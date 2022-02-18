Почему вытягивается рассада

Выращивание рассады – хлопотное занятие: то ей мало света, то много влаги, то семена не взошли, или наоборот: взошли хорошо, но посеяны слишком густо. При нарушениях агротехники рассада вытягивается и растет слабой, у нее плохо развивается корневая система, а стебли становятся тонкими.



Перед началом сезона надо четко спланировать работу, чтобы не ошибиться со сроками посева. А они зависят от климата, возможности организовать подсветку и правильный температурный режим. Если вы собираетесь выращивать рассаду в домашних условиях до момента высадки в грунт, торопиться с посевом не стоит. Перец и баклажаны высевают за 60-70 дней до предполагаемой даты «переезда» на грядку, томаты – за 50-60 дней, а рассада огурцов и тыквы вырастет за 25-30 дней к моменту пересадки.



Чтобы рассада была крепкой и полноценно развивалась, необходимо подобрать питательный, легкий и влагоемкий грунт с нейтральной кислотностью. Выбор емкости для посева зависит от культуры: перец, баклажаны и все тыквенные лучше сеять сразу отдельные стаканчики, а томаты хорошо переносят пикировку. Поэтому их можно высевать в невысокие контейнеры.



1. Загущенный посев

2. Высокая температура

3. Плохая освещенность

4.Чрезмерный полив

5. Несвоевременная пикировка

Даже опытные огородники часто готовят к посеву больше семян, чем нужно.Порой на подоконнике не хватает места, но семена уже замочены, а это значит, что их надо посеять. И чтобы вместить все в один контейнер, посев загущают. В результате рассада вытягивается и часто болеет черной ножкой.При посеве томатов оптимальное расстояние между семенами составляет 3-4 см, семена перца раскладывают на расстоянии 4-5 см. Немного гуще можно сеять капусту. Как правило, ее высевают в бороздки, расстояние между которыми составляет 3 см, а семена можно раскладывать через каждые 2 см.Однако у одной и той же культуры есть сорта, которые вполне допускают более плотный посев. Например, низкорослые томаты, такие как Бони ММ, Красная Шапочка и некоторые другие, не вытягиваются даже если семена разложить по схеме 2×2 см. Однако при посеве большинства высокорослых сортов надо выдерживать расстояние 4 см между семенами.Вот как выглядят контейнеры спустя 3 недели после посева: два разных сорта низкорослых томатов, один из которых посеян слишком густо.Чтобы решить данную проблему, слабые сеянцы в загущенных посадках лучше удалить. А если у них уже сформировался настоящий листочек, можно распикировать растения в отдельные емкости.Если оптимальная температура для прорастания семян большинства растений составляет 22-24°C, то после появления всходов ее надо понизить как минимум на две недели. Контейнеры с посевами выставляют в помещение, где дневная температура составляет 12-16°С, а ночная – 6-8°С. Для баклажанов и перца температуру понижают до 20-22°C днем и до 18-19°C ночью. А оптимальная температура для выращивания томатов составляет 18-20°С днем и 15-17°С ночью. И опять-таки многое зависит от сорта: если увидите, что сеянцы начали вытягиваться, снижайте температуру еще на несколько градусов.Если рассаде не хватает света, она начинает вытягиваться. Это часто бывает при раннем посеве семян, а также в пасмурную погоду. Для полноценного развития сеянцам нужно в сутки 12-13 часов освещения. Поэтому рассаду желательно досвечивать, особенно в феврале, когда световой день еще недостаточно длинный. Это касается всех культур, а томатов – в большей мере.Рассаду следует поливать по мере подсыхания грунта. При чрезмерном поливе рассада не только начинает вытягиваться, но и может заболеть черной ножкой, особенно при загущенном посеве. Раз в две недели полив можно совмещать с подкормкой жидким органоминеральным удобрением, которое содержит фосфор и калий. Это будет способствовать развитию крепкой корневой системыПереросшую рассаду пикировать надо очень аккуратно. Корни подросших растений переплетаются, и бывает непросто аккуратно извлечь их из контейнера. Емкости для пикировки следует выбирать побольше и заглублять рассаду до семядольных листочков.Если у вас есть теплица и погода позволяет, можно пикировать сразу в грунт: это даст возможность сажать растения глубже. Для более легкой адаптации растений к новым условиям желательно добавлять в лунки тот грунт, который использовался для посева семян. После пикировки томаты приостанавливаются в росте, поскольку им нужны силы для образования новых корешков. Через 2 недели подкормите рассаду комплексным органоминеральным удобрением.Надо отметить, что томаты «прощают» много ошибок, поскольку это очень выносливая культура. Поэтому не стоит отчаиваться, если с вашей рассадой что-то пошло не так.Чтобы не совершать одни и те же ошибки из года в год, желательно вести дневник и фиксировать свои наблюдения за ростом сеянцев разных культур. Тогда вы точно запомните, когда лучше высевать семена и как развиваются растения в тех или иных условиях.