О чем рассказывала великая книга Чингисхана, которая так и не была найдена: Яса

Монголы, когда-то ворвавшиеся в мир Древней Руси и на века установившие на покоренных землях мрачный, кровавый режим ига, – какими они были? Дикие малоуправляемые племена, чьим главным стремлением было убивать людей, грабить и жечь города? На самом деле, к началу этой экспансии монголы представляли собой общество организованное и живущее по строгим нормам. Главным законом для них была Яса – документ настолько же значительный, насколько таинственный. Содержание Ясы довольно туманно, а прочитать книгу невозможно – несмотря на созданные некогда копии-списки и многократные цитирования ее текст, похоже, навсегда исчез во тьме веков.
Как Чингисхан дал монголам Закон
В XIII веке монголы присоединяли к своим владениям все новые и новые территории, а порабощенные народы были вынуждены подчиняться и платить установленные подати, встраиваясь в растущую империю. Буквально за пару десятков лет до начала монгольских завоеваний ни о каких крупных победах и речи не было – разрозненные племена были заняты выяснением отношений между собой, и даже выдающиеся главы племен становились жертвами разборок с соседями, не замахиваясь на дальние походы и масштабные боевые действия.
Чингисхан - создатель государства монголов
Так было до Тэмуджина, сына одного из вождей (убитого враждебным племенем). Родился он, как утверждают некоторые легенды, на бурятских землях, пережил многое, возможно, даже побывал в рабстве, но цель свою – объединить племена кочевников и воинов в одно сильное государство – все же смог реализовать. В 1206 году на Великом курултае он получил новое имя-титул – Чингисхан, тогда же был обнародован свод законов – Яса, книга, которая устанавливала правила только что возникшего государства монголов. Кстати, и появление самой монгольской письменности – тоже заслуга Чингисхана.
Яса отражала взгляды правителя, человека для своего времени весьма прогрессивного. Одной из причин того, что двадцатилетняя кампания по объединению племен завершилась успешно, было распределение власти внутри растущего союза не на основе семейных связей, а исходя из личных заслуг, талантов и лояльности по отношению к самому правителю. Союзники Тэмуджина – Джамуха и Тогрул – в какой-то момент выступили против будущего хана, но потерпели поражение и были убиты. Авторитет правителя продолжал расти – по некоторым данным, и Яса была ничем иным, как сборником изречений Чингисхана, правителя, которому впоследствии поклонялись практически как божеству.
Что было написано в тексте Ясы
Утверждать что-то уверенно о содержании Ясы невозможно – этот утраченный документ, сохранившийся лишь в виде цитат историков того времени, значительно проигрывает по степени достоверности тем же законам Хаммурапи, которые, хоть и созданы на три тысячи лет раньше, высечены в камне и не вызывают сомнений в своей подлинности. Версии о Ясе разнятся – от легенды о тайной копии книги, хранившейся в багдадской библиотеке и уничтоженной в результате боевых действий всего несколько лет назад, до предположения, что этот документ вообще был выдуман одним из писателей прошлого.
Изображения Чингисхана содержатся во многих европейских старинных манускриптах
Больше всего о Ясе известно из сочинений египетских и арабских авторов XIII – XV веков, особенно Аль-Макризи, довольно серьезного ученого и преподавателя, работавшего, правда, спустя два столетия после смерти Чингисхана. Злые языки утверждают, что именно Аль-Макризи и выдумал Ясу – впрочем, традиционный взгляд на содержание главного документа Монгольской империи времен великих завоеваний не такой категоричный. В общих чертах можно восстановить примерное содержание Ясы – о структуре документа тоже нет данных.
Возможно, Ясу воспринимали не просто как свод правил, но и как некий магический текст, что только укрепляло силу зафиксированных в книге норм. Как бы то ни было, а союз племен, возникновения которого добился Чингисхан, не только не распался после его смерти, а так и продолжил завоевывать все новые земли и устанавливать на покоренных территориях свой порядок. Если попытаться перенести фокус с жестоких кровавых набегов на саму организацию государства монголов того времени, можно увидеть любопытные нормы – предусмотренные, как считается, той самой Великой Ясой.
Война, брак, правила быта – как полагалось жить по нормам Ясы
Войне и ведению боевых действий в книге уделялось очень много внимания – государство было выстроено под ведение захватнических войн, фактически только этой общей цели и служила сама организация общества. Все мужчины, за редчайшим исключением, должны были состоять в войске, причем каждый был приписан к определенной структурной единице и покинуть по собственной воле место проживания не мог – фактически Яса устанавливала нормы крепостного права. Те немногие, кто оказывался не пригоден к военной службе, до конца жизни безвозмездно работали на государство.
Золотая монгольская монета, отчеканенная в 1220-е годы. Источник: commons.wikimedia.org
Завоевания же не отличались безвозмездностью – хоть за мародерство без санкции старшего полагалась смертная казнь, но с разрешения начальства монголы могли смело уносить военную добычу. Распределялась она так: одна пятая часть – хану, одна пятая – руководителю похода, остальное – войску. Монголов нельзя было сделать рабами – ими становились покоренные народы. Рабство не наследовалось – дети взятого в плен считались свободными. Привилегированным положением пользовались представители некоторых профессий – служители культа, врачи, омыватели тел – их освобождали от податей.
Цитирующие Ясу авторы делали особенный акцент на том, что документ провозглашал высшую власть одного бога, создателя неба и земли. О какой конфессии шла речь – неизвестно, ислам был принят монголами уже после смерти Чингисхана, а официальной религией он стал при хане Узбеке в XIV веке. Многоженство допускалось – мужчина мог вступить в брак с женщиной и ее сестрой, предусматривалось и существование наложниц. Все дети при этом имели одинаковый статус, независимо от положения матери. Измена каралась смертной казнью.
Монгольские воины подчинялись дисциплине, установленной Ясой, а взамен получал щедрое вознаграждение - часть военной добычи. Источник: pinterest.com
Нельзя было начинать есть, не пригласив к трапезе присутствующих – это тоже положение Ясы. Запрещалось прыгать и перешагивать через огонь, на котором готовится еда, нельзя было купаться и стирать вещи в водоемах – за это полагалась казнь. Вообще к смерти Яса «приговаривала» за большинство нарушений установленных норм: за лжесвидетельство и конокрадство, за неявку по приказу хана, за шпионаж, за колдовство – и так далее. При этом отдельно обговаривалась неприкосновенность послов, свобода вероисповедания, наречение правителей короткими титулами – без принятых в остальном мире цветистых многословных восхвалений.
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