Заготовка еды на месяц: как облегчить себе жизнь одним махом

Довольно часто хочется приготовить что-то вкусное и полезное, однако в современном ритме жизни порой банально не хватает времени. Многие из нас отправляются в магазин за замороженными котлетами или пельменями, польза от которых весьма сомнительна.

Возможно, они приятные на вкус, но чаще всего готовятся с использованием разных консервантов и усилителей вкуса. Но есть отличная альтернатива — самостоятельно сделать заготовки еды, которой может хватить на месяц, чтобы потом готовить быстро и с пользой для организма.

1. Котлетки

Котлеты луковые, котлеты морковные, котлеты вкусные-превкусные.

Вкуснейшие котлетки из фарша лучше всего готовить самостоятельно. Для фарша понадобится 800 грамм курицы, а также 400 грамм говядины. Сочетания мяса и их пропорции могут быть совершенно разными, на личный вкус. Однако этот вариант получается очень питательным, относительно недорогим и вкусным.

С помощью электрической мясорубки мясо очень быстро превратится в фарш. Сделать его по-настоящему пряным и вкусным поможет лук и чеснок, которые также можно измельчить в мясорубке. Фарш солим по вкусу, добавляем паприку и черный перец или другие приправы по желанию. Еще понадобится одно яйцо, после все тщательно перемешать.

2. Заготовка для любого блюда

Фарш готов, формируем котлетки и обмакиваем их в панировке, обычной или рисовой муке. Выкладываем отдельно на доску и отправляем в морозилку. Второй вариант котлет можно сделать по тому же рецепту, но добавив одну большую морковку — оригинально и полезно.

Универсальный вариант для любых кулинарных задумок.

Готовим аналогичный фарш. Берем 1 кг куриного мяса и 400 грамм говядины или свинины. Не солим и не добавляем приправ. Чистый мясной фарш делим примерно на 5-6 порций, каждую из которых кладем в полиэтиленовый пакетик. Разравниваем, чтобы получилось подобие лепешки, и оправляем в морозилку. Такую заготовку можно использовать для мясного пирога, слоеных блюд, запеченных в духовке, например всевозможных запеканок. Сделать бризоль или домашний кебаб. Можно использовать фантазию по полной и любой кулинарный вариант станет шедевром.

3. Фрукты и ягоды

Море вкуснейших блюд, которые полезны и выглядят весьма эстетично.

Универсальное поле для деятельности. Ягоды и фрукты надо замораживать обязательно! С ними можно приготовить вкуснейшие десерты в зимнее время года, причем большая часть витаминов сохранится. Помимо этого их можно добавлять во фруктовый чай, варить компот, делать напитки, желе и украшать выпечку или мороженое. Отлично сочетаются размороженные фрукты и ягоды с утренней овсянкой.

4. Овощи и бобовые

Просто пальчики оближешь!

В магазинах продаются готовые овощные наборы, из которых можно приготовить гарнир. Но зачем покупать продукцию сомнительного качества, если дома можно сделать такие же? Даже в супермаркет бегать постоянно не придется. Можно приготовить овощное рагу, соте, запеканки, омлет или кашу с овощами, ризотто, фаршированный перец и еще много чего другого.

5. Тефтельки

Суп тоже не останется без начинки.

Готовим фарш по любимому рецепту. Добавляем стандартный набор приправ: черный перец, паприку и соль по вкусу. Можно выбрать и другие специи, но тогда у мясного блюда будет одинаковый четко выраженный вкус. Сделав ненавязчивый букет приправ, другие можно будет использовать для основного блюда: один раз выбрать прованские травы, другой — хмели-сунели, третий — кориандр. Все ингредиенты фарша тщательно перемешиваем, а потом формируем фрикадельки. Теперь все это замораживаем.

6. Мясо

Мясо актуально всегда.

Помимо готовых смесей можно заморозить и просто мясо. Оно отлично пойдет для всевозможных блюд. Часть курицы, свинины и говядины лучше разрезать на небольшие кусочки — они и размораживаться будут быстрее, и позволят приготовить что-то быстрое. Очень удобно и всегда под рукой.

7. «Ежики»

Вкусные «ежики» подойдут к любому гарниру.

Куриный фарш дополняется отварным рисом. Он может быть как длиннозернистым, так и круглым. Помимо этих компонентов добавляются одно-два яйца, соль и перец по вкусу. Хорошенько перемешиваем.

8. Сырники

Чаепитие тоже не останется без внимания.

Не всегда хочется есть основное блюдо. На такой случай в заморозке лучше приберечь немного сырников или оладушек разных видов. Они отлично сохраняются в морозилке и не теряют своих вкусовых качеств. Чтобы сделать их диетическими, можно использовать рисовую, льняную и кукурузную муку, творог и яйцо. Получится и вкусно, и низкокалорийно.

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