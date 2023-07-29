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Что голод делает с нашим организмом

Доктора утверждают, что человек способен обойтись без еды целых три месяца — если, конечно, он здоров и пьет много воды. Мы прекрасно умеем справляться с голодом, эволюция сделала человека настоящей «автономной крепостью», способной при осадном положении грамотно использовать уже существующие ресурсы. Тем не менее лучше этого состояния избегать и вот почему.

Что голод делает с нашим организмом

Источник жизни


Основным поставщиком энергии служит нашему телу глюкоза. Но без поступления пищи, организм вынужден переходить к запасному варианту: начинается расщепление гликогенов, чтобы получить ту же самую глюкозу. Настойчивое усиление чувства голода продолжает нарастать — тело требует, чтобы вы вновь нашли восполняемый источник энергии.

Что голод делает с нашим организмом

Начинаем не успевать


За сутки организм успеет исчерпать все запасы гликогена и перейти на добычу «топлива» из жирового запаса. Общее состояние будет характеризоваться упадком сил, повышенной утомляемостью и раздражительностью. Даже не очень сложные задачи могут поставить голодающего в тупик: мозгу требуется около 120 грамм глюкозы каждые сутки — а вот глюкозы-то у вас больше и нет.

Что голод делает с нашим организмом

Вечный диктатор


Природа предусмотрела все. Поняв, что оптовых поставок глюкозы в ближайшем будущем не предвидится, мозг принимает решение конфисковать ее остатки. Тело перестает вырабатывать инсулин — без него глюкоза просто не может попасть к мышцам.

Что голод делает с нашим организмом

Гибернация организма


Недели голодания хватит для того, чтобы тело полностью перешло в режим экономии. Частота сердечных сокращений сводится к минимуму, падает давление и температура тела. Организм как бы консервирует сам себя, по-прежнему отдавая львиную часть ресурсов мозгу.

Что голод делает с нашим организмом

Идем ва-банк


Только сейчас, после длительного периода голодания, организм переходит на топливо из жировых запасов. Внутренние «заводы» перестраиваются под новые требования руководства и начинают перерабатывать жирные кислоты в кетоновые тела. Все делается в угоду все тому же диктатору-мозгу: кетоновые тела — единственное, что может служить ему источником энергии в отсутсвии глюкозы.

Что голод делает с нашим организмом

Иммунная система


Дефицит витаминов и минералов приводит к еще одной проблеме. Работа иммунной системы сводится к минимуму: для этого просто не хватает ресурсов. Собственно, голодающий вполне может погибнуть, подхватив какое-нибудь легкое простудное заболевание.

Что голод делает с нашим организмом

Каннибализм


Глюкозы всегда мало. И взять ее мозгу больше негде: придется использовать белки собственного тела. Они начинают разрушаться, в кровь поступают аминокислоты, печень трансформирует аминокислоты в глюкозу — мозг кричит ура и запускает фейрверк. Ему ведь плевать на то, что, по сути, активировалась стадия аутофагии. Мышечная масса неуклонно снижается. Первыми в расход идут «маловажные» с точки зрения выживания органы и мышцы: восстановить все это после периода голодания будет очень непросто.

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