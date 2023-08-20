Волшебные предметы из мира «Гарри Поттера»

Реликвии основателей
Как известно, школу чародейства и волшебства Хогвартс основали четверо волшебников и волшебниц: Годрик Гриффиндор, Кандида Когтевран, Пенелопа Пуффендуй и Салазар Слизерин. От каждого из них осталось по важному артефакту. Меч Годрика Гриффиндора не раз выручал Гарри в сражениях с Темным Лордом. Именно им Невилл Долгопупс убил змею Нагайну в финальной битве. Диадема Кандиды, кубок Пенелопы и медальон Слизерина стали крестражами Лорда Волан-де-Морта.
Легендарные волшебные артефакты
Кубок огня — главный приз Турнира Трех Волшебников, в котором участвовал Гарри Поттер в 14 лет. Для определения чемпионов от каждой школы в книге «Гарри Поттер и Кубок огня» использовался Кубок Трех Волшебников. Ну а философский камень — это первый важный магический артефакт, с которым столкнулся Гарри еще на первом году обучения в Хогвартсе.
Коммуникация
Монеты ловко заколдовала Гермиона, когда боролась за права эльфов в своей организации Г.А.В.Н.Э. А вот кричалку от родителей получают все провинившиеся ученики. Такую получил Рон Уизли на втором году обучения, когда угнал отцовскую машину вместе с Гарри, чтобы попасть в Хогвартс.
Средства передвижения
Метлы нужны не только для того, чтобы играть в квиддич — самый популярный вид спорта в волшебном мире, но и для передвижения. Если вы несовершеннолетний и вам запрещено пользоваться магией, то этот вариант для вас. Другие заколдованные виды транспорта — машина Артура Уизли, мотоцикл Хагрида, автобус «Ночной рыцарь», летучий порох — тоже подойдут. Ну и не забываем про главное: поезд «Хогвартс-экспресс».
Квиддич
Квиддич — очень сложный, но интересный вид спорта. Играть нужно, летая на метлах и стараясь забросить мяч (квоффл) в овальные ворота соперника. Задача осложняется тем, что по полю летают другие мячи, бланджеры, которые так и норовят сбить игроков с метлы. Задача ловца в команде — поймать золотой снитч.
Собственность Хогвартса
Школа чародейства и волшебства скрывает в себе множество тайн: тут есть призраки (дружелюбные и не очень), говорящие горгульи, портреты с ожившими персонажами, зеркало «Еиналеж», в котором каждый увидит то, о чем мечтает, лестницы, которые меняют свое расположение. Распределяющая шляпа определяет любого первогодку на его факультет. В школе есть даже Выручай-комната, в которую может попасть каждый, если очень-очень этого захотеть.
Котлы
Каждый год ученики Хогвартса еще летом получают письма со списками необходимых для учебы покупок. Год от года у молодых волшебников меняются предметы, но неизменным остается самый ненавистный — зельеварение. Для этого предмета нужно покупать котел, который ученик все равно испортит, ведь профессор Северус Снегг очень строгий учитель.
Волшебные палочки
В 11 лет, перед тем как поехать учиться в Хогвартс, каждый ученик должен посетить «Лавку Олливандера», чтобы выбрать себе волшебную палочку. Хотя, если верить мистеру Олливандеру, это палочка выбирает волшебника.
Предметы темной магии
Для темной магии недостаточно только волшебной палочки. Для магических обрядов нужны и другие атрибуты. На втором году обучения Гарри перепутал название улицы, когда впервые пользовался летучим порохом. Вместо Косой аллеи он угодил в магазин предметов для темной магии в Лютном переулке.
Заколдованные предметы
Отец семейства Уизли Артур работает в Министерстве магии в отделе по контролю за незаконным использованием изобретений маглов. В доме Уизли множество заколдованных предметов из мира маглов — чайник, чайный сервиз и даже музыкальный проигрыватель.
Шутливые артефакты
Когда молодые волшебники набираются знаний, они направляют свою магическую энергию не только на домашние задания и экзамены. Они заколдовывают безделушки и превращают их в шуточные артефакты. Например, когда в книге «Гарри Поттер и Кубок огня» Гарри был выбран в качестве одного из чемпионов Хогвартса, его ненавистники носили значки, на которых было написано: «Седрик чемпион», а когда к ним приближался Гарри, надпись на значках менялась на «Поттер вонючка».
