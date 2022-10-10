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Незабываемый Сочи детства – 70-е и 80-е

Не так уж и давно было время, когда для страны с населением в 280 миллионов Сочи был и Египтом, и Турцией, и Хорватией с Черногорией, и Таиландом, и Кипром, и Грецией, и Испанией с Канарами, и Лазурным берегом, и Сардинией, и Варадеро, и Майами и ещё бог весть чем! Даже представить трудно, как там все помещались на пляжах.

Золотые 70-е:

Незабываемый Сочи детства (70-е - 80-е)


Сочинский туравтобус:

Незабываемый Сочи детства (70-е - 80-е)

Автовокзал:

Незабываемый Сочи детства (70-е - 80-е)

Ж.д. вокзал:

Незабываемый Сочи детства (70-е - 80-е)

Морские ворота города:

Незабываемый Сочи детства (70-е - 80-е)

На дворе – 1974:

Незабываемый Сочи детства (70-е - 80-е)

Автовокзал в 1974-м:

Незабываемый Сочи детства (70-е - 80-е)

Воздушные ворота:

Незабываемый Сочи детства (70-е - 80-е)

Наверное, лет на 10 позднее:

Незабываемый Сочи детства (70-е - 80-е)

Сочинский трафик а-ля 1971 год:

Незабываемый Сочи детства (70-е - 80-е)

Гора Ахун близ Сочи, смотровая башня. 1980-е:

Незабываемый Сочи детства (70-е - 80-е)

Канатка:

Незабываемый Сочи детства (70-е - 80-е)

Фестивальный – концертный зал в Сочи:

Незабываемый Сочи детства (70-е - 80-е)

Гостиница «Чайка» в Сочи:

Незабываемый Сочи детства (70-е - 80-е)

Пансионат «Светлана»:

Незабываемый Сочи детства (70-е - 80-е)

Гостиница «Жемчужина» в Сочи:

Незабываемый Сочи детства (70-е - 80-е)

Сочи в 1987-м:

Незабываемый Сочи детства (70-е - 80-е)

А это уже Дагомыс перестроечного 1989-го:

Незабываемый Сочи детства (70-е - 80-е)

Да, есть что вспомнить.

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