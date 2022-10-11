Что известно про Конфуция и его философию: Интригующие факты о прилежном семьянине

Семья – самое ценное, что есть у каждого человека, невзирая на расхожие мнения, взгляды и нюансы. Соответственно, излишне говорить что-либо по этому поводу. Тем не менее, существует общая концепция семейных ценностей, предполагающая ответственность, сочувствие, настойчивость, честность и, конечно же, обычаи и традиции. Конфуций был непреклонен в сохранении этих ценностей. Он был человеком великих устремлений, который считал невозможным, безответственным и даже глупым пытаться вызвать большие перемены извне.
Дома потомков Конфуция в его родном городе Цюйфу. \ Фото: bing.com.
К сожалению, об эпохе Конфуция известно не так много: ходят слухи, что он жил около 551 года в Китае и был учеником Лао-Цзы, вдохновителя Дао Дэ Цзин и философии Инь и Ян. Он жил в эпоху, когда государства бесконечно боролись за превосходство сильнейших, а правителей часто убивали даже их собственные семьи. Конфуций родился в знатной семье, но вырос в бедности из-за безвременной смерти своего отца в очень раннем возрасте.
Статуя Конфуция у средней школы № 6 в Ухане. \ Фото: sohucs.com.
Таким образом, ему приходилось заботиться о своей матери и брате-инвалиде с самого раннего возраста. Он много работал - по утрам в зернохранилище, а по вечерам бухгалтером. Его суровое детство внушило ему сочувствие к бедным, поскольку он считал себя одним из них. Конфуций смог учиться благодаря помощи богатого друга, и он решил поступить в королевский архив. По сути, это были книги по истории до того, как кто-то собрал их в организованные тома. Никому на самом деле не было до них дела. В глазах многих они были всего лишь старыми реликвиями. Там, где все видели устрашающий и бесполезный текст, Конфуций чувствовал себя озарённым и восхищённым. Именно здесь он увлёкся прошлым. Он создал свои первые идеологии о том, что человек может стать лучшим только с помощью ритуалов, литературы и истории.
«Конфуций и дети» — иллюстрация из книги для детского чтения, 1680 год. \ Фото: pinterest.com.mx
После окончания учёбы он занимал пост министра по борьбе с преступностью в своём родном городе Лу. Он был советником правителя, известного как герцог. Однажды герцог получил множество различных подарков, среди которых было восемьдесят четыре лошади и сто двадцать четыре женщины. Герцог провёл с ними весь день, катаясь по городу на своих лошадях и лежа в постели с женщинами. Таким образом, он оставил без внимания нужды управления и всех других городов. Конфуций не находил это привлекательным; он почувствовал отвращение и поэтому ушёл. Конфуций путешествовал от государства к государству. У него была надежда попытаться найти правителя, которому он мог бы служить, оставаясь верным своим принципам.
Слева направо: Конфуций (рисунок из книги «Мифы и легенды Китая» — E.T.C. Werner, 1922 год). \ Конфуций.
Всякий раз, когда он обращался к правителям, он пытался отговорить их от суровых наказаний и говорил, что лидерам не нужна власть, чтобы создать последователей, люди, естественно, будут следовать хорошим примерам. Правители думали иначе. После многих лет путешествий он так и не нашёл лидера, которому мог бы служить. Конфуций вернулся в свой родной город, чтобы проповедовать свои знания и учить других поступать так, как он считал мудрым. Несмотря на то, что он не имел в виду создание учебных заведений, он видел в себе средство вернуть ценности старой династии, которые многие люди считали изжившими себя и неуместными в более современном по тем временам мире.
Конфуцианское учение
Великий древнекитайский философ. \ Фото: i.pinimg.com.
Конфуций, как и Сократ, никогда ничего не писал. Его последователи собрали все его учения в серии антологий под названием «Аналекты». В этой серии он говорил о том, как самосовершенствование было ключом к изменению общества.
Это, без сомнения, самое известное высказывание Конфуция, которое христианство сформулировало в Библии по-своему: «Возлюби ближнего твоего, как самого себя».
Ко всему прочему, это правило содержит рекомендации о том, как действовать и относиться к другим людям. Таким образом, это называется золотым правилом.
Конфуций — древний мыслитель и философ Китая.
Конфуций очень любил то, что традиции и церемонии значили для людей. Он считал, что это помогает установить ценности и твёрдо стоять на ногах, позволяя людям чётко понимать важность знания того, к чему стремиться и от чего держаться подальше. Термин «ритуал» происходит от действий, помимо типичных религиозных церемоний, и включает действия, выполняемые в социальных взаимодействиях, таких как вежливость или принятые модели поведения. Он был убеждён, что цивилизованное общество зависит от этих ритуалов, чтобы иметь стабильный, единый и прочный социальный порядок.
Конфуций не верил в тот тип ритуала, который предполагал жертвоприношения богам, религиозным и идеологическим деятелям. Он верил в привычки, обычаи и традиции. Такие ритуалы помогали укрепить социальные взаимодействия и личности. Они избавляли людей от существующих моделей поведения и заставляли их принимать новые.
Статуи Конфуция.