Приспособления
Одной магией волшебнику не обойтись. Иногда на помощь приходят волшебные приспособления, которые облегчают работу или просто выручают, если под рукой нет волшебной палочки. Например, Карта Мародеров, которую на третьем году обучения близнецы Уизли подарили Гарри, выручала Поттера не раз. Карта показывает, кто и где находится на территории Хогвартса. Благодаря ей Гарри смог проникнуть в деревню Хогсмид, узнать множество тайн и не столкнуться с недоброжелателями. Делюминатор, который Дамблдор оставил после смерти Рону Уизли, помог Рону найти дорогу к Гарри и Гермионе в книге «Гарри Поттер и Дары Смерти».
Всевозможные волшебные вредилки
Близнецы Фред и Джордж Уизли не верили в то, что их ждет блестящее будущее в академическом мире. Так что в части «Гарри Поттер и Орден Феникса» они оставили школу. Фред и Джордж еще в школе придумывали блевательные батончики и конфеты для того, чтобы пошла кровь из носа. Теперь, когда они открыли свой магазин, их было уже не остановить. Инвестором стал Гарри, он просто отдал им свой выигрыш за победу в Турнире Трех Волшебников. Магазин был такой яркий, что, когда миссис Уизли увидела его в Косом переулке в темные времена, она сказала: «Их убьют в собственных постелях».
Конфеты
Сладости волшебного мира отличаются от магловских. Например, шоколадные лягушки норовят от вас убежать, как только вы вскроете упаковку. А есть конфеты с разными вкусами, но вы не знаете, какой именно попадется вам, так что вы можете почувствовать как вкус яблока, так и вкус козявок или ушной серы.
Личные вещи
Порой самые неприметные и даже отталкивающие вещи могут быть невероятно важными магическими артефактами. В волшебном мире всё — от магических денег до порталов — подходит под эту категорию. Например, в книге «Гарри Поттер и Дары Смерти» крохотная сумочка Гермионы, преобразованная заклятием незримого расширения, — это походное хранилище всего самого важного.
Украшения
Любой праздник в какой-то степени волшебный. Но в магическом мире волшебство буквально обретает формы, ведь помещение украшают магическими вещами — волшебным снегом, негаснущими свечами, воздушными шариками, которые не лопаются.
Сооружения
Кроме замка школы чародейства и волшебства нас поразил тент с чемпионата мира по квиддичу в части «Гарри Поттер и Кубок огня». С помощью заклятия незримого расширения туда помещалось несколько спален, кухня и гостиная.
Литература (книги, журналы, газеты)
Каждый день волшебник начинает с чтения новостей в газете «Ежедневный пророк». Но это не единственное периодическое издание в магическом мире. Есть еще «Придира» — журнал, который издает Ксенофилиус Лавгуд, отец Полумны. Учебник по зельеварению, который Гарри нашел в части «Гарри Поттер и Принц-полукровка», помог ему не только подтянуть оценки, но и выучить парочку темных заклинаний. Экземпляр «Сказок барда Бидля» достался Гермионе в наследство от Дамблдора, именно благодаря ему герои узнали о Дарах Смерти.
Предметы для дома
Знаменитые часы семейства Уизли показывают не время, а местоположение каждого из членов семьи. Часы также дают знать, находится ли кто-то из семьи Уизли в опасности.
Перья и канцелярские принадлежности
В магическом мире нет шариковых ручек или карандашей. Волшебники используют для письма перья и чернила. Правда, иногда перья можно заколдовать, и тогда они могут менять цвет или даже исправлять ошибки.
Собственность Министерства магии
Кабинеты Министерства магии, как кабинеты любого другого министерства, напичканы важными и не очень бумагами, канцелярскими принадлежностями и прочими атрибутами бюрократии. Но ведь это Министерство магии, так что там есть и волшебные предметы. Например, в Отделе тайн хранятся предсказания. Одно из них касалось Гарри Поттера и Темного Лорда, но криворукий Люциус Малфой его разбил.
Дары Смерти
Главные артефакты последней части «Гарри Поттер и Дары Смерти», да и всей серии. Если верить сказке (как раз из сборника «Сказки барда Бидля»), Смерть преподнесла трем братьям бузинную палочку, воскрешающий камень и мантию-невидимку. Бузинная палочка, самая могущественная палочка в мире, принадлежала в итоге Дамблдору, а после его смерти понеслась во все тяжкие по рукам разных волшебников. Воскрешающий камень достался Гарри в наследство от Дамблдора внутри золотого снитча. А мантия-невидимка принадлежала отцу Гарри. Гарри получил ее в подарок на Рождество еще на первом году обучения.
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Волшебные предметы из мира «Гарри Поттера»
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