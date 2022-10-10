Незабываемый Сочи детства – 70-е и 80-е

Не так уж и давно было время, когда для страны с населением в 280 миллионов Сочи был и Египтом, и Турцией, и Хорватией с Черногорией, и Таиландом, и Кипром, и Грецией, и Испанией с Канарами, и Лазурным берегом, и Сардинией, и Варадеро, и Майами и ещё бог весть чем! Даже представить трудно, как там все помещались на пляжах.



Золотые 70-е:









Сочинский туравтобус:







Автовокзал:







Ж.д. вокзал:







Морские ворота города:







На дворе – 1974:







Автовокзал в 1974-м:







Воздушные ворота:







Наверное, лет на 10 позднее:







Сочинский трафик а-ля 1971 год:







Гора Ахун близ Сочи, смотровая башня. 1980-е:







Канатка:







Фестивальный – концертный зал в Сочи:







Гостиница «Чайка» в Сочи:







Пансионат «Светлана»:







Гостиница «Жемчужина» в Сочи:







Сочи в 1987-м:







А это уже Дагомыс перестроечного 1989-го:







Да, есть что вспомнить.



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