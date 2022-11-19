Почему в СССР запрещали новогодние ёлки

Распри возле елки

Кто бы мог подумать, что елку пытались запретить.

А вот зайчики были уже с тех времен.

Закладывание традиций

Такая открытка была в каждой семье.

Даже елочные игрушки в СССР были идеологически правильными.

Оливье, мандарины и шампанское

Новогодний стол в Союзе был весьма эклектичным.

Главный новогодний салат было принято готовить тазиками.

Почему в Советском Союзе так любили Новый год?

Новый год был редкой возможностью побыть не гражданами СССР, а обычными людьми.

Телевизионная программа на Новогоднюю ночь

Классика советского кинематографа.

На финальный концерт года приглашали лучших из лучших.

Со временем даже образ Деда Мороза стал трактоваться более демократично.