Почему в СССР запрещали новогодние ёлки

В современном Новом годе огромное количество советских традиций. Оно и неудивительно, учитывая, что это время чудес, они чаще всего случаются в детстве, многие из нас предпочитают праздновать смену года так, как это делали родители, а значит и в СССР. Да что там, даже напиток, без которого невозможен новогодний стол для многих – «Советское шампанское». А «Ирония судьбы…», которая неизменно будет включена в телевизионную сетку многих каналов, «Голубые огоньки» тоже родом из СССР. Как же создавался тот самый багаж новогодних традиций, которые мы так бережно несем до сих пор?
Тот факт, что зимним Новым годом мы обязаны Петру Первому – общеизвестен. До этого смена года происходила то в марте, то в сентябре. Но ориентированный на Европу и ее традиции, император, велел праздновать наступление нового года в ночь с 31 декабря на 1 января и обозначил символом праздника елку. Однако после того как не стало реформатора, о елке стали благополучно забывать, поскольку прижиться традиция не успела.
Однако немцы, которые мигрировали в Россию в 19 веке целыми семьями, и становились весьма заметными фигурами, охотно устанавливали вечнозеленую красавицу, чем закладывали новую моду. Она стала восприниматься как нечто модное, стильное и современное и с тех пор прочно вошла в новогодний обиход.
Распри возле елки
Кто бы мог подумать, что елку пытались запретить.
После того как к власти приходят большевики, вокруг елки начинается нездоровый интерес. Начавшаяся атеистическая пропаганда, узрела в елке символ Рождества, а потому запретила ее вместе с самим праздником. Но если до 1925 года это было скорее такой легкой пропагандой и презрительным «фи» от государства, то после 1927 и вовсе начинается настоящая война вокруг несчастного деревца. Усиливается пропагандистская кампания, с привлечением карикатуристов. Например, на одном из таких плакатов изображена мама с ребенком. Мама само собой с глуповатым выражением лица. Они стоят около украшенной елки и смотрят на нее, а из-за дерева выглядывают поп и кулак.
То есть это не веселый праздник, который дарит ощущение чуда не только детям, но и взрослым, а просто буржуазно - капиталистический отголосок. А у советских детей будут свои, идеологически правильные праздники, а этот им не нужен. Советское правительство не видело необходимости в том, чтобы сохранять традиции, тем более, что основа праздника была весьма спорной и имела религиозные основы. Несмотря на это, руки большевистской власти не могли дотянуться до всех и каждого. А потому многие родители устраивали для своих детей новый год тайно. Там была и елка, и Рождество. Все же, несмотря на отсутствие правильных, с точки зрения правительства, идеологических основ, этот праздник играл большую роль в формировании целостной личности, у которой было счастливое детство.
А вот зайчики были уже с тех времен.
Правительство не могло не догадываться о том, что елки ставятся, а праздник – празднуется. Потому решили придумать свой, не менее красочный, но идеологически верный праздник. В 1935 году елку вдруг разрешают, причем, как ни в чем не бывало, начинают устанавливать огромные образцы на площадях, украшать их. Но главное отличие ее было в том, что это советская елка, для Нового года, а не для Рождества.
Ранее Сталин с высоких трибун заявил, что жить стало веселее и лучше. Опираясь на такие настроения, некоторые чиновники и стали требовать возвращения елки и ощущения праздника, в первую очередь, ради детей. И они были услышаны. Веселье, приподнятость настроения, готовность к новым свершениям тогда просто витало в воздухе и в это настроение прекрасно вписался и Новый год. Но здесь была важно переплюнуть по масштабности Рождество. То есть население должно было понять, что Новогодняя елка – это не рождественский обряд, а нечто более интересное, современное и более захватывающее.
Итак, Новый год стал законным праздником, но справлять его было нужно так, как рекомендовал товарищ Сталин. В идеологически верном фильме «Карнавальная ночь» весьма иронично обыграно это обстоятельство, когда Огурцов заявил, что поступила «установка весело встретить Новый год». Так вот, установка от советского правительства поступила, а возражать ему было не принято, да и к тому же, праздника хотели давно.
Закладывание традиций
Такая открытка была в каждой семье.
Закладывание основ, которые мы сейчас с любовью называем традициями, начинается именно во второй половине 30-х годов. Проще говоря, мы до сих пор во многом празднуем Новый год так как велел товарищ Сталин. Да, после осознания этого волшебство и романтизм Нового года несколько блекнут. Но, справедливости ради стоит отметить, что те, кто закладывал эти традиции, постарались на славу.
