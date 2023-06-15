3 вещи, без которых нельзя соваться в лес даже ненадолго

В поход без ряда вещей лучше не ходить. /Фото: colorweek.ru.

В первую очередь нужны спички. /Фото: zviazda.by.







Обязательно нужен нож. /Фото: badfon.ru.

Полезно иметь свисток. /Фото: blogspot.com.

Полезно уметь обращаться с компасом. /Фото: ru.best-wallpaper.net.