Почему водители так любят немецкую канистру

Иногда даже самые обычные вещи могут удивлять. Взять ту же самую канистру для бензина. Она часто есть у людей, которые имеют прожорливый автомобиль и им приходится иметь в запасе несколько литров топлива. Чем же была так хороша именно немецкая канистра?
Сама эта канистра появилась еще в довоенной Германии.. Например, в Британии была своя канистра Флимси.
Она вмещала в себя 15 литров. У нее было много недостатков: тонкие стенки, множественные швы, которые были не самого лучшего качества. Около 30% содержимого канистра часто теряла из-за различных протечек. Много проблем доставляла и крышка, она открывалась специальным ключом, а он часто терялся. Армия США имела похожую канистру. В Германии в 1937 году сделали новую треугольную канистру на 20 литров. Она была довольно надежной и простой, но ее форма не позволяла ее легко перевозить, при этом ее вес был очень массивным.
Треугольная немецкая канистра / Фото: youtube.com
В 1937 году Германия объявляет конкурс на создание лучшей 20-ти литровой канистры. Среди участников была фирма Мюллера под предводительством Грюнфогеля. Они совершают прорыв в дизайне канистры и заслуженно побеждают в конкурсе. Так появляется легендарная Джерри-кэн. Завершенную форму канистра принимает уже в 1939 году. Новая канистра была простая и надежная, а главное удобна для солдата. Все канистры изготавливали с помощью штамповки. Главный сварной шов расположили в глубине объема канистры, это помогало ему защищаться от внешнего воздействия. Сборную деталь с тремя ручками приваривали к верхней части. К передней части крепили горловину.
Сборная деталь из трех ручек позволяла легко передавать канистру из рук в руки. Ее мог нести как один солдат, так и двое. Один мог взять две передние ручки, а второй одну заднюю. Если канистры были пустые, то один солдат мог унести две штуки. Крышка канистры легко открывалась, никакого ключа уже не нужно было. Для ее блокировки нужен был металлический штифт, его никак нельзя было потерять, ведь он был закреплен у самой горловины.
Чтобы понять, какая жидкость находится в канистре, ее часто помечали. Например, канистру с водой могли обклеить белой лентой. Позже канистру стали помечать металлическим значком, когда солдат брал канистру, он мог легко прощупать этот значок. Бензин имел цельный круг, а дизель пунктирный. Для воды уже впоследствии канистру никак не маркировали.
У немцев получилась отличная емкость для хранения жидкости. Некоторое время они пытались скрыть свое произведение искусства от других. В 1938 году они начинают массово поступать в немецкие войска. В 1943 году англичанам удалось скопировать немецкую канистру и уже массово производить ее в своем регионе.
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