Именно во второй половине 30-х годов окончательно сформировывается образ Деда Мороза и Снегурочки, других сказочных персонажей, которые бывают сопричастны к Новому году по сюжетной линии. Из рождественских сюжетов были заимствованы лесные зверушки, которые празднуют, водя хороводы вокруг нарядной елочки. Зверушки были признаны идеологически безопасными элементами и введены в число сказочных героев.
А вот самая популярная новогодняя песенка «В лесу родилась елочка», появилась еще в начале 20 века. Ее автором является Раиса Кудашева, которая работала гувернанткой. Эту песенку она написала для своих воспитанников, вовсе не надеясь на вековую историю и память. Но она буквально разлетелась по семьям, став символом Рождества. Учитывая, что передать кому-то песню в ту пору было весьма затруднительным делом, то стоит только догадываться о том, насколько она приходилась по душе людям.
Даже елочные игрушки в СССР были идеологически правильными.
Большинство понятия не имеют, кто является автором этой песни, поскольку она стала по-настоящему народной. Песня сумела пережить эти рождественско-елочные распри и стала уже символом Нового года для советских детей. Во многом эта песня стала основой того, что суть праздника заключалась в ожидании Деда Мороза, зажигании огней на елочке, а затем и подарков под деревцем. Борьба положительных героев с отрицательными, которые строили самые разные козни и не давали зажечь елочку, стала главной сюжетной линией. Зная всю предысторию праздника, не сложно догадаться, что отрицательные герои были олицетворением буржуазных элементов. И всегда оказывались побежденными. Этот сценарий используется едва ли не на всех новогодних детских утренниках и постановках до сих пор.
В советское же время появляется практика приглашения деда Мороза и Снегурочки на дом для поздравления к конкретному ребенку. Уже в СССР образ дедушки и его внучки активно эксплуатировался, в том числе и с капиталистическими целями.
Оливье, мандарины и шампанское
Новогодний стол в Союзе был весьма эклектичным.
Если уж говорить о современных символах новогоднего стола, то они вовсе не воспринимаются какими-то советскими. Скорее для советского человека они были чем-то дефицитным, вкусным, а потому праздничным и деликатесным. Обилие и насыщенность стола для этого праздника берет основы именно с его религиозных основ. Рождество являлось окончанием поста, на стол подавались многочисленные кушания, которые были сытными, вкусными. Это олицетворяло благополучие дома и сулило его на весь наступивший новый год. То есть богатый стол к новому году – это основа культуры и была в народном сознании всегда.
В советскую эпоху, когда меню определялось не традициями, а тем, какие продукты удалось достать на полках магазинов или из под полы, блюда всегда отличались особой подачей и самобытностью. Нет ничего удивительного, что на стол попадали абсолютно несочетаемые, на первый взгляд, продукты, которые, впрочем, создавали свою особую атмосферу. Самые дефицитные продукты сохраняли для праздника. Потому дефицитные мандарины, которые к тому же были экзотичным продуктом, идеально подходили для празднования Нового года. К тому же именно к этому периоду они созревали и благополучно успевали добраться до прилавков советских магазинов. Потому говорить о том, что мандарины по какому-то великому стечению обстоятельств, стали символами Нового года – не приходится. Тут уж, как говорится, чем богаты, тем и рады.
Главный новогодний салат было принято готовить тазиками.
Оливье, которое тоже для России нечто больше, чем просто салат, причем, если положить руку на сердце, то весьма с сомнительным составом, тоже возникло в эпоху великого дефицита. И состоит оно из деликатесных и вкусных продуктов, к которым для сытности и объема добавлены картошка и морковка. Оливье в Царской России было блюдом изысканным и подавалось исключительно в ресторанах. В него добавлялась икра, шейки раков, перепелиное мясо, готовился специальный уникальный соус. Потому современный салат оливье, приготовленный по советскому рецепту, это некая экономвариация на тему.
Несмотря на то, что никакой колбасы в изначальном рецепте не было и в помине, именно она стала
заменителем мясных и рыбных деликатесов, которые изначально входили в салат по рецепту. Зеленый горошек тоже был продуктом дефицитным, достать его можно далеко не всегда, потому его хранили до особого случая.
Советские традиции, особенно, что касается новогоднего стола, закладывались не какими-то обрядами или религиозными традициями, а суровыми жизненными реалиями. Несмотря на это ощущение праздника и волшебства витало в воздухе, иначе как объяснить тот факт, что несмотря на то, что дефицита продуктов давно уже нет, а россияне так и не представляют Нового года без мандаринов и оливье.
