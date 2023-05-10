Кровавые фильмы ужасов заставляют кровь сворачиваться

Любите вы ужастики или ненавидите — они определённо влияют на ваше тело больше, чем вы можете себе представить. Человеческий мозг не слишком-то продвинутый: он почти не изменился за последнюю сотню тысяч лет и о таких вещах как телевидение и кинематограф не имеет ни малейшего представления.



Кадр из х/ф «Оно» по одноименному роману Стивена Кинга



ФОТО: KATZSMITH PRODUCTIONS / LIN PICTURES / VERTIGO ENTERTAINMENT / NEW LINE CINEMA









Поэтому для него нет разницы на бутафорскую кровь вы смотрите или на настоящую: раз льётся кровь, значит, тело находится под угрозой нарушения целостности. Реагируя на этот сигнал, мозг отдаёт команду повысить уровень в крови белка фибрина, отвечающего за свёртываемость крови. Теперь если кровь вдруг польётся не из персонажа, а из вас, кровь свернётся примерно втрое быстрее, чем при обычных условиях.



Следует также знать, что фибрин сгущает кровь, делает её творожистой, плохо текучей. Повышенная концентрация этого белка увеличивает вероятность тромбоза и связанных с ним нарушений в работе сердечно-сосудистой системы. Имейте это ввиду и не увлекайтесь «ужастиками» слишком сильно.



источник



Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:















И не забудьте:

Подписаться на мой Instagram