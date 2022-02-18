С нами не соскучишься!

8 028 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Наталия Федякова
    Про вес. У онко больных есть такое выражение: пока толстый тает - худой умирает.  После третьего курса химиотерапии я...9 распространенны...
  • Олег Дембо
    Глупо!Розовый бум: Глам...
  • Виктор Полуэктов
    А дальше опять была война. Вновь на Россию полезли всей Европой. Очередным заходом, в Гражданскую-то не срослось  -  ...Один из первых ев...

Почему вытягивается рассада

Выращивание рассады – хлопотное занятие: то ей мало света, то много влаги, то семена не взошли, или наоборот: взошли хорошо, но посеяны слишком густо. При нарушениях агротехники рассада вытягивается и растет слабой, у нее плохо развивается корневая система, а стебли становятся тонкими.

Перед началом сезона надо четко спланировать работу, чтобы не ошибиться со сроками посева. А они зависят от климата, возможности организовать подсветку и правильный температурный режим. Если вы собираетесь выращивать рассаду в домашних условиях до момента высадки в грунт, торопиться с посевом не стоит. Перец и баклажаны высевают за 60-70 дней до предполагаемой даты «переезда» на грядку, томаты – за 50-60 дней, а рассада огурцов и тыквы вырастет за 25-30 дней к моменту пересадки.

Чтобы рассада была крепкой и полноценно развивалась, необходимо подобрать питательный, легкий и влагоемкий грунт с нейтральной кислотностью. Выбор емкости для посева зависит от культуры: перец, баклажаны и все тыквенные лучше сеять сразу отдельные стаканчики, а томаты хорошо переносят пикировку. Поэтому их можно высевать в невысокие контейнеры.

1. Загущенный посев



Почему вытягивается рассада

Даже опытные огородники часто готовят к посеву больше семян, чем нужно.
Порой на подоконнике не хватает места, но семена уже замочены, а это значит, что их надо посеять. И чтобы вместить все в один контейнер, посев загущают. В результате рассада вытягивается и часто болеет черной ножкой.
При посеве томатов оптимальное расстояние между семенами составляет 3-4 см, семена перца раскладывают на расстоянии 4-5 см. Немного гуще можно сеять капусту. Как правило, ее высевают в бороздки, расстояние между которыми составляет 3 см, а семена можно раскладывать через каждые 2 см.
Однако у одной и той же культуры есть сорта, которые вполне допускают более плотный посев. Например, низкорослые томаты, такие как Бони ММ, Красная Шапочка и некоторые другие, не вытягиваются даже если семена разложить по схеме 2×2 см. Однако при посеве большинства высокорослых сортов надо выдерживать расстояние 4 см между семенами.

Почему вытягивается рассада
Вот как выглядят контейнеры спустя 3 недели после посева: два разных сорта низкорослых томатов, один из которых посеян слишком густо.

Почему вытягивается рассада
Чтобы решить данную проблему, слабые сеянцы в загущенных посадках лучше удалить. А если у них уже сформировался настоящий листочек, можно распикировать растения в отдельные емкости.

Почему вытягивается рассада

2. Высокая температура



Почему вытягивается рассада
Если оптимальная температура для прорастания семян большинства растений составляет 22-24°C, то после появления всходов ее надо понизить как минимум на две недели. Контейнеры с посевами выставляют в помещение, где дневная температура составляет 12-16°С, а ночная – 6-8°С. Для баклажанов и перца температуру понижают до 20-22°C днем и до 18-19°C ночью. А оптимальная температура для выращивания томатов составляет 18-20°С днем и 15-17°С ночью. И опять-таки многое зависит от сорта: если увидите, что сеянцы начали вытягиваться, снижайте температуру еще на несколько градусов.

3. Плохая освещенность



Почему вытягивается рассада
Если рассаде не хватает света, она начинает вытягиваться. Это часто бывает при раннем посеве семян, а также в пасмурную погоду. Для полноценного развития сеянцам нужно в сутки 12-13 часов освещения. Поэтому рассаду желательно досвечивать, особенно в феврале, когда световой день еще недостаточно длинный. Это касается всех культур, а томатов – в большей мере.

4.Чрезмерный полив




Рассаду следует поливать по мере подсыхания грунта. При чрезмерном поливе рассада не только начинает вытягиваться, но и может заболеть черной ножкой, особенно при загущенном посеве. Раз в две недели полив можно совмещать с подкормкой жидким органоминеральным удобрением, которое содержит фосфор и калий. Это будет способствовать развитию крепкой корневой системы

5. Несвоевременная пикировка



Переросшую рассаду пикировать надо очень аккуратно. Корни подросших растений переплетаются, и бывает непросто аккуратно извлечь их из контейнера. Емкости для пикировки следует выбирать побольше и заглублять рассаду до семядольных листочков.

Почему вытягивается рассада

Если у вас есть теплица и погода позволяет, можно пикировать сразу в грунт: это даст возможность сажать растения глубже. Для более легкой адаптации растений к новым условиям желательно добавлять в лунки тот грунт, который использовался для посева семян. После пикировки томаты приостанавливаются в росте, поскольку им нужны силы для образования новых корешков. Через 2 недели подкормите рассаду комплексным органоминеральным удобрением.
Надо отметить, что томаты «прощают» много ошибок, поскольку это очень выносливая культура. Поэтому не стоит отчаиваться, если с вашей рассадой что-то пошло не так.
Чтобы не совершать одни и те же ошибки из года в год, желательно вести дневник и фиксировать свои наблюдения за ростом сеянцев разных культур. Тогда вы точно запомните, когда лучше высевать семена и как развиваются растения в тех или иных условиях.
Читать далее →
Ссылка на первоисточник
советыРассада
Обсудить

Картина дня

наверх