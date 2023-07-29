Что голод делает с нашим организмом

Доктора утверждают, что человек способен обойтись без еды целых три месяца — если, конечно, он здоров и пьет много воды. Мы прекрасно умеем справляться с голодом, эволюция сделала человека настоящей «автономной крепостью», способной при осадном положении грамотно использовать уже существующие ресурсы. Тем не менее лучше этого состояния избегать и вот почему.









Источник жизни

Начинаем не успевать

Вечный диктатор

Гибернация организма

Идем ва-банк

Иммунная система

Каннибализм