряпкой. После такой пропитки спил станет бархатистым на ощупь, приобретет насыщенный цвет и водоотталкивающий эффект.К деревянному элементу прикручивают ручки. Поверхность подноса необходимо задекорировать: расписать, вырезать ажурные узоры, наклеить красивые рисунки.Спилы из древесины являются экологичными и безопасными для изготовления декоративных предметов. К тому же при правильном применении и обработке изделия из такого материала прослужат долго. Главное — проявить фантазию.