Почему в Советском Союзе так любили Новый год?
Новый год был редкой возможностью побыть не гражданами СССР, а обычными людьми.
Его любят до сих пор, но это особенно теплое отношение точно не появилось в одночасье, в СССР этот праздник был настоящим чудом и волшебством. И это объясняется тем, что это, пожалуй, был единственный праздник, в котором не было идеологической подоплеки как во всех остальных. Традиционные символы и элементы, присущие исключительно Новому году, перемены, с которыми он связан, дарили особенную атмосферу.
К нему начинали готовиться загодя, закупали продукты про запас, пока они есть, пока удалось достать. Потому подготовка в советский период начиналась куда раньше, чем сейчас.
Советский человек имел слишком мало возможностей почувствовать себя отдельной личностью, отдельной от идеологии и государства, а Новый год был той редкой возможностью, когда можно было провести время с семьей, не думать о построении коммунизма, выполнении плана и другой идеологии. Для государства же этот праздник тоже был важен, он как бы подчеркивал, что советский человек, честно трудившийся весь год, имеет право красиво отдохнуть.
Телевизионная программа на Новогоднюю ночь
Классика советского кинематографа.
Учитывая тот факт, что советские граждане отмечали праздник в кругу семьи, и фактически были оторваны от дел государственной важности и идеологического воспитания, то единственным способом воздействия на них было телевидение. По задумке советские семьи, накрыв праздничный стол, должны были собраться возле телевизора, где им весело и задорно проведут Новый год специально обученные люди, в рамках идеологических догм. Собственно говоря, все именно так и происходило.
В 1956 году был снят фильм «Карнавальная ночь», который долгое время был одним из символов Нового года и вообще был весьма современным и прогрессивным творением кинематографа для своего времени. Платье Гурченко, в котором она появилась в фильме, который, между прочим, демонстрировали на главном канале в новогоднюю ночь, стало зеленым светом для модных веяний, которые в ту пору были в опале.
Еще одной попыткой «влезть» в семейный праздник были государственные елки для детей. На некоторые из них приглашали не всех, а только отличников, спортсменов и активистов. Подарки и грамоты, которые вручались на мероприятии, были еще одним способом подстегнуть подрастающее поколение.
На финальный концерт года приглашали лучших из лучших.
Легендарный «Голубой огонек», появился в 1962 году, он заложил настоящий пласт для телевидения, задав форму новогодних концертов, построенных совершенно по иному, непривычному доселе принципу. Зритель такой домашний, теплый подход, лишенный всякого официоза, оценил.
70-е годы ознаменовались совершенно иным подходом, в ту пору стали модными гороскопы, люди уже не просто праздновали Новый год, а высчитывали по китайскому гороскопу год какого животного наступит, чего от него ожидать. Это наглядно демонстрировало, что советский человек стал более открыт к чему-то новому, железный занавес стал приоткрываться. Именно в конце 70-х вышел новый символ Нового года – фильм «Ирония судьбы или с легким паром». Буквально пару десятков лет ранее, сценарий такого рода развернули бы еще на начальном этапе, но времена менялись, менялись и герои. Потому инфантильный выпивоха Лукашин был воспринят как положительный герой. А вот положительный работяга, ответственный, твердо стоящий на ногах Ипполит представляется посмешищем.
Со временем даже образ Деда Мороза стал трактоваться более демократично.
Десять лет спустя у Деда Мороза и вовсе появляется конкурент – западный Санта Клаус, то и дело возникает на открытках, веселый добряк несколько иначе воспринимается советскими гражданами и некоторым он нравится куда больше, чем сдержанный, серьезный и даже несколько суровый Дедушка Мороз. Дефицит товаров сходил на нет, граждане могли уже выезжать за рубеж, знакомиться с культурой других стран, сравнивать и привносить понравившиеся традиции в собственный быт. Именно в это время Новый год стал немыслим без фейерверков и салютов.
Неспроста вокруг Нового года всегда было столько шумихи, на протяжении длительного времени он остается тем самым праздником, который способен объединить не только членов одной семьи, но и целые эпохи. Ведь не зря мы сегодня, как и много лет тому назад не представляем Новогодний стол без мандаринов, оливье, а ставя елку, чаще всего, даже не догадываемся о том, что когда-то она была под запретом. Все эти сложные перипетии, традиции, корни которых уходят то в советскую идеологию, то религиозные догмы, в итоге вплетаются в сложную паутину чего-то родного, близкого и настолько понятного, что праздник становится еще более родным и душевным.
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