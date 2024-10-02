Как на раз два очистить решётку вытяжки

Декоративная решетка вытяжки над плитой буквально за пару недель интенсивной готовки сильно загрязняется жиром. Мыть ее не так просто, поэтому многие откладывают этот процесс до тех пор, когда решетку уже легче поменять, чем очистить.

Однако есть очень действенный способ, позволяющий убрать жир на 100% вообще без усилий, даже если он накапливался годами.

Чистка решетки

резиновые перчатки; широкая металлическая емкость под размер решетки;средство «Крот».Очистка будет осуществляться средством для прочистки засоров канализационных труб. Обычно оно продается под названием «Крот». Оно является не чем иным, как водным раствором гидроксида натрия. Если при поиске не удастся найти средство с таким названием, то можно использовать любое другое, главное чтобы концентрация гидроксида натрия была на уровне 15-30%, не больше.Для очистки нужно снять решетку из вытяжки. В зависимости от конфигурации последней, решетка может быть одинарной или двойной. Далее ее нужно уложить в любую металлическую емкость с широким дном. Для двойной решетки достаточно противня от духовки.Емкость с решеткой выносится на улицу или балкон. В помещении чистку лучше не делать, поскольку процесс сопровождается испарением из раствора воды и характерного запаха. Сверху решетки выливается «Крот», лучше чтобы она погрузилась в жидкость полностью.Сразу же начнется химическая реакция с сильным выделением тепла, и поднятием грязной пены с растворенным жиром.Важно, если решетка из алюминия, ее нельзя держать в средстве больше 2-3 минут летом, и 10 минут при реакции на морозе. В противном случае после жира средство начнет растворять металл, конечно, это не произойдет мгновенно, но за пару десятков циклов такой затянувшейся мойки могут остаться следы разъедания. Решетка из нержавейки к гидроксиду натрия полностью нейтральна.По истечении рекомендованного времени решетка извлекается, даже если реакция средства еще не закончилась, и промывается под проточной водой.Нужно смыть только пену, жира на ней уже не будет. После просушки она устанавливается на место.Данный метод позволяет очистить решетку даже внутри, что при механической мойке практически невозможно. Главное работать в перчатках, чтобы не обжечься, поскольку средство во время химической реакции сильно нагревается.