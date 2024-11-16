Школа танца Айседоры Дункан: неуместный эротизм или искусство будущего?

В наше время Айседору Дункан называют родоначальницей танца «модерн» и гением хореографии, а в начале ХХ в. ее танцы шокировали и возмущали. Манера танцевать босиком и в полупрозрачных хитонах вызывала недоумение и гневные отклики.











Айседора увлекалась танцами с 6 лет, а со своей концертной программой впервые выступила в Будапеште в 1903 г.

Через год она завоевала Россию. Ее «свободный танец» высоко оценили любители русского балета, а С. Дягилев даже говорил, что ее гастроли нанесли классическому балету «удар, от которого он никогда не оправится». Андрей Белый восхищенно писал: «…она вышла, легкая радостная, с детским лицом . И я понял, что она – о несказанном. В ее улыбке была заря. В движениях тела – аромат зеленого луга. Складки ее туники, точно журча, бились пенными струями, когда отдавалась она пляске вольной и чистой». В 1907 г. в России была издана книга Дункан «Танец будущего», где она объясняла свои взгляды на искусство.Танец был для Айседоры больше, чем просто танец, она создала собственную философию естественности и свободы: «Для меня танец не только искусство, позволяющее человеческой душе выявиться в движениях, но он еще и основа целой концепции жизни, более утонченной, более гармоничной, более естественной. …все подчиняется этому верховному ритму, характерным признаком которого является струение . Ни в чем природа не совершает скачков; между всеми моментами и состояниями жизни существует последовательность, которую должна свято соблюдать в своем искусстве и танцовщица, иначе она превратится в неестественную, лишенную истинной красоты, марионетку. Искать в природе наиболее прекрасные формы и находить движение, которое выявляет душу этим форм, – вот искусство танцовщицы», – писала она в статье «Искусство танца» в 1913 г. Айседора Дункан со своими ученицами, 1917 г.В Америке Айседору не признавали, и она решила перебраться в Европу, где к новым направлениям хореографии относились более благосклонно. В Париже она открыла свою школу танцев. Но помня о своем успехе в России, Дункан мечтает туда вернуться. Айседора написала письмо Луначарскому, заявив о том, что устала от буржуазного, коммерческого искусства и мечтает танцевать для простых людей, для масс . В ответ он пригласил Дункан в Россию и пообещал ей «школу и тысячу детей». Ей предоставили особняк на Пречистенке с двумя большими залами для танцев.Особняк на Пречистенке , предоставленный советской властью Айседоре Дункан под школу танцаУченицы Школы танца Айседоры Дункан, Москва, 1923 г.Несмотря на то, что Дункан была все еще достаточно популярна в России, на нее обрушился шквал критики. В. Мейерхольд называл ее «абсолютно устаревшей», пришедшие к власти большевики считали ее танец мистическим и непрактичным. Критики с возмущением писали о ее зрелом возрасте и лишнем весе, отмечая не танцевальное искусство, а «массивные ноги» и «трясущиеся груди». Ее наряд называли безвкусным, писали , что она нелепо и вульгарно выглядит в полупрозрачных коротких туниках.Девушки из школы танца Айседоры ДунканАмериканец Ф. Голдер, описывая праздник , на котором танцевала Дункан, не сдерживался в выражениях: «Специальным гостем была Айседора Дункан; женщина была либо пьяной, либо сумасшедшей, либо и то, и другое. Она была полуодета, и просила юношей одернуть ее хитон».Айседора Дункан со своими ученицамиВо время своего пребывания в России Айседора Дункан познакомилась с Сергеем Есениным и в 1922 г. вышла за него замуж. А вскоре ей поступило предложение дать серию представлений в США. На этот раз Америка встретила ее аншлагами и овациями, но не во всех городах. Ее изгнали из Чикаго и Бостона, в Бруклине она упала со сцены. Критики снова были беспощадны: в ее коротком красном наряде видели большевистскую пропаганду и неуместный эротизм.Родоначальница *свободного танца* Айседора Дункан В 1923 г. Дункан и Есенин вернулись в Россию, но на этот раз ее приняли прохладно: многие винили ее в алкоголизме поэта. Их бурный роман закончился трагическим финалом, и танцовщице пришлось вернуться в Европу. «Сколько бед человечество могло бы избежать, если бы люди не делали так много неверных движений», – говорила Айседора.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)