Ритуалы должны ломать существующие шаблоны, но не обязательно должны быть эпическими задачами. Они могут быть такими же простыми, как спросить кассира, как прошёл день, или прогуляться с собакой. До тех пор, пока ритуал ломает стереотипы и заставляет людей меняться, в него стоит вкладывать. Конфуций склонялся к тому, что такие ритуалы могли быть личными, как обычная тренировка, или общими, как празднование или вечеринка по случаю дня рождения. Это не только помогало укрепить чувство солидарности, но и менять людей, которые в них участвуют. «Притворяйся, пока не добьёшься своего» — это, по сути, эволюция учения конфуцианства. Философ также считал, что люди должны подавить свои эмоции по отношению к определённым людям или отношениям, чтобы стать не только вовлечёнными в ритуалы, но и бескорыстными.
«Суждения и беседы» — записки и краткие заметки учеников Конфуция, в которых зафиксированы высказывания, поступки и диалоги их учителя. \ Фото: th.bing.com.
Конфуций был абсолютно прав в отношении важности родителей. Их дети всегда должны заботиться о них и относиться к ним с величайшим уважением и почтением. Они должны слушаться своих родителей, когда они молоды, заботиться о них, когда они стары, оплакивать их, когда они ушли, и приносить жертвы, когда их больше нет с ними. Никто не должен уходить от них, пока они живы. Ко всему прочему, по мнению Конфуция, дети обязаны были совершать аморальные поступки, чтобы прикрыть грехи своих родителей, ведь только так можно было показать то, насколько дороги были семейные ценности и отношения. Мораль такого поведения определялась тем, что дети были готовы на всё ради своих родителей, и делали всё в первую очередь для них, а не для себя.
Учитесь так, словно вы постоянно ощущаете нехватку своих знаний, и так, словно вы постоянно боитесь растерять свои знания. \ Фото: blogspot.com.
Если людям приходится обманывать или убивать, чтобы защитить своих родителей, это праведный и нравственный поступок. О людях можно судить с моральной точки зрения по их поступкам по отношению к своим родителям. Сыновняя почтительность также подразумевает обязанность родителей любить и воспитывать ребёнка. Это также относится к главенству этой семейной связи в личной и общественной жизни.
Благородный человек предъявляет требования к себе, низкий человек предъявляет требования к другим. \ Фото: bing.com.
Конфуций не верил в эгалитарное общество. Он, как известно, сказал: «Пусть правитель будет правителем, подданный - подданным, отец - отцом, а сын – сыном». Он был убеждён, что выдающиеся люди заслуживают послушания, признательности и смиренного служения. Если люди признают тех, чей опыт и знания перевешивают их собственные, у общества больше шансов на процветание. Чтобы жить в здоровом обществе, люди должны понимать свою роль и соответствовать ей, какой бы она ни была. Если кто-то работает уборщиком, он не должен заниматься политикой, в то время, как если бы он был политиком, уборка не должна быть частью его обязанностей по дому. Отношения между высшим и низшим подобны отношениям между ветром и травой. Трава должна гнуться, когда по ней дует ветер. Это не признак слабости, а знак уважения.
На самом деле, жизнь проста, но мы настойчиво её усложняем.
Конфуций был скорее человеком упорного труда, чем мгновенной удачи или гениальности. Он верил в общие знания, которые передаются из поколения в поколение и должны культивироваться, а не просто прорастать из ниоткуда. Он гораздо больше уважал старших, просто за накопленный опыт.
Заключение
Торговля династии Мин. \ Фото: miro.medium.com.
Император У из династии Хань был первым, кто принял конфуцианство как идеологию, которая распространилась среди самых высокопоставленных лиц. Имперское государство продвигало свои ценности, чтобы сохранить статус-кво, в котором в обществе царили закон и порядок. Императорские семьи и другие известные деятели позже спонсировали книги о нравственности, которые учили конфуцианским ценностям, таким как верность, уважение к старшим и предельная признательность родителям.
Жизнь Конфуция, 1644-1911 годы.
Современный мир — это всё, что угодно, только не конфуцианство. Непочтительный, эгалитарный, неформальный и постоянно меняющийся. Современный человек всегда рискует стать легкомысленным и импульсивным и никогда не боится сунуть нос туда, куда его не просят. Среди немногих, кто преподаёт конфуцианские ценности, доктор Джордан Питерсон, который учит, что, если кто-то хочет внести изменения снаружи, он должен сначала навести порядок у себя внутри. Другими словами, прежде чем ввязываться в чужие неприятности, позаботьтесь о своих собственных.
Слева направо: Доктор Джордан Бернт Питерсон. \ Портрет Джордана Питерсона, Space Films.
Это чувство было поддержано Конфуцием, когда он заявил, что целые народы нельзя изменить масштабными действиями. Чтобы воцарился мир, сначала нужен был мир в каждом штате. Если государство хочет мира, в каждом районе должен быть мир. Таким образом, возможно, если бы современные люди последовательно и искренне реализовали свой потенциал быть самыми лучшими друзьями, родителями, сыновьями или дочерьми, насколько это возможно для человека, они бы установили уровень заботы, морального совершенства, который приблизился бы к утопическому. Это конфуцианская трансцендентность: серьёзно относиться к действиям повседневной жизни как к арене моральной и духовной самореализации